Dietzenbacher Weinfest: Blick auf eine 25-jährige Erfolgsgeschichte

Das Dietzenbacher Weinfest ist jedes Jahr ein voller Erfolg: 2019 feiert es sein 25-jähriges Jubiläum

Dietzenbach – Trotz Temperaturen, die den Wein quasi direkt in Schweiß umwandeln, ist der Andrang groß. Längst haben sich die Dietzenbacher auf ihren Lieblingsplätzen niedergelassen und sind in Gespräche verwickelt.

Jeder kommt mit jedem ins Gespräch: Auf dem Weinfest entstehen Freundschaften

Die Sitzplätze sind rar, die Menschen gedrängt, doch das tut der Stimmung der 25. Jubiläumsausgabe keinen Abbruch. Im Gegenteil: „Man kommt hier so schnell mit Menschen ins Gespräch, man muss sich gar nicht verabreden“, sagt Besucher Klaus Marschall. Auf diese Weise seien schon Freundschaften entstanden.

+ Ausblick vom Dach des Rathaus-Centers: Der Europaplatz hat sich in ein Weindorf verwandelt. Auf der Bühne spielt „Doctor Blond“. Fotos: dreger

„Mittlerweile begrüßt man sich mit Handschlag“, sagt Günter Martin, Inhaber des gleichnamigen Weinhofes aus dem Rheingau. Der Winzer hält seit Anbeginn dem Dietzenbacher Weinfest die Treue. „Die ersten zwei Jahre waren noch etwas mühselig, aber Dranbleiben hat sich gelohnt“, sagt er. Mit einem Lächeln denkt er an die Anfänge zurück. „Damals stand ich noch mit dem Rücken zum Toom-Markt“, erinnert er sich. An einem einzigen Abend während der 25 Jahre habe er ein Minusgeschäft gemacht. „Das war am Geburtstag meiner Frau, 1,80 D-Mark fehlten in der Kasse“, erzählt Martin und lacht.

Der Erfolg liegt an der Stadt und an den Menschen

Die kurzen Gespräche über die Theke hinweg erheitern Weinliebhaber und Winzer gleichermaßen. „Ich fühle mich hier sehr wohl, das liegt an der Stadt und den Menschen“, berichtet er weiter. So seien die Winzer in die Pläne zur Gestaltung des Europaplatzes eingeweiht worden. Letzterer wird oft genannt, wenn es darum geht, die Besonderheit des Weindorfes in der Kreisstadt zu nennen. „Der Aufbau erzeugt eine einzigartige Atmosphäre, die umliegende Weinfeste in der Form nicht haben“, sagt der Heusenstammer Daniel Stoffaneller. „Im Gegensatz zum letzten Jahr haben wir die Laufwege noch etwas erweitert“, berichtet Bürgermeister Jürgen Rogg. Doch das fällt auf den ersten Blick gar nicht auf. Die Massen strömen ohnehin stetig von Bühne zu Bürgerhaus, vorbei an Weiß, Rot und Rosé, hin zu Wildbratwurst, Langos oder Backfisch.

Dietzenbacher Weinfest: angefangen hat es mit zehn Buden

Angefangen hat das Fest mit etwa zehn Buden, inzwischen ist die Anzahl auf 23 Winzer und acht Essensstände angewachsen. Fast die Hälfte davon schenkt ihren Rebensaft seit Anfang an aus. Ein Anlass, die Jubilare auf die Bühne zu bitten. Von den Groß-Umstädter Weinhoheiten Jana, Ariane und Imke höchstpersönlich nehmen die Standbetreiber Urkunden und kleine Präsente entgegen. „Das freut mich riesig“, gesteht Martin. Auch der Bürgermeister hat etwas zu feiern: „Das ist das zehnte Weinfest, das ich eröffne“, erzählt er. Mit seiner Amtszeit haben sich die vertretenen Weinregionen noch etwas vermehrt. „Mittlerweile gibt es hier auch Wein aus Unterfranken“, sagt der gebürtige Würzburger.

Das Weinfest bietet in erster Linie Liebhabern des Rebensaftes die Gelegenheit, ihrem Hobby zu frönen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Viele nutzen aber auch die Möglichkeit, um alte Bekannte zu treffen. Für wieder andere wird das Fest zum Geburtstagsritual. „Um zwölf hier“, schallt ein Ruf aus der Masse und Jan Hesemann nickt zustimmend. „Mein Geburtstag fällt jedes Jahr auf einen der zehn Tage des Weinfestes“, erläutert er. Für Freunde und Verwandte stehe es schon außer Frage, um Mitternacht mit dem allgegenwärtigen Getränk anzustoßen. Für wieder andere ist es eine Selbstverständlichkeit, für das Fest Urlaub zu nehmen.

Bis das obligatorische „Happy Birthday“ aus von Wein benetzten Kehlen dringt, wird vor der Bühne getanzt, gelacht und gefeiert. „Doctor Blond“ geben ihr Repertoire von Oldies bis zu aktuellen Hits zum Besten und „TiTo“ trotzen mit sommerlichem Flair den Regenwolken, die sich erst in der Nacht ergießen, als das Weindorf schläft.

Heute Abend ist die Partyband „ChiC“ zu Gast auf der Bühne vor dem Rathaus und die Winzer laden ab 17 Uhr zu einem edlen Tropfen auf dem Europaplatz ein.

VON LISA SCHMEDEMANN