Ein Jahr im Amt: Leiterin des Beratungszentrums Mitte zieht Bilanz

Blickt Lilya Ramme-Traczyk, Leiterin des Beratungszentrums Mitte, auf das vergangene Jahr zurück, dann ist sie vor allem ihren Kollegen dankbar. Für deren Unterstützung und Rückhalt.

Dietzenbach – „Ich habe tolle Kollegen, ohne die ich diese Herausforderungen nicht hätte so gut meistern können“, sagt sie.

Nachdem im März 2018 Diethelm Sannwald, der das Zentrum an der Offenbacher Straße jahrelang leitete, überraschend verstorben war, übernimmt Ramme-Traczyk den Posten, erst kommisarisch, dann hauptamtlich. Das erste Jahr in ihrer neuen Position als Leiterin hat Lilya Ramme-Traczyk nun hinter sich, einiges hat sich für seitdem verändert. „Früher hatte ich nur meinen Fachbereich im Blick.“ Schon seit 2010 arbeitet sie im BZ Mitte in der Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche. Mittlerweile habe sie mit Themen zu tun, mit denen sie früher kaum Berührungspunkte hatte, müsse einen Blick für die gesamte Einrichtung haben. Wie sich das BZ Mitte 2018 entwickelt hat, damit ist Ramme-Traczyk zufrieden.

1644 Fälle haben die 20 Mitarbeiter im vergangenen Jahr bearbeitet, 108 mehr als 2017. Dass die Zahl der Klienten, die sich in Migrationsfragen, bei Problemen in der Partnerschaft oder mit Süchten beraten lassen, steigt, sieht Lilya Ramme-Traczyk auch als Beleg dafür, dass es weniger Hemmungen gibt, wenn es darum geht, Hilfs- und Beratungsangebote wahrzunehmen. „Das Thema ist nicht mehr so schambehaftet wie es mal war.“ Das zeige sich zum Beispiel in der Schuldner- und Insolvenzberatung, die immer gefragter sei. 595 Menschen, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken, haben 2018 die Angebote des BZ Mitte wahrgenommen, im Jahr zuvor waren es 564. „Unsere offene Sprechstunde ist immer voll“, sagt Ramme-Traczyk. Sie geht davon aus, dass sich derlei Probleme in Zukunft noch verstärken werden. „Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander.“

Ein anderes Themenfeld mit gleichbleibend großer Nachfrage ist die Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche. Die Zahl der bearbeiteten Fälle ist leicht gestiegen auf 559. Die Probleme, die betroffene Familien ins BZ Mitte führen, sind dabei ganz unterschiedlich. Oft aber erlebe Lilya Ramme-Traczyk Eltern zerrissen. „Sie haben einen riesen Spagat zu leisten zwischen Beruf, Familie und Paarbeziehung.“ Viele Mütter und Väter seien sich unsicher, ob sie alles richtig machen, suchen Rat in Erziehungsfragen. Trotz aller Verpflichtungen, mit denen Eltern umgehen müssen, ist es Lilya Ramme-Traczyk wichtig, auch auf die Situation der Kinder aufmerksam zu machen: „Ich sehe immer wieder, wie vor allem kleine Kinder gestresst sind.“ Wenn Kinder schon im Vorschulalter einen Neun-Stunden-Tag haben, mit Kita, Sport, Musikunterricht, sei das für den Nachwuchs extrem anstrengend. „Förderung ja, aber Kinder brauchen auch Zeit zum Spielen.“ Dafür wünscht sich die BZ-Leiterin mehr Sensibilität. Insgesamt, das beobachtet Lilya Ramme-Traczyk, spiegelten die Probleme und Fragen, die die Menschen in die Beratung führen, immer auch die gesamtgesellschaftliche Entwicklung wider. Sie ist sich sicher, dass zum Beispiel in der Erziehungsberatung die Mediennutzung von Kindern von immer größerer Bedeutung sein wird. „Das ist ein riesen Thema.“

Was die Beratungsfelder anbelangt, sieht Leiterin Ramme-Traczyk die Einrichtung gut aufgestellt. Ihr Ziel sei es, die insgesamt acht Fachbereiche auch in Zukunft beibehalten zu können. „Konzeptionell wird sich da bestimmt noch was ändern und das Angebot könnte ausgeweitet werden.“ Insbesondere mehr Gruppenangebote soll es geben, einige sind bereits in der Umsetzung – etwa für Kinder, die von einer Trennung der Eltern betroffen sind, oder für Väter, die nachdem sie zuhause handgreiflich geworden sind, das Verhältnis zu ihren Kinder verbessern möchten.

Von Lena Jochum