Vogelexperte befürchtet keine Populations-Explosion bei invasiven Arten

Im Frankfurter Ostpark sind sie eine Plage. Auch am Offenbacher Mainufer und im Waldschwimmbad auf der Rosenhöhe. Die Rede ist von Nil- und Kanadagänsen. Sie verunreinigen mit ihrem Kot Rasenflächen und lassen sich nur schwer vertreiben.

Dietzenbach – Auch das Abschießen der Vögel als einzige Lösung wurde schon kontrovers diskutiert.

Die Kreisstadt scheint bislang von den invasiven Arten verschont geblieben zu sein. Nun meldete sich eine Leserin per Mail bei unserer Zeitung und teilte mit, dass Nilgänse nun auch in Dietzenbach angekommen seien. Sie habe welche am Wollwiesenteich gesehen und hoffe nun, dass die Vögel „nicht unser schönes Schwimmbad“ entdecken.

Dietzenbachs Vogelexperte Rudolf Keil sagt auf Nachfrage, es gebe seit vielen Jahren auch in der Kreisstadt Nilgänse. Es sei allerdings nur eine kleine Population, die er am Wollwiesenteich und am Angelweiher ausgemacht habe. Keil fertigt seit mehr als 20 Jahren Kartierungen der Dietzenbacher Vogelwelt für die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz an und hat durch seine konstanten Zählungen einen guten Überblick. Gefahr, dass sich Nil- oder Kanadagänse in Dietzenbach ausbreiten, sehe er nicht. „Nilgänse gehen aus dem Wasser raus und brauchen Rasen“, erläutert er. Eine große Rasenfläche finden sie weder am Wollwiesenteich noch am Angelweiher. Daher befürchtet Keil auch keine Explosion der Population. Ebenso habe er beim Waldschwimmbad keine großen Bedenken.

Bisher seien dort auch keine Nilgänse gesichtet worden, sagt Michael Würz, Technischer Betriebsleiter der Städtischen Betriebe, in deren Verantwortung das Waldschwimmbad liegt, auf Nachfrage. Sollten die Vögel dennoch einmal einen Versuch starten, dort anzusiedeln, wäre man nicht unvorbereitet: „Das Team hält sich mit Informationen zu der Problematik andernorts auf dem Laufenden und würde im Fall des Falles Experten hinzuziehen“, betont Würz.

Die von unserer Leserin als Nilgänse ausgemachten Tiere entpuppten sich jedoch als Graugänse, was Vogelexperte Keil als „angenehme Überraschung“ bezeichnet. „Schön, wieder einmal Graugänse in Dietzenbach zu sehen“, sagt Keil. Denn diese Art sei eben durch die invasiven Nil- und Kanadagänse vertrieben worden, er habe längere Zeit keine mehr auf Dietzenbacher Gemarkung gesehen. Das sei ein allgemeines Problem: „Die heimische Vogelwelt hat sich durch diese Zuzügler verändert.“ Aber auch der Lebensraum der Tiere, betont Keil. Durch etwa Bodenversiegelungen bei Neubauten schwinden Lebensräume, Insekten werden weniger und dadurch auch die Nahrung für Vögel. Doch Keil sieht das nicht ganz so pessimistisch: „Veränderung ist ständig, das ist das Leben, damit müssen wir klarkommen.“

VON RONNY PAUL