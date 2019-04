Der Sprache auf der Spur

Der Talent-Campus der Vhs gewährt Kindern spielerische Einblicke rund um das Thema Kommunikation.

Dietzenbach – Aufregung rund um das Bildungshaus: Dort sind zur Abwechslung die Detektive die Gejagten. Die Kinder des Talent-Campus‘ der Volkshochschule (Vhs) Kreis Offenbach brüten über verschlüsselten Botschaften und Buchstabenkarten. Das Osterferienprogramm steht diesmal im Zeichen von Kommunikation. Unter dem Motto „Sich mitteilen und einander verstehen“ lernen und erleben die Kinder verschiedene Formen von Sprache.

„Auch Missverständnisse gehören dazu“, berichtet die Literaturpädagogin Sandra Kolle. Für die Kinder zwischen neun und 13 Jahren sei es überraschend gewesen, wie leicht diese zustande kommen können. „Viele lernen sich auch hier erst kennen, das ist auch eine Überwindung“, sagt die Betreuerin Ayse Ünver. Ihnen bliebe also gar nichts anderes übrig, als miteinander zu kommunizieren, sagt sie weiter. Von allen Schulen der Kreisstadt kommen sie dort in einer Gruppe von 24 Kindern zusammen. Die Warteliste ist lang. Doch wer Aufgaben gemeinsam bewältigt, wächst schnell zusammen.

„Wer weiß, was eine Schnitzeljagd mit unserem Thema zu tun hat?“, fragt Kolle die Kinder im Sitzkreis. „Wir müssen Hinweise finden“, weiß ein Schüler. „Und die müssen wir richtig verstehen“, ergänzt sein Sitznachbar. Leicht macht es die Pädagogin angehenden Agenten aber nicht: „Die Zettel, die ihr rund ums Bildungshaus findet, sind in Geheimsprache geschrieben.“ Außerdem gilt es, an jeder Station zwei Buchstaben zu sammeln, um das Lösungswort herauszufinden. „Das ist der Name eines berühmten Detektivs“, verrät Kolle.

Dann begeben sich die 24 Kinder hastig auf Buchstabenjagd. Ausgerüstet sind sie mit verschiedenen Utensilien, etwa eine Zeichentabelle oder eine Caesarscheibe. An der Rückenlehne einer Bank versteckt sich der erste Umschlag. Ein Text aus geheimnisvollen Zeichen verbirgt sich darin. Aufgeregt diskutiert Team Grün über die Bedeutung des Briefes. „Krimis sind aktuell bei den Kindern hoch im Kurs“, weiß die Literaturpädagogin. „Die Kinder haben so Spaß am Lernen.“

Der Talent-Campus richtet sich an jenen Nachwuchs, der zu Hause wenig Unterstützung erhält. „Viele sprechen während der Ferien in der Familie kein Wort Deutsch“, sagt der Betreuer Artur Khachaturyan. Der gebürtige Armenier weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer dann der Anschluss in der Schule fällt. „Man ist automatisch isoliert, wenn man sich nicht mitteilen kann“, fügt er hinzu. Um die Vielfalt von Sprache zu begreifen, unternehmen die Kinder Ausflüge zu verschiedenen Schwerpunkten. Die Schriftsprache erkunden sie in der Stadtbücherei und während eines Kunstprojektes zum Thema Höhlenmalerei. Wie gewohnt schwingt hierbei Gisela Stütz mit den Kindern den Pinsel, um neue Deko für die Flure zu gestalten.

„Beim gemeinsamen Frühstück gehen wir noch einmal die fünf Sinne durch, weil wir dann einen blinden Gast empfangen“, erzählt Ünver. Eine Einführung in die Braille-Schrift darf da nicht fehlen. In der Darstellenden Kunst üben sich die Kinder bei Ausflügen ins Frankfurter Schauspielhaus und die Oper. „Bei einem Workshop gehen wir insbesondere auf die Körpersprache ein“, sagt Ünver. Khachaturyan ergänzt: „Und dann erarbeiten wir eigene kleine Theatersequenzen.“

Diese selbsterarbeiteten Darbietungen geben die Kommunikationsexperten am Samstag, 27. April ab 15 Uhr im Bildungshaus (Rodgaustraße 9) zum Besten. Dort stellen sie Eltern, Geschwistern und Freunden die Ergebnisse des Ferienprogramms vor.

VON LISA SCHMEDEMANN