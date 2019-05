Steuern und Sozialabgaben vorenthalten - Schaden in Millionenhöhe

Vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Darmstadt müssen sich derzeit die Geschäftsführer eines Bauunternehmens aus einem Gewerbegebiet im Dietzenbacher Süden verantworten.

Dietzenbach – Tadin B. (55), Zaim B. (53) und Mirnes B. (30) wird vorgeworfen, von August 2016 bis Juni 2018 Steuern und Sozialabgaben in Millionenhöhe vorenthalten zu haben. Das Unternehmen soll seit 2011 in der Baubranche tätig gewesen sein. Die Zahl der angestellten Bauarbeiter schwankte zwischen fünf und elf, sie wurden nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet. Der AOK Hessen soll dadurch ein Gesamtschaden von 1 725 246 Euro entstanden sein. Durch bewusst falsche Angaben zu den Lohnsummen der Arbeiter sollen der SOKA-Bau 583 089 Euro vorenthalten worden sein. Die SOKA ist die Dachmarke der Urlaubs- und Lohnausgleichskassen der Bauwirtschaft und der Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG. Als Dienstleister führt sie auch Urlaubsverfahren, eine zusätzliche Altersversorgung und die Finanzierung der Berufsausbildung durch. Nicht zuletzt sollen – wenig verwunderlich – auch dem Fiskus fällige Abgaben entzogen worden sein. Dort machten die Angeklagten kurzum zu geringe Lohnsteuervoranmeldungen. Der bekannte Schaden beläuft sich auf 380 219 Euro.

Die Arbeiter selbst wussten zum Teil gar nicht, ob und wo sie gemeldet waren. Manche bekamen ihr Geld überwiesen, andere in bar – manchmal wurden Umschläge mit Abrechnungen verteilt. Gemein hatten sie alle, dass ihnen wenig gezahlt wurde – dafür aber viele Überstunden an der Tagesordnung waren. Unzählige Zeugen der Polizei, des Zolls, ehemalige Geschäftspartner und Bauarbeiter werden derzeit an jedem der Prozesstage gehört. Ob eine Verständigung nach Paragraf 257c der Strafprozessordnung zwischen der Neunten Strafkammer und den Verfahrensbeteiligten erfolgt, ist zur Zeit ungewiss.

Dass die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammenden Männer kriminelle Energie besitzen, zeigte sich auch bei den Wohnungsdurchsuchungen. Ohne den erforderlichen Waffenschein sollen sie einen Revolver und eine Pistole aufbewahrt haben. Die drei Dietzenbacher Angeklagten – Vater, Onkel und Sohn – schweigen bislang hartnäckig zu den Vorwürfen. Die beiden Älteren sind auf einen serbokroatischen Dolmetscher angewiesen. Für den Prozess sind Sitzungstage bis in den Herbst geplant.

VON SILKE GELHAUSEN