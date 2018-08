Hessen Mobil erwartet Entlastung

Die Sanierung der Rathaus-Center-Kreuzung geht in die 2. Phase: Von Nord nach Süd und von West nach Ost sowie umgekehrt ist freie Fahrt (grün). Von Waldacker kommend ist das Rechtsabbiegen in die Offenbacher Straße ebenso nicht möglich wie von der Offenbacher links auf die Vélizystraße (rot).

Dietzenbach - Der erste Teil der Knotenpunktsanierung steht vor dem Abschluss, die Vollsperrung vor der Aufhebung. Im 2. Bauabschnitt werden nur Teile der Rathaus-Center-Kreuzung unbefahrbar.

Der erste von drei Bauabschnitten an der Rathaus-Center-Kreuzung neigt sich dem Ende zu. Die seit Beginn der Sommerferien laufende Fahrbahnsanierung am westlichen Teil des Kontenpunktes, an dem sich die B 459 und die L 3001 kreuzen, wird, wie anvisiert, am Montag, 6. August, abgeschlossen. Dies teilt die Verkehrsbehörde Hessen Mobil mit. Bereits ab Samstag, 4. August, beginnt die Umlegung der Baustelle, damit sich die Arbeiten am gegenüberliegenden Teil der Kreuzung, der zweite Bauabschnitt, unmittelbar anschließen können. Damit wird die Vollsperrung zwischen Waldorfschule und Rathaus-Center-Kreuzung aufgehoben.

Bei den folgenden zwei Bauabschnitten sind jeweils nur noch Teilsperrungen vorgesehen. So wird ab kommender Woche der Verkehr auf der Vélizystraße (B 459) in beiden Fahrtrichtungen einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Folgende Strecken sind weiterhin befahrbar:

Die Ost-West-Verbindung über die Vélizystraße ist in beide Richtungen – von Gravenbruch nach Waldacker und umgekehrt – geöffnet.

Die Nord-Süd-Verbindung über die Offenbacher Straße (L 3001) ist in beide Richtungen – von Heusenstamm nach Offenthal und umgekehrt – befahrbar.

Aus Richtung Gravenbruch von der B 459 nach rechts auf die Offenbacher Straße Richtung Hexenberg ist die Durchfahrt ebenso frei wie aus Richtung Steinberg nach rechts auf die B 459 nach Gravenbruch.

Ebenso ist die Ein- und Ausfahrt in die Rathaus-Center-Tiefgarage möglich und entsprechend beschildert.

Für Pkw steht weiterhin eine Umleitung über die Frankfurter beziehungsweise die Wald- und Gottlieb-Daimler-Straße zur Verfügung. Fußgänger und Radfahrer nutzen die Fußgänger-Brücke Richtung Rakovnik-Passage.

Der Schwerlastverkehr wird während der gesamten Bauzeit großräumig über die Kreisquerverbindung (K 174), die L 3317 und die A 661 sowie umgekehrt umgeleitet. Auf der A 3 wird der Schwerlastverkehr aus Würzburger Richtung kommend bereits auf Höhe der Anschlussstelle Seligenstadt darauf hingewiesen, über die L 3121 und K 174 nach Dietzenbach zu fahren. Das Durchfahrtsverbot für Lkw werde weiterhin vom Ordnungsamt sowie der Polizei kontrolliert und eventuelle Verstöße mit Bußgeld geahndet, teilt die Stadt mit. Bislang wurden bereits 256 schriftliche und 131 mündliche Verwarnungen ausgesprochen.

Hessen Mobil geht davon aus, dass sich durch die neue Verkehrsführung die Situation für die Anwohner der Frankfurter und Dreieichstraße, die in den vergangenen Wochen aufgrund der Umleitungen ein deutlich gestiegenes Verkehrsaufkommen erfahren haben, spürbar verbessern wird.

Die dritte und abschließende Bauphase ist ab Mitte September geplant, mit dem Abschluss der Arbeiten ist für Mitte Oktober zu rechnen. Die rund 1,7 Millionen Euro Gesamtkosten für das Gemeinschaftsprojekt werden vom Bund, der Kreisstadt und den Stadtwerken getragen. Denn neben der nötigen Fahrbahnsanierung des von Spurrillen und Beschädigungen übersäten Knotenpunkts erneuern Mitarbeiter der Stadtwerke auf rund 200 Metern einen Entwässerungskanal, was die Bauzeit entsprechend verlängert. Zudem werden in unmittelbarer Nähe zur Rathaus-Center-Kreuzung vier neue Bushaltestellen sowie Wege für Radfahrer und Fußgänger optimiert. (ron)