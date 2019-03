Hier wird‘s ohne Scheibe richtig teuer

Auf vielen Supermarkt-Parkplätzen in der Region ist es mittlerweile üblich, dass Kunden nur noch mit Parkscheibe ihr Auto abstellen dürfen. Hat man diese vergessen oder die vorgeschriebene Zeit überschritten, geht’s an den Geldbeutel.

Dietzenbach – So erging es auch Paulette Ewald. Die Rentnerin staunte nicht schlecht, als nach dem Einkaufen ein „Strafzettel“ unter ihren Scheibenwischern klemmte. Der Tatbestand: eine fehlende Parkscheibe. Ewald hatte ihren Wagen auf dem großen Parkplatz vor Edeka Richter in Steinberg abgestellt, war „höchstens 15 bis 20 Minuten“ einkaufen. „Ich bin ein Gewohnheitsmensch: Man macht das, was man immer tut.“ Ihr war entgangen, dass dort seit neuestem Schilder aufgestellt sind, die kenntlich machen, dass die Parkzeit auf zwei Stunden begrenzt ist. Was Ewald noch irritierte: die Höhe des Bußgeldes. 24,90 Euro verlangte die Düsseldorfer Firma „Fair parken“ von ihr. „Zu hoch, viel höher als beim Ordnungsamt.“ Das rieche für sie nach Abzocke.

Wird man vom Ordnungsamt ohne Parkscheibe ertappt, kostet’s zehn Euro. Bei mehr als 30 Minuten sind 15 Euro fällig. Jedoch sind die meisten Supermarkt-Parkplätze nicht städtisch, sondern Privatgrund. Dort kann der Eigentümer innerhalb der geltenden Gesetze quasi tun, was er möchte. So heißen Knöllchen dort auch Vertragsstrafe, weil man mit dem Abstellen seines Autos einen Vertrag mit der Überwachungsfirma eingeht. Die Strafhöhen variieren allerdings von Unternehmen zu Unternehmen – häufig sprechen Kunden von „Abzocke“, wie Rentnerin Ewald. Gerichte urteilen, dass die geforderte Vertragsstrafe nicht unangemessen von der gesetzlichen Regelung abweichen und nicht doppelt so hoch sein dürfe wie eine städtische Ordnungsstrafe. Eine Grauzone also.

Jürgen Richter, Geschäftsführer des gleichnamigen Edeka-Marktes, wirbt für Verständnis und erläutert, warum nun eine Firma den Parkplatz überwacht: „In den vergangenen zwei bis drei Jahren haben sich viele Kunden beschwert, dass sie bei uns nur noch schwer einen Parkplatz finden.“ Trampelpfade in Grünstreifen lassen vermuten, wer die Hauptparker gewesen sein könnten: Bewohner der umliegenden Hochhäuser, die keine Miete für die Nutzung der Parkdecks zahlen wollen, mutmaßt Jürgen Richter. Auch viele Transporter seien dort über Nacht abgestellt worden. Teilweise seien bei Öffnung des Edeka die ersten zwei Reihen voll geparkt, aber kaum Kunden im Laden gewesen. Das hat die Geschäftsführer Jürgen und Dennis Richter stutzig gemacht. Es gibt zwar zwei Schranken, mit denen der Parkplatz über Nacht abgesperrt werden kann, allerdings auch drei Zufahrten. Eine müsse immer geöffnet sein, damit der Zugang zum Geldautomaten der Sparkasse gewährleistet sei. So kann jeder von der Hauptstraße auf den Parkplatz gelangen. Also haben sich die Mieter – zu denen nicht nur Edeka, sondern auch Tedi, die Sparkasse, ein Friseur und weitere wie die Kiesling Maschinentechnik GmbH oder die Peacock School of English gehören – an den Vermieter, die „Pensionskasse Höchst AG“, gewandt, eine Lösung für das Problem zu finden.

Diese habe auf Druck der Mieter „Fair parken“ mit der Überwachung des Parkplatzes beauftragt, informiert Jürgen Richter. Die neuen Regeln gelten seit Mitte Dezember. „Wir haben den Kunden einen Monat Eingewöhnungszeit gewährt und bei nicht eingelegten Parkscheiben lediglich Hinweiszettel unter die Scheibenwischer klemmen lassen“, berichtet Dennis Richter. An jeder Laterne hängen zudem Hinweise auf die neuen Bestimmungen. Außerdem gebe es am Infostand im Edeka auf Anfrage kostenlose Parkscheiben für die, die keine haben. „Die meisten Kunden freuen sich über die freien Parkplätze.“ Natürlich gebe es immer wieder Menschen, die sich über die neue Situation beschweren, „aber 95 Prozent sehen die Sachlage spätestens nach einem persönlichen Gespräch ein“, bemerkt Dennis Richter. Rentnerin Paulette Ewald hat ihre Vertragsstrafe mittlerweile „zähneknirschend“ gezahlt und ihre Lektion gelernt. Sie wolle aber andere Bürger darauf aufmerksam machen.

Als Ewald ein paar Tage nach ihrem „Vergehen“ einen der „Fair parken“-Wächter vor dem Edeka anspricht und sich bei ihm für den Strafzettel „bedankt“, entgegnet dieser, dass sie, wenn sie bei der Firma einen Kassenbon vorlege, der beweise, dass sie zur besagten Zeit im Edeka einkaufen war, den geforderten Betrag nicht zahlen müsse. Das bestätigt die Firma auf Nachfrage: Es gebe eine „einmalige Kulanz“. Schicken Kunden ihren Bon zu, werde der Strafzettel storniert. Zumindest beim ersten Vergehen. Ewald kritisiert hingegen, dass ein Hinweis auf diese Praxis weder auf den Vertragsstrafen noch auf den Schildern vermerkt ist. Sie fordert, darauf müsse die Firma die Kunden unbedingt aufmerksam machen.

Von Ronny Paul

