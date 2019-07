Uwe Matejovsky leitet als stellvertretender Vorsitzende Seniorenhilfe Dietzenbach

Seit 2014 ist Uwe Matejovsky Mitglied der Seniorenhilfe Dietzenbach - jetzt leitet er sie als stellvertretender Vorsitzende.

Dietzenbach – So schnell kann’s gehen. Erst im März hat Uwe Matejovsky die Nachfolge der langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden Edeltraud Gutsmuths angetreten. Bei der Jubiläumsfeier der Seniorenhilfe Dietzenbach (SHD) im Mai im Capitol stand er dann plötzlich schon im Rampenlicht. Denn der Vorsitzende Friedrich Jüde hatte wegen Differenzen im Vorstand sein Amt Anfang April niederlegt. „Ich hätte nicht gedacht, so schnell im Mittelpunkt zu stehen“, sagt Matejovsky und fügt an „meistens kommt’s anders, als man denkt“.

Unterstützung durch die Ehrenvorsitzenden

Zwar ist Matejovsky weiterhin stellvertretender Vorsitzender, doch nach dem Abschied Jüdes ist er in die erste Reihe gerückt. Das soll auch bis zur nächsten Mitgliederversammlung im ersten Quartal des kommenden Jahres so bleiben. Ob er dann als Vorsitzender antrete, darüber habe er sich noch keine Gedanken gemacht. Vielmehr möchte er zunächst „die gute Arbeit all meiner Vorgänger weiterführen“. Dabei kann er sich der Hilfe der beiden Ehrenvorsitzenden Jürgen Heyer und Mathilde Al-Doghachi sicher sein: „Sie unterstützen mich sehr.“

Mit 1860 Mitgliedern ist die Seniorenhilfe der mitgliederstärkste Verein der Kreisstadt. „Der Monatsbeitrag von sieben Euro kann nur wegen der vielen Ehrenamtler so gering gehalten werden“, betont Matejovsky. Als Eckpfeiler sieht er die Begleit- und Besuchdienste, die den Ursprungsgedanken der SHD, Senioren zu helfen, repräsentieren und „nach wie vor sehr gefragt“ sind. Ebenso als Säulen der SHD bezeichnet Matejovsky die „vielfältigen ehrenamtlichen Alltagshilfen“, darunter Haushalts-, und Urlaubshilfen. Sowie das Projekt „Alt hilft Jung“, bei dem Senioren in Schulen gehen und die Kinder etwa beim Lesen oder beim Bewerbung schreiben unterstützen. „Es ist wichtig, dass Generationen aufeinander zugehen“, findet der gebürtige Stuttgarter.

Alle Angebote de der Seniorenhilfe Dietzenbach blieben bestehen

Er wolle „den Laden nicht umkrempeln“, dazu gebe es keinen Grund – auch nicht im 25. Jahr der SHD. „Wir werden keine Angebote streichen“, betont Matejovsky. Er wolle eher das ein oder andere ausprobieren. So gibt es etwa am 19. September eine Kooperation zwischen SHD und Capitol. Im Main Kino D wird der Filmklassiker von Orson Welles, „Der dritte Mann“, gezeigt. Mitglieder, Freunde und Bekannte der SHD sind ins Kino eingeladen. Dahinter stecke der Gedanke, Mitglieder aus ihrem häuslichen Umfeld herauszuholen, damit sie sich auch unterhalten können, erläutert er. „Wenn das gut angenommen wird, werden wir das sicherlich weiter pflegen.“

Seit 1989 wohnt Matejovsky in Dietzenbach und war im Verwaltungsbereich eines großen Konzerns in Frankfurt tätig. 2014 sind seine Frau Ingeborg und er der SHD beigetreten, nachdem sie über Freunde darauf aufmerksam geworden sind. „Ich fand die Idee, Miteinander Füreinander, sehr gut.“ Zunächst war er nur einfaches Mitglied, hat sich im Lauf der Zeit mehr engagiert. Anfang des Jahres wurde er gefragt, ob er stellvertretender Vorsitzender werden wolle. Nach kurzer Überlegungsphase habe er dann zugesagt.

Zu seinen Aufgaben gehören die Repräsentation und die Organisation, zudem sei er Ansprechpartner für die Stadt, mit der er sehr guten Kontakt habe: „Die Stadt unterstützt die SHD, wo sie in ihren Möglichkeiten nur kann.“ Er wolle in nächster Zeit jeden Arbeitskreis der SHD einmal besuchen und sich vorstellen, kündigt Matejovsky an. Wünschen würde er sich mehr aktive Mitglieder, „die sich bei den Besuchs- und Begleitdiensten einbringen“. Voraussetzung dafür: „Sie müssen mobil sein, ein Fahrzeug haben und auf die Damen und Herren eingehen können“, sagt Matejovsky.

von Ronny Paul