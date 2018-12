Keine Steuererhöhungen vorgesehen

Dietzenbach - Überraschend sind im von Bürgermeister Jürgen Rogg eingebrachten Haushaltsplan für 2019 keine Steuererhöhungen eingepreist. Unterm Strich weist dieser zum ersten Mal seit 2003 kein Minus auf. Dafür erntete der Rathauschef Applaus von den Stadtverordneten. Von Ronny Paul

„Keine Grundsteuer-B-Erhöhung, keine Hunde-, Spielautomaten-, Vergnügungs- oder sonstige Steuererhöhungen“ sind für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen. Das hat Bürgermeister Jürgen Rogg zusammen mit Finanzfachbereichsleiter Axel Gehrig bei der Einbringung des Haushaltsplans für das kommende Jahr in der Stadtverordnetenversammlung verkündet. Eigentlich schien eine Grundsteuer-B-Erhöhung unvermeidlich. Deren Anhebung hatte Bürgermeister Rogg mehrmals in diesem Jahr prophezeit.

Umso erfreulicher nahmen die Stadtverordneten nun in ihrer letzten Sitzung des Jahres, in der sie auch der Städtepartnerschaft mit Kunming zustimmten (Bericht folgt), den Haushaltsplan im Rathaus entgegen, der am 22. Februar verabschiedet werden soll. „Seit 15 Jahren hatte Dietzenbach keinen ausgeglichenen Haushalt mehr“, betonte Rogg zu Beginn seiner Rede. Er habe bei seinem Amtsantritt 2009 nicht gedacht, dass „ich mal eine Null präsentieren werde“. 2019 soll es tatsächlich soweit sein. Unterm Strich des Entwurfs steht – im Gegensatz zum Vorjahr mit einem Defizit von rund 3,1 Millionen Euro – eine Null. Eigentlich hätte der Kreisstadt laut Schutzschirmvertrag ein Verlust von 1,6 Millionen Euro für 2019 zugestanden. Aber entgegen der vergangenen Jahre, in denen man vom Ausgleich zu weit weg gewesen sei, könne man nun mit thesaurierten Gewinnen von den Stadtwerken und aus dem städtischen Anlagenfonds die kurzfristige Erhöhung der Kreis- und Schulumlage ausgleichen und bei Null rauskommen, sagte Rogg. Aus den Fraktionsreihen gab es Applaus.

Im 2019er-Plan stehen rund 81 Millionen Euro an Erträgen ebenso hohe Aufwendungen gegenüber. Legt die Kreisstadt vier ausgeglichene Haushalte in Folge vor, erläuterte Rogg, kann sie früher aus dem Schutzschirmvertrag aussteigen. Zugute kommen Dietzenbach die Ablösung der Kassenkredite in Höhe von 53,1 Millionen Euro durch den Beitritt in die Hessenkasse und die 4,2-Millionen-Euro-Zuschüsse aus dem Landesausgleichstock. Rogg erinnerte die Anwesenden jedoch auch noch einmal daran, dass der Kreisstadt ab 2024 erhebliche Belastungen durch die Darlehenstilgung bei Beendigung der Entwicklungsmaßnahme sowie die durch den Landesausgleichstockzuschuss erst dann beginnenden Zahlungen in die Hessenkasse (insgesamt 20,8 Millionen Euro) bevorstehen. Ein Haushaltsausgleich sei dauerhaft nur bei weiterhin guter Wirtschaftslage oder anderweitiger Kompensation der steigenden Aufwendungen möglich.

Rogg („außergewöhnlich“) und Gehrig („äußerst erfreulich“) hoben die Gewerbesteuerentwicklung hervor. Diese trägt dazu bei, dass die Kreisstadt nun seit vier Jahren ohne Grundsteuer-B-Erhöhung ausgekommen ist. Die Gewerbesteuereinnahmen lagen 2017 bei 18 Millionen Euro. Für 2018 und 2019 plant die Stadt mit 15,3 beziehungsweise 15,8 Millionen Euro. Die Einkommenssteuereinnahmen sind im 2019er-Haushaltsplan – 2009 lagen diese noch bei 13,1 Millionen Euro und 2015 bei 15,1 Millionen – mit einem Anstieg von 1,4 Millionen Euro auf 18,7 Millionen Euro enthalten. Die Grundsteuereinnahmen pendeln sich zwischen 8,1 Millionen (2017) und 8,2 Millionen Euro (2019) ein.

Die Personalkosten steigen 2019 wegen Tariferhöhungen und zusätzlicher Stellen in Kitas um 6,9 Prozent auf 25,2 Millionen an. Gehrig sagte, die Personalkosten im Kitabereich seien in den vergangenen zehn Jahren um 75 Prozent angestiegen, die der Verwaltung dagegen um 8,5 Prozent.

Weitere Eckdaten des Haushaltsentwurfs: Der Schuldenstand der Kreisstadt wird sich 2019 laut Plan – Investitionskredite, Kassenkredite und Darlehen für die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme einberechnet – bei rund 100 Millionen Euro bewegen. Größere Investitionen (insgesamt 3,8 Millionen Euro) plant die Stadt für den Neubau der Kita II, Brunnenstraße, (1,5 Millionen Euro), für einen Lkw-Parkplatz (600.000 Euro) sowie für die Sanierungen von der Assar-Gabrielsson-Straße (480.000 Euro) und der Justus-von-Liebig-Straße (400.000 Euro).

