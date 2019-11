So setzen sich die Einzelhändler in der Altstadt für mehr Nachhaltigkeit ein

Einige Einzelhändler in der Altstadt von Dietzenbach haben ihren eigenen Weg gefunden, um für den Umweltschutz zu kämpfen.

Dietzenbach - Die Themen Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz sind seit Monaten in aller Munde. Kinder und Jugendliche gehen auf die Straßen, weltweit arbeiten Politiker an entsprechenden Maßnahmenkatalogen.

Während vielerorts diskutiert und überlegt wird, haben viele Einzelhändler in Dietzenbachs Altstadt ihre eigenen Wege gefunden, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Wir haben bei einigen Ladenbetreibern nachgefragt, wie sie sich in ihren Geschäften für mehr Nachhaltigkeit einsetzen.

Ein wichtiges Thema, findet Gabi Schmidt, Inhaberin von „Tischlein deck Dich“ an der Schmidtstraße. In ihrem Laden verkauft sie Essig und Öl, Gewürze und Liköre, Tischwäsche und Dekoartikel. Gerade vor Weihnachten ist das Ladenlokal Anlaufpunkt für all die, die auf der Jagd nach Geschenken sind. Verpackt werden Präsente künftig nur noch im Ausnahmefall mit transparenter Kunststofffolie. Anders als bisher bietet Gabi Schmidt ihren Kunden eine nachhaltigere Alternative an. „Wir haben Tücher in verschiedenen Farben bestellt, um Geschenke zu verpacken“, erzählt die Ladeninhaberin. Die quadratischen Stofftücher biete sie zum Selbstkostenpreis von zwei Euro an, wenn sie als Geschenkverpackung ausgedient haben, seien sie etwa als Halstuch zu verwenden. „Das funktioniert auch mit Geschirrtüchern“, sagt Gabi Schmidt. Auch an anderen Stellen versucht sie, darauf zu achten, Plastik zu vermeiden und ebenso ihre Kunden dafür zu sensibilisieren. So gibt es bei „Tischlein deck Dich“ Bienenwachstücher, die Alu- und Frischhaltefolie ersetzen, Öl und Essig werden in wiederverwendbare Glasflaschen abgefüllt.

Grundsätzlich sei der Einkauf bei Einzelhändlern vor Ort nachhaltiger als der übers Internet, das betont Gabi Schmidt immer wieder. Dem stimmt ihre direkte Nachbarin Daniela Rogge von der „Spielzeugkiste“ zu. Dass bei den Kunden aber tatsächlich ein Umdenken stattfindet, das merkt sie seit gut einem Jahr. „Viele bringen ihre eigenen Einkaufstaschen mit“, erzählt sie. Aktuell sei sie dabei, Plastiktüten komplett aus ihrem Laden zu verbannen. „Alles was neu kommt, ist aus Papier.“ Nachhaltigkeit spielt in der „Spielzeugkiste“ auch bei der Auswahl des Sortiments eine Rolle. Bei Babykleidung achte sie darauf, dass sie aus Biobaumwolle hergestellt ist, und auch Holzspielzeug muss entsprechend zertifiziert sein, erzählt Daniela Rogge. In der Zusammenarbeit mit Lieferanten lege sie Wert darauf, dass die nicht unnötig Verpackungsmaterial wie Luftpolsterfolie verwenden.

Einige Meter entfernt, bei „Dianas Kochwerk“ am Roten Platz erzählt Inhaberin Diana Dutiné-Löhr, welche Gedanken sie sich vor der Eröffnung ihrer Nudelbar rund ums Thema Nachhaltigkeit gemacht hat. Sie hat sich für eine klare Linie entschieden: kein Coffee to go, keine Plastikverpackungen, Essenreste werden weiterverwertet und landen in Biogasanlagen. Ihre Gerichte zum Mitnehmen packt Diana Dutiné-Löhr ihren Kunden gerne auch in mitgebrachte Behälter und gibt dafür 50 Cent Rabatt. Wer ohne eigene Box kommt, bekommt sein Mittagessen in einer aus einem pflanzenbasiertem Material. „Wenn man den Aufkleber mit meinem Logo abzieht, sind die Behälter in 40 Tagen kompostierbar“, sagt sie. Die Suche nach einer plastikfreien Alternative sei nicht einfach gewesen, vor allem wegen der Kosten. „Plastik ist immer noch viel billiger, das muss sich ändern.“

Bei „Echter Genuss“ am Roten Platz arbeitet Inhaber Marcel Echternach seit geraumer Zeit daran, weniger Plastikmüll zu produzieren, setzt auf umweltfreundlichere Alternativen. „Das Coffee-to-go-Geschäft konnten wir ziemlich reduzieren und wir verzichten wir auf Plastikstrohhalme“, berichtet er. Im Sommer sei er auf die Variante aus Glas umgestiegen und sehr zufrieden.

Um Verpackung macht sich auch Arne Brokmeier von „Blumenbinder Brokmeier“ an der Rathenaustraße viele Gedanken. „Wir verpacken Blumensträuße nur noch auf Kundenwunsch, und auch nicht mit Plastikfolie“, erzählt er. Auch auf dem Großmarkt sei die Verpackung der Ware ein Thema. Mittlerweile lasse er sich nicht mehr alles einpacken, im Laden werde sowieso wieder ausgepackt. Außerdem sei es ihm wichtig, nach Möglichkeit regional und saisonale Waren einzukaufen und anzubieten. Die Adventskränze etwa kommen aus Frankfurt. „Von einem Herrn, der das Bindegrün selbst im Garten hat“, sagt Arne Brokmeier. „Wenn jeder etwas beiträgt, dann ist schon viel getan“, davon ist er überzeugt.

