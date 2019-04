SPD-Fraktionsvorsitzender Jerome Alex spricht über seine politische Motivation

Die SPD hat sich neu aufgestellt. Rainer Engelhardt hat, wie berichtet, nach vielen Jahren den Ortsvereinsvorsitz an Anna Kristina Tanev und Ahmed Idrees sowie den Fraktionsvorsitz an Jerome Alex, den Sohn der Landtagsabgeordneten Ulrike Alex, übergeben.

Dietzenbach – Im Interview spricht der 29-jährige Haupt- und Finanzausschussvorsitzende darüber, was er mit den Sozialdemokraten vorhat.

Die Dietzenbacher SPD befindet sich im Umbruch. Die Fraktions- und Vereinsspitze ist deutlich jünger. War der Generationenwechsel so geplant?

Der Generationenwechsel ist natürlich. Dass die Genossinnen und Genossen, die das 20 Jahre gemacht haben – meine Mutter ist zum Beispiel Anfang der 90er-Jahre ins Stadtparlament gekommen – irgendwann aufhören, ist normal. Es ist gut, dass die Leute, die jetzt übernehmen, gemessen an ihrem Alter schon lange dabei sind. Ich selbst bin beispielsweise in meiner zweiten Amtszeit.

Also ein homogener Übergang?

Genau. Das war fast schon ein Einarbeiten. Ich war stellvertretender Fraktionsvorsitzender für Rainer Engelhardt. Das hat gut funktioniert. Davor war meine Mutter Fraktionsvorsitzende, da habe ich auch schon gesehen, wie es läuft. Dann ist es irgendwann an der Zeit, dass jemand sagt: So, ich mache einen Schritt zurück. Und nicht erst aufhört, wenn es wirklich nicht mehr geht. Rainer Engelhardt ist noch in der Fraktion, Ulrike Alex ist noch in der Fraktion, da kann man auf deren Erfahrung zurückgreifen.

Also kann man Sie nun als den neuen starken Mann der SPD bezeichnen oder hat die erfahrene Garde noch Einfluss?

Ich hole mir natürlich Rat, aber ich mache das schon so, wie ich es für richtig halte. Einige Dinge müssen sich auch mal ändern, allein schon aus strukturellen Gründen. Früher, als meine Mutter anfing, war es ungewöhnlich, dass man Leute per Mail erreicht hat. Jetzt ist das Standard. Da muss Vieles an die neuen Techniken angepasst werden.

Folgt der personellen Neuausrichtung auch eine inhaltliche?

Ja, natürlich. Ich bin aber sehr froh, dass viele der erfahrenen Fraktionskollegen noch dabei sind, weil sie Sachverhalte ganz anders beurteilen können als ich. Wenn es dann heißt: „Das haben wir schon Anfang der 80er-Jahre diskutiert“, dann hilft das oft, die Dinge ganz anders zu betrachten. Wir sagen nicht unbedingt: Wir wollen alles, wie es in den 80er-Jahren war. Das höre ich übrigens auch von anderen Fraktionen immer wieder: „Da können Sie sich nicht dran erinnern, Herr Alex, das war damals so uns so.“ Es hat sich in den letzten Jahrzehnten schon Einiges geändert auf dem Wohnungsmarkt, es gibt eine ganz andere öffentliche Wahrnehmung darüber, wie wichtig Klimaschutz ist. Da muss eine neue inhaltliche Ausrichtung her.

Was wollen Sie für Dietzenbach noch auf die Agenda bringen?

Für Dietzenbach ist die Verbesserung der öffentlichen Nahverbindung nach Frankfurt ganz wichtig. Der Zustand der S2 ist nicht hinnehmbar. Es kann nicht sein, dass wir uns davon so abhängig machen. Ich befürchte auch, dass die Kosten für viele Dinge steigen werden, weil wir uns kurzfristig Schuldenfreiheit erkauft haben mit solchen Sachen wie der Hessenkasse und sogenannten gebührenfreien Kitas. Wir wissen natürlich, dass wir das in Wahrheit bezahlen müssen. Der einzige Grund, dass wir das im aktuellen Haushalt nicht gesehen haben, ist, dass wir glücklicherweise Zunahmen bei den Gewerbesteuereinnahmen haben. Wenn das irgendwann mal wegfällt, und das ist schon abzusehen, dann wird es schwierig werden. Deswegen muss man das frühzeitig im Auge behalten und darf sich nicht darauf ausruhen.

Sie haben öfters erwähnt, dass hessische Kommunen unterfinanziert sind. Wie ließe sich das ändern?

Vor Ort können wir das nur sehr schwer ändern. Jede Kommune soll einen Teil des Kuchens bekommen. Ich zitiere eine Landtagsabgeordnete: „Der Kuchen ist zu klein.“ Das Problem ist, dass die Landesregierung Geld aus dem Kommunalen Finanzausgleich nimmt, Geld das den Kommunen zur Verfügung stehen sollte, und kauft davon „Geschenke“ für die Kommunen. Das ist im Prinzip gut. Das Problem dabei ist nur, dass der Kommunale Finanzausgleich sich an die Bedürfnisse der Kommunen anpasst. Wenn ich das reduziere, sind Kommunen, die zum Beispiel einen hohen Kinder- und Jugendanteil haben, benachteiligt. Wir werden dafür bestraft, dass wir viele Kinder- und Jugendliche haben. Und dafür dürfen wir die Wahlgeschenke der Landesregierung mitfinanzieren, was unterm Strich ein Minus bedeutet.

Den Rest des Interviews lesen Sie in der Printausgabe der Offenbach-Post.

Das Gespräch führte Ronny Paul.