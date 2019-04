Helen-Keller-Schule: Uhr fürs marode Gebäude ist abgelaufen

Keine Zukunft mehr: Das Gebäude der Helen-Keller-Schule wird abgerissen. An gleicher Stelle soll ein Neubau entstehen. Zwischenzeitlich ziehen die Schüler in die Voltastraße 6.

Die Helen-Keller-Schule (HKS) wird abgerissen und neu gebaut. Das hat der Kreistag gestern nahezu einstimmig beschlossen – ein Veto kam vom AfD-Abgeordneten Heinrich Eckert, der das Ganze eine „Tragödie“ nannte.

Dietzenbach – Geschätzte 500.000 Euro soll der Abriss kosten – das hat der Kreistag als überplanmäßige Ausgaben genehmigt. Dass bei den Neubauten noch finanzielle „Luft“ sei, nahm der stellvertretende FDP-Kreisvorsitzende Dr. Günter Gericke verwundert zur Kenntnis. Er fragte in die Runde, ob denn dann auch an anderen Stellen der Haushaltsplanung noch Luft sei. Diskussionen blieben im Kreistag aus. Ende September sind, wie berichtet, bei einer Begehung der HKS massive Risse an der Schule festgestellt worden, die sich über das gesamte Gebäude erstrecken. Zudem hat sich die HKS entlang einer Bruchlinie abgesengt. Laut eines Gutachtens sei die Instandsetzung „äußerst aufwendig“ und der „nachhaltige Erfolg nicht garantiert“. Die Tragfähigkeit der betroffenen Bauteile ist laut eines Prüfstatikers nicht gewährleistet, seitdem darf keiner mehr das Schulgebäude betreten. Ein gänzliches Versagen der Tragelemente sei nicht auszuschließen.

Seither sind die Kinder und Jugendlichen der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen geteilt: Die Grund- und Mittelstufenschüler werden täglich per Bus nach Seligenstadt an die Don-Bosco-Schule transferiert, die Berufsorientierungsstufe der HKS hat zwischenzeitliches Asyl in der benachbarten Heinrich-Mann-Schule bekommen. Ein Zustand, der einen Teil der Schüler „sehr belastet“, sagt Schulleiter Berthold Geist. Obwohl sie von den anderen Schulen „nett und freundlich“ aufgenommen wurden, sei die aktuelle Situation für Schüler wie Lehrer eine enorme Belastung. „In der Don-Bosco-Schule standen nicht vier Klassenräume leer, wir belegen deren Fachräume“, berichtet Geist. Zunächst waren alle Beteiligen von einer Zwischenlösung für sechs bis acht Wochen ausgegangen, mittlerweile ist mehr als ein halbes Jahr vergangen.

Hoffnungsschimmer bietet eine Interimslösung

Ein Hoffnungsschimmer bietet die Interimslösung: Aktuell werden Räume in der Voltastraße 6 fit gemacht. Ein Gebäude der Firma Controlware, das der Kreis Offenbach in Zeiten der Flüchtlingskrise als mögliche Unterkunft angemietet hat. Derzeit werde die Küche in der HKS abgebaut. Auch das Interieur der Werk- und Computerräume wird an die Voltastraße geschafft. Das erledigt eine vom Kreis beauftragte Firma. Neuer Boden müsse in der Voltastraße verlegt, die Beleuchtung noch Schulansprüchen entsprechend ausgetauscht und eine Meldeanlage für Durchsagen eingebaut werden. Geist hofft, dass die HKS noch vor den Sommerferien umziehen kann, damit der Schulbetrieb nach dem Urlaub wieder normale Bahnen gehen kann. Allerdings könne er sich das angesichts der vielen noch zu erledigenden Aufgaben nicht so recht vorstellen. Geist betont jedoch: „Es ist ganz wichtig, dass es nur eine Interimslösung ist.“ Denn zum Sportunterricht müssen Lehrer und Schüler an den alten Standort an der Arminiusstraße. Dafür muss ein Bustransfer organisiert werden. Doch nicht nur das. Bei Sportunfällen – etwa wenn jemand umknickt – sei es am alten Standort möglich gewesen, einen Schüler ins Sekretariat zu schicken und der Lehrer ist beim Verletzten geblieben. Geist: „Für so etwas müssen wir auch eine Organisationsform finden.“

Die Hoffnung des Schulleiters ist, dass die HKS 2022 in den Neubau einziehen kann. Bedenken, dass wieder Risse auftreten könnten, hat Geist jedoch nicht. Aktuell habe die in den 80er-Jahren errichtete HKS keinen Keller und dadurch auch kein festes Fundament wie die Mann-Schule, an der keine Risse auftreten.

VON RONNY PAUL