Angie Bekele und Frank Hilsamer präsentieren „Wein muss sein“ im Capitol

In verschiedene Rollen geschlüpft: Mit einzelnen, abgeschlossenen Szenen blicken Angie Bekele (Bild) und Frank Hilsamer in „Wein muss sein“ auf Freud und Leid mit dem Rebensaft. Foto: Schmedemann

Zu einem Potpourri aus „Wein, Weib und Gesang“ haben Angie Bekele und Frank Hilsamer ins Main Kino D in Dietzenbach eingeladen. Nun, mit dem Gesang dauert es zunächst etwas.

Dietzenbach - Gespielt improvisiert wettert Bekele als Moderatorin Dagmar Tütelberg gegen den imaginären Bühnentechniker, um im nächsten Moment ihr Publikum mit sanfter Stimme zu begrüßen. Schon der abwechslungsreiche Einstieg verspricht einen ebenso facettenreichen Abend.

In dem Stück „Wein muss sein“ von Stephan Eckel schlüpfen die Schauspieler in verschiedene Rollen. In kurzen, abgeschlossenen Szenen erzählen die Charaktere von Freud und Leid mit dem Rebensaft. Das Stück blickt dabei aber auf Themen jenseits von Lagerung, Jahrgang oder optimaler Trinktemperatur.

So gibt die Stewardess Angie Schmidt dem Publikum eine Einweisung. Anstatt die immer gleichen Hinweise zu predigen, plaudert die Flugbegleiterin aus dem Nähkästchen. „Ich habe eben schon den Wein ins Cockpit gebracht, sonst zittern die Piloten wieder“, erzählt sie den Gästen. „Die grünen Linien auf dem Boden führen zu den Notausgängen“, fährt sie fort und deutet mit Handzeichen die Richtung an, „und die rote führt zur Minibar“. Durch den Luftdruck und die niedrige Luftfeuchtigkeit verliert ein Wein an Aroma. Welche Sorte sich also für einen Flug am besten eignet, erläutert die Stewardess in aller Ausführlichkeit. Das mit den Sauerstoffmasken und sonstigen Notsituationen nimmt sie allerdings nicht so ernst. „Selber schuld, wenn sie mit uns fliegen“, sagt sie hämisch grinsend.

Für Lachtränen sorgt auch die Rolle des Winzers Maik Bause. Hilsamer betritt mit seltsamer Krawatte und Socken mit Donut-Muster die Bühne. Als Teilnehmer von „Winzer sucht Frau“ zeigt sich der Junggeselle von seiner besten Seite. Das Angebot klingt verlockend: ein Anwesen auf dem Wingertsberg und Schwiegermutti gleich dazu. „Seit ihrem Schlaganfall redet sie allerdings nicht mehr so viel“, sagt der Winzer. Das Lachen bleibt dem Publikum beinahe im Halse stecken, bricht aber dann doch aus. Das wiederkehrende „Weintourette“ von Maik tut schließlich sein Übriges, das Publikum grölt.

In einem Sketch trifft man auf alte Bekannte: Das Krokodil und den Kasper. Viele Jahre des „Tritratrulalas“ habe er gute Miene zum bösen Spiel gemacht. „Seit dem 17. Jahrhundert immer dasselbe“, flucht der Zipfelmützenträger und setzt die Weinflasche an. „Eigentlich wollte ich zu Disney“, gesteht er. Schimpftiraden auf die Sternchen der Zeichentrickfilme bleiben dabei nicht aus.

Zwischen den Geschichten fragwürdiger Existenzen liefern Bekele und Hilsamer auch eine musikalische Kostprobe, angelehnt an Hits von ABBA. In goldenen Glitzerjacken animieren die beiden Schauspieler die Zuschauer zum eifrigen Mitklatschen. Hits wie „Rheingauqueen“, „The Winzer Takes It All“ oder „Gimme Your Wine After Midnight“ sorgen für ausgelassene Stimmung im Theatersaal. „Das Medley war mein Höhepunkt des Abends“, sagt ein Besucher und lacht. „Das war auch eine komplette Eigenproduktion“, erzählt Bekele, „insgesamt bin ich sehr zufrieden und dankbar.“ Zuschauer Gerhard Müller findet: „Ein gelungenes, kurzweiliges Programm.“ Die Stimmung sei durchweg gut gewesen. Wie ein guter Wein eben: nicht zu sauer, dafür aber ausgewogen.

Das Stück wird am Donnerstag, 26. September, um 20 Uhr noch einmal aufgeführt. Tickets gibt es an der Theaterkasse oder auf tickets-dietzenbach.de zu 22,50 Euro.

VON LISA SCHMEDEMANN