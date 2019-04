Kampf um die Bolzplätze

„Zu klein und zu gefährlich“ sei auch der Betonkäfig an der Skateranlage am Industriegebiet. Imran Khan hofft, mit dem Bauausschuss eine Lösung erarbeiten zu können.

Sie wollen doch nur spielen. Nach der Schule, der Universität oder einem stressigen Tag. Besonders in den Sommermonaten zieht’s viele fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche an die frische Luft.

Dietzenbach – Viel mehr als einen Ball und ein bisschen Grün brauchen sie dafür nicht. Doch genau da ist der Haken. „Wir haben in Dietzenbach ein Problem mit den Bolzplätzen“, sagt Imran Khan. Der 22-Jährige geht in seiner Freizeit gerne kicken – doch in letzter Zeit müssen er und seine Jungs meistens darauf verzichten. „Die guten Plätze sind nicht öffentlich und die anderen teilweise viel zu gefährlich. “.

+ © Eickhoff Einige Zeit spielte die 20- bis 30-köpfige Gruppe in einem „Soccercage“ an der Ernst-Reuter-Schule. „Das war sehr gut, es gab Kunstrasen und Banden“, verrät er. Doch die Beschwerden häuften sich, der Käfig wurde abgebaut und die Gruppe zog es ins Waldstadion. Dort, wo der FC und Al Amal Dietzenbach ihre Heimspiele austragen und erst kürzlich der Kunstrasen fertiggestellt wurde, kämpft die Stadt seit Jahren gegen illegales Betreten, wie Bürgermeister Jürgen Rogg in der jüngsten Bürgerfragestunde während der Stadtverordnetenversammlung erläuterte. Dort machte Imran Kahn bereits zum zweiten Mal auf die Problematik aufmerksam. „Am Anfang haben wir nicht verstanden, weshalb wir nicht am Stadion spielen dürfen,“ erläutert der 22-Jährige. „Das lag aber eher daran, dass wir einfach nicht wussten, wie das mit Betreten der Plätze ist. Wir haben Verständnis, dass die Anlage für die Vereine reserviert ist, aber die Nebenplätze werden ja auch vom Verein nicht genutzt.“ Außerdem kennen sie ja als Außenstehende den Zeitplan nicht. „Dann steht man vor verschlossener Tür und ärgert sich.“ Und Mitglied in einem Verein werden, wie es der Rathauschef Khan im Dezember vorgeschlagen hatte, sei zu einfach gedacht. „Ich habe im Verein gespielt, aber es passt einfach zeitlich nicht mehr.“ Außerdem würden Vereine wie der FC Dietzenbach auch ein gewisses Leistungsniveau erfordern. „Wir machen das ja bewusst in unserer Freizeit“, betont Khan.

+ Der Käfig hinter der Sportanlage des SC Steinberg ist mittlerweile auch Opfer einiger Beschmierungen geworden. © Eickhoff Im Spielplatzplan der Stadt sind vier sogenannte „Bolzplätze“ markiert. Während der an der Nordweststraße teilweise zugewachsen und der an der Rodgaustraße einem heruntergekommenen Ascheplatz gleicht, stehen in Steinberg und an der Paul-Brass-Straße zwei Käfige. „Die wurden zwar extra gebaut, aber da ist nicht auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingegangen worden“, fasst Khan zusammen. „Wer möchte denn seinen kleinen Sohn gerne auf Beton spielen lassen? Wenn man da einmal hinfällt, kann man sich gleich schwer verletzen.“ Außerdem gebe es auch da Schwierigkeiten mit der Größe. „Wir sind eine große Gruppe“, erläutert er. „Darin kann man maximal Vier gegen Vier spielen – da muss ich ja zwei bis drei Stunden warten, bis ich wieder drankomme.“ Und dann gebe es ja auch noch andere Freundeskreise und Generationen, die die gleiche Idee haben.

+ Zugewachsen, ungepflegt und gefährlich: Die beiden Anlagen an der Nordweststraße und an der Rodgaustraße laden nicht gerade zum Fußballspielen ein. © Eickhoff Und Khan bringt noch einen zweiten Punkt ins Spiel, weshalb öffentlich zugängliche Bolzplätze von Bedeutung sind. „Ich denke, es ist ein effizientes Mittel, um gegen Jugendkriminalität vorzugehen“, findet er. „Fußball ist eben eine Sportart, die Leute zum Treffen animiert.“ Denn die Jungs auf der Straße hätten nun mal auch Bock zu kicken, aber Fahrten nach Offenthal und Co. seien einfach zu weit. „Die Entwicklung macht auch mir und meinen Jungs Sorgen“, sagt Khan. Er erläutert: „Wir finden es nicht gut, dass viele Jugendliche in Gruppen einfach an öffentlichen Plätzen rumlungern, illegale Sachen machen und ein schlechtes Bild auf die Stadt werfen.“ Bolzplätze könnten einen wichtigen Schritt in der Jugendarbeit darstellen.

+ Während ersterer mehr und mehr von der umliegenden Natur eingenommen wird, kann auf dem Ascheplatz ein Sturz bereits zu unschönen Verletzungen führen. © Eickhoff Und zumindest einen Teil seiner Wünsche, die er den Stadtverordneten erläuterte, wurde prompt erhört. Der Vorsitzende des Ausschusses für Städtebau, Verkehr und Umwelt, Harald Nalbach (WIR-BfD), kündigte eine Prüfung aller Sportflächen an. „Ich habe außerdem meine Kontaktdaten dagelassen und warte auf eine Einladung“, teilt Imran Khan mit. Der 22-Jährige zeigt sich optimistisch: „Ich bin mir sicher, dass gemeinsam eine geeignete Lösung für alle Parteien gefunden werden kann.“



Er freut sich, dass die Politiker sich des Problems annehmen. „Ich hatte schon das Gefühl, dass viele sich erst einmal in die Thematik reindenken mussten“, sagt Khan und spricht von einem „positiven Signal“, denn die Kommunalpolitik sei für ihn und seine Freunde Neuland gewesen. „Wir wollten uns eigentlich nur beschweren, aber wir merken, dass wir ernst genommen werden.“ Schließlich wollen sie ja keinen Ärger machen, sondern nur eins: spielen.

VON PATRICK EICKHOFF