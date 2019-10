Dürre und Unwetter: Den Dietzenbacher Bäumen geht es schlecht

In Schieflage geraten: Der Baumbestand hat in der Kreisstadt in diesem Jahr besonders gelitten. Viele Gewächse fallen der Säge zum Opfer. Foto: P

In Dietzenbach setzt der Klimawandel den Bäumen ordentlich zu. Die Stadt sieht sich gezwungen zu handeln.

Dietzenbach - Auch Dietzenbach war gerade in diesem Jahr davon gebeutelt. Die Folge: „Wir mussten bereits etwa 150 Bäume fällen, weitere 230 stehen noch an“, teilt Michael Würz, Technischer Betriebsleiter der Städtischen Betriebe, mit. Alles aus Gründen der Verkehrssicherung. „Wir haben alle Stadtbäume begutachten lassen und können bei den aufgelisteten kein Risiko eingehen. “.

Dass die lang gehegten Gewächse nun der Säge zum Opfer fallen, bedauert nicht nur Würz, sondern auch das Grünflächen-Team. „Unser normaler Ausfall umfasst vielleicht 50 Bäume pro Jahr“, stellt Christine Kummerow von der Abteilung Umwelt und Forst fest.

Dietzenbach: Heftiges Unwetter hinterließ schwere Schäden

Die Situation nach dem heftigen Sturm im August zeige nun aber nachhaltige Schäden. „Das können wir in kurzer Zeit nicht beheben, es wird Jahre dauern, die Bäume zu ersetzen und ausgeglichene Verhältnisse wiederherzustellen.“ Um keinen Baum zu viel zu verlieren, haben die Städtischen Betriebe sich wie bei der regulären jährlichen Überprüfung zusätzliche professionelle Unterstützung geholt.

Laila Andermann vom gleichnamigen Umweltingenieurbüro meint. „Der Sturm hat im Grunde alle großen Bäume getroffen.“ Sie seien gerade in voller Belaubung gewesen und hätten so dem Wind Widerstand und damit eine große Angriffsfläche geboten. „Die vorhergehende Trockenheit hat natürlich eine Rolle gespielt, aber es hat auch völlig gesunde Bäume getroffen, das Windereignis war so stark, dass es sie regelrecht umgehauen hat.“ Schwerpunktmäßig in der Altstadt und der Umgebung, bis hin zum Spessartviertel habe der Sturm unter den Bäumen gewütet. „Besonders schlimm war es für eine sehr alte Rotbuche auf dem Friedhof, sie wurde komplett entwurzelt und war nicht mehr zu retten“, sagt Andermann. Lediglich im Norden von Steinberg sei die Situation nicht ganz so dramatisch gewesen. Indes hätten auch die Hitzeperioden des vergangenen und des aktuellen Jahres dem Grün in der Stadt erheblich geschadet.

Dürre in Dietzenbach: Trockenheit bedeutet Stress für die Bäume

„Wir bewässern ständig und können trotzdem nicht so viel gießen, wie es notwendig ist“, sagt Michael Würz. Für die Bäume bedeute die ständige Trockenheit Stress. „Neben den Jungbäumen, denen wir sowieso viel Wasser geben, müssen wir inzwischen auch wieder jene angießen, die eigentlich schon aus der Wasserphase raus sind“, so der Betriebsleiter. Umso dankbarer sei er mit seinem Team, dass der ein oder andere Bürger dem Baum vor seinem Haus regelmäßig Wasser zukommen lasse. „Das ist eine großartige Unterstützung und wir sind sehr dankbar für jeden, der weiterhin oder vielleicht auch zusätzlich die Gießkanne in die Hand nimmt.“

Expertin: Man muss weiter in Bäume investieren

Grundsätzlich sei Dietzenbach im Vergleich zu anderen Kommunen im Straßenbereich gut mit jungen, mittelalten und manchmal auch schönen alten Bäumen ausgestattet, betont Umweltingenieurin Andermann. Die künftige Entwicklung müsse nun gut überlegt werden. „Wir sollten versuchen, in die älteren Bäume zu investieren und sie zu erhalten, sie bringen uns Schatten, ein besseres Stadtklima und halten den Wind ab“, sagt die Baumexpertin. Ebenso geht der Blick für die Neuanpflanzungen in die Zukunft. Christine Kummerow betont: „Wir müssen an Bäume denken, die sich besser auf das veränderte Klima einstellen können“. Vorschläge hat sie bereits: „Es gibt durchaus Bäume, die zukunftsfähig sind wie Feldahorn, Säulenhainbuche, Amberbaum, Hopfenbuche oder die Blumenesche, die sogar besonders insektenfreundlich ist.“ wac