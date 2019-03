Müll, Lärm und illegale Bauten: „Traurige Entwicklung“ am Wingertsberg

Illegale Bauten, Vermüllung, Ruhestörung: Auf dem Wingertsberg regt sich erneut der Unmut der Anwohner über die Zustände zwischen den Kleingärten. Und trotz zahlreicher Beschwerden bei Stadt und Kreis tut sich nach Ansicht der Betroffenen relativ wenig in dem Naherholungsgebiet.

Dietzenbach – Spaziergang durchs Idyll am Stadtrand: Eine kleine Gruppe ist jeden Morgen mit ihren Vierbeinern am Wingertsberg unterwegs. „Es ist einfach eine schöne Strecke“, sagt einer. Und in der Tat scheint die Sonne, die ersten Pflanzen blühen, Vögel zwitschern. Ein echtes Naherholungsgebiet. Zumindest auf den ersten Blick. „So schön wie es früher mal war, ist es längst nicht mehr“, sind sich die Anwohner einig. „Ich habe hier früher als Kind schon gespielt und es macht mich traurig, diese Entwicklung mit anzusehen“, berichtet einer der Hundebesitzer. Und wer sich der Gruppe anschließt oder einfach mal eine Runde durch die Obstwiesen und Obstgärten dreht, weiß, wovon sie sprechen.

In einem Gebüsch liegt Sperrmüll, Essensreste gammeln am Wegrand vor sich hin. Scherben und Stacheldraht liegen herum. „Das ist nicht nur ekelhaft, sondern auch gefährlich für Tier und Mensch“, moniert eine Dietzenbacherin, die wie der Rest der Gruppe anonym bleiben möchte. Die Vermüllung sei aber längst noch nicht alles. „Manche Hütten sind viel zu groß, obwohl es da klare Vorgaben gibt.“ Nachts – besonders wenn’s wärmer wird – verwandeln sich die kleinen Schrebergärten nach Angaben der Gruppe zur „echten Partymeile“. Es werde gefeiert bis spät in die Nacht und laut Musik gehört. Und wenn die Gruppe am Wochenende spazieren geht, dann müsse man auch mal aufpassen, „dass einem nicht zu viele Autos entgegenkommen“. Die würden auch reihenweise alles zu parken.

+ Müll und Essensreste werden immer wieder von Spaziergängern entdeckt. © Eickhoff

Was die Anwohner, die sich mittlerweile in einer Whatsapp-Gruppe zusammengetan haben, am meisten stört: der Stillstand. Bereits im vergangenen Jahr haben sie sich an die Stadt und den Kreis gewandt – die Zustände sowohl auf Fotos als auch auf Videos festgehalten. „Wir werden vertröstet oder es wird gesagt, dass man sich des Problems annimmt“, bedauert eine Hundehalterin. Die Stadt hat im vergangenen Jahr Schilder aufgestellt und verlangt Passierscheine, um dem wilden Parken und Fahren entgegenzuwirken (wir berichteten). Aus dem Rathaus heißt es auf Anfrage: „Die Kontrollen wurden in den Wintermonaten auf ein Minimum reduziert. Für die beginnende Frühlingszeit, in der mit vermehrtem Besuch der Gärten zu rechnen ist, sind regelmäßige Kontrollen geplant.“ Das gelte auch für die Lärmbelästigung, die meist am Wochenende vorkommt. Am besten solle man sich direkt an die Polizei wenden. „Die örtliche Ordnungsbehörde wird diesen Meldungen auf jeden Fall nachgehen und bei der ansässigen Bußgeldstelle ein Verfahren einleiten. In den kommenden Wochen sind Kontrollen gemeinsam mit der Polizeistation Dietzenbach vorgesehen.“

Für die Größe der Hütten und etwaige Überschreitungen verweist die Stadt auf den Kreis Offenbach, der dafür zuständig ist. Sprecherin Ursula Luh erläutert: „Bei Beschwerden über die Bauaufsichtsbehörde werden wir natürlich tätig. Da sind einige Verfahren am Laufen, allerdings muss immer erst der Grundstückseigentümer ermittelt werden.“ Mit einigen Eigentümern vor Ort gebe es sogenannten Rückbauvereinbarungen. „Da ist die Frist allerdings noch nicht abgelaufen.“ Bei aktuellen Fällen sollen sich die Bürger an die Bauaufsicht des Kreises Offenbach wenden. Diese ist unter 06074/81803408 und per Mail an bauaufsicht@kreis-offenbach.de zu erreichen.

Das haben die Anwohner bereits getan. „Wir stehen seit November in Kontakt mit den Behörden, aber manches dauert dann doch sehr lange“, bedauert einer der Hundehalter. „Wir haben größere Mengen Sperrmüll gemeldet und der liegt jetzt seit Monaten an der gleichen Stelle.“ Der Stadt ist das Problem durchaus bekannt: „Primär zuständig ist immer der Verursacher, da diese in vielen Fällen nicht mehr nachvollziehbar sind, wird die Mobile Eingreiftruppe der städtischen Abfallwirtschaft mit der Entsorgung und Abtransport beauftragt. Sollte sich im weiteren Verlauf herausstellen, vom wem die Müllablagerungen sind, wird die Entsorgung samt Bußgeld dem Verursacher in Rechnung gestellt.“

Und eins muss man den besorgten Anwohnern des Wingertsberges lassen – sie üben längst nicht nur Kritik. „Also was das Mülleinsammeln an den Eimern und daneben angeht, da sind sie echt hinterher und räumen regelmäßig auch größere Teile weg“, lobt einer der Dietzenbacher.

Von Patrick Eickhoff