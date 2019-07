Interessensgemeinschaft Energie reagiert auf Fernwärmeprojekt der EVD

Es ist bekannt, dass die Dietzenbacher Fernwärmekunden mit ihren Problemen nicht alleine auf weiter Flur sind. In einem großen Bericht widmet sich auch das Nachrichtenmagazin Spiegel in seiner jüngsten Ausgabe bundesweit dem Thema Fernwärme.

Dietzenbach – Kunden von Freiburg über Leverkusen, von Offenbach bis Göttingen klagen ihr Leid mit den Versorgern. Allein die Einleitung zum Artikel lässt aufhorchen und dürfte den Dietzenbacher Fernwärmekunden aus der Seele sprechen. Dort heißt es: „Fernwärme ist effizient und umweltfreundlich. Doch die Kunden sind den Versorgern ausgeliefert. Viele Unternehmen nutzen das, um mit dem neuen Klimabewusstsein Kasse zu machen. “ Im Artikel von Michael Sauga geht es um zu hohe Preise, Anschlusszwang, fehlender Wettbewerb, Monopolstellung. Alles Themen, wegen denen die Interessensgemeinschaften „EVO“ und „Energie“ mit den Energieversorgern EVO und EVD seit Jahren im Clinch liegen.

Die Energieversorgung Dietzenbach hatte jüngst verkündet, dass sie sich auf einen Prüfantrag der Stadtverordneten sowie auf einen Auftrag der beiden Gesellschafter – Stadtwerke Dietzenbach GmbH und Energieversorgung Offenbach GmbH – hin seit mehreren Monaten intensiv mit Themen rund um die Fernwärmeversorgung beschäftige (wir berichteten). Dabei gehe es um ein Gesamtkonzept, um das Preissystem und darum, Kunden verständlich zu machen, wie die Fernwärme überhaupt erzeugt werde, hieß es vonseiten der EVD.

Die Interessensgemeinschaft Energie hat davon aus unserer Zeitung erfahren und daraufhin in einem Schreiben kundgetan: „Gut, dass es dieses Projekt gibt, aber schade, dass wir, die betroffenen Bürger, nicht einbezogen sind.“ Die IG hofft nicht, dass die externe Beratung „nur sehr viel Geld kostet, was wieder von den EVD-Kunden bezahlt werden muss“, sondern dass dabei „realisierbare und kostengünstige Ideen“ herausspringen. „Erfolgreich wäre es, wenn am Ende ein neues Wärmeerzeugungskonzept für Dietzenbach herauskäme, das preislich die Fernwärmekunden nicht schlechter stellt als Gaskunden“, schreibt die IG weiter. Eine Forderung, die laut Spiegel Fernwärmekunden bundesweit umtreibt. Doch die Hoffnung der Dietzenbacher ist nicht all zu groß: „Leider befürchten wir, dass, wie schon in der Vergangenheit, nicht transparente Kostenrechnungen vorgelegt werden, die nicht von uns Betroffenen nachvollzogen werden können.“

Die IG meint, der von EVD-Geschäftsführerin Lena Blazek „angesprochene Vergleich mit den Preisen anderer Fernwärmenetze führt nicht zu mehr Verbrauchergerechtigkeit, sondern in die Irre“. Die IG zieht einen bundesweiten Vergleich vor: „Denn überall in Deutschland werden für die Fernwärme, wo sie wegen des Anschluss- und Benutzungszwanges konkurrenzlos ist, immer wesentlich höhere Preise als für Gas und Öl gefordert, meist nahezu das Doppelte des Gaspreises.“ Im Spiegel-Artikel heißt es dazu unter anderem: „Die Regeln für die Branche sind lax. [...] Und wenn die Unternehmen ihre Tarife anpassen, regiert oft die Willkür.“

Trotzdem gibt die IG ihre Hoffnung nicht auf, dass der Clinch mit der EVD beigelegt werden könnte und sie rechtzeitig einbezogen wird: „Wir sind gespannt, wie das von Frau Blazek formulierte Ziel ,eine zuverlässige und wirtschaftlich attraktive Fernwärmeversorgung in Dietzenbach’ aussehen wird.“

VON RONNY PAUL