Kunst aus der Heimat

Es gibt Tage, an denen Ina Schult einfach nur malt. Musik, eine Leinwand, elf Stunden lang. So ist zum Beispiel das Porträt eines bärtigen Mannes auf blauem Hintergrund entstanden. Sein Blick ist ernst, in seinem Gesicht geht gelbe Farbe über in Pink.

Dietzenbach – Es ist eines von vielen Gesichtern, die Ina Schult in den vergangenen zwei Jahren gemalt hat. Mit Acryl, Öl und Pastellkreide in ihrer Wohnung in Dietzenbach.

Ina Schult ist 26 Jahre alt und schon immer kreativ gewesen, sie hat gewerkelt, gebastelt, genäht. Die Malerei hat Ina Schult, die eigentlich Katharina heißt, vor gut zwei Jahren für sich entdeckt. Angefangen hat alles mit einem Porträt von ihrem Freund. „Das habe ich draußen im Garten gemalt“, sagt sie. Viele Schichten Farbe seien auf dieser ersten Leinwand. Sie lacht und streicht über erhabene Stellen rund um das Gesicht des Lebensgefährten.

„Ich wollte damals etwas machen, was weggeht vom Digitalen“, sagt Ina Schult. Sie arbeitet hauptberuflich als Designerin in einer Werbeagentur, sitzt jeden Tag vorm Computer, entwirft Websites und Apps. Zwar müsse sie auch im Job kreativ sein, aber das sei etwas anderes. „Die Malerei mache ich nur für mich.“ Nicht für Vorgesetzte, nicht für Kunden. Wenn Ina Schult malt, kann sie abschalten, ist im Hier und Jetzt. „Das ist meine Art und Weise, Dinge zu verarbeiten.“ Wenn sie mit dem Pinsel in der Hand vor der Leinwand steht, falle es ihr leichter, mit all dem, was passiert, zurechtzukommen. Zum Beispiel mit dem Tod der Mutter vor rund sechs Jahren. Ein einschneidendes Erlebnis, das auch in ihrer Kunst zum Tragen komme. Wie viele andere Erfahrungen und Ereignisse, die sie berühren oder belasten. Ihre Malerei definiert Ina Schult deshalb als Soulart, Kunst, die von Innen kommt. Davon abgeleitet auch ihr Künstlername, Sou. „Sobald man etwas auf Papier bringt, gibt man etwas sehr Persönliches preis.“

Inspiration für ihre Bilder findet Ina Schult überall. Oft stoße sie im Internet auf Fotos von Menschen, die sie in ihren Bann ziehen. Die greift sie dann in ihren Werken auf, experimentiert mit Farben und Techniken. Gerade bereitet sich die 26-Jährige auf ihre erste Ausstellung vor. Am 5. Mai zeigt sie einige Bilder ihrer Porträtreihe bei Blumenbinder Brokmeier. Ob sie aufgeregt ist? „Klar“, sagt die 26-Jährige. Schließlich werde sie sich zum ersten Mal vor Publikum als Künstlerin präsentieren. Dass sie das nur in ihrer Heimatstadt Dietzenbach machen will, stand für Ina Schult von Anfang an fest. „Ich hätte nirgendwo anders ausstellen wollen.“

Während es viele junge Künstler in hippe Metropolen zieht, bleibt sie Dietzenbach treu. „Ich bin total heimatverbunden, habe noch nie woanders gewohnt.“ Noch nie habe es für sie zur Debatte gestanden, die Heimat zu verlassen, und das soll so bleiben. Auch wenn es um ihre Kunst geht, ist es Ina Schult wichtig, den regionalen Bezug zu wahren. Bei der Ausstellung gehe es ihr nicht in erster Linie darum, ihre Bilder zu verkaufen. „Die Heimatverbundenheit und das Miteinander sollen bei der Veranstaltung im Vordergrund stehen“, sagt die 26-Jährige. Bei Getränken und Snacks sollen die Besucher ins Gespräch kommen – über die gemeinsame Heimat, über Kunst und die ausgestellten Bilder.

Wie es künftig für sie als Künstlerin weitergehen soll, davon hat Ina Schult keine genaue Vorstellung. Schön fände sie es, mehr Zeit zu haben für ihre Malerei. Ob sie aber ihren Job an den Nagel hängen würde für Pinsel und Pastellkreide, könne sie jetzt noch nicht sagen. „Das muss ich mir dann ganz genau überlegen.“ Wichtig sei ihr vor allem, dass ihre Kunst auch weiterhin etwas bleibt, das sie für sich macht. Etwas, bei dem sie sich auslebt, bei dem sie zur Ruhe kommt.

Ausstellung

am Sonntag, 5. Mai, ab 16 Uhr bei Blumenbinder Brokmeier (Rathenaustraße 4).

Von Lena Jochum