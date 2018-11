Kunstrasenplatz am Waldstadion teurer als geplant

Dietzenbach - Der Kunstrasenplatz am Waldstadion wird teurer als geplant. Die entsprechenden Mittel haben die Stadtverordneten nun bewilligt. Ein Antrag zum E-Government scheiterte trotz genereller Befürwortung an der Mehrheit. Von Ronny Paul

Der vom FC Dietzenbach lang ersehnte Kunstrasenplatz wird teurer, als geplant. Allerdings haben die Stadtverordneten mit großer Mehrheit in ihrer jüngsten Sitzung Mehrausgaben in Höhe von 187.000 Euro für den Kunstrasenplatz am Waldstadion bewilligt. „Wir stehen nun vor dem Dilemma, dass alles so gut wie fertig ist, nur der Kunstrasen selbst fehlt noch“, sagte Michael Würz, technischer Betriebsleiter der Städtischen Betriebe, im Haupt- und Finanzausschuss. Wie berichtet, waren im Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) 545.000 und 35.000 Euro im Landesprogramm sowie die dazugehörige Beleuchtung der Anlage mit 95.000 Euro im Bundesprogramm angemeldet und genehmigt. Die Eigenanteile der Stadt liegen beim Landesprogramm bei 20 und beim Bundesprogramm bei zehn Prozent. Dies wurde korrekt im Haushalt 2017 angemeldet, heißt es vonseiten des Magistrats.

Da die Unterdeckung von 75.000 der KIP-Gesamtsumme von 750.000 Euro im Haushalt 2017 nicht angemeldet wurde, weil klar gewesen sei, dass eine Umsetzung der Projekte im vergangenen Jahr nicht möglich sein würde, sollten die erforderlichen Mittel im diesjährigen Haushalt angemeldet werden. „Als im Laufe des zweiten Quartals die Angebote für die Auftragserledigung ausgewertet waren, ergab sich eine weitere Kostensteigerung“, heißt es weiter vonseiten der Verwaltung. Diese sei vor allem dem allgemeinen Preisanstieg bei Bauleistungen in den vergangenen zwei Jahren geschuldet. Die zusätzlich erforderlichen Mittel sollten nachträglich angemeldet werden. „Aufgrund des engen Zeitfensters erfolgte die Beauftragung kurzfristig, da die Bauzeit weit in den Herbst geht und eine Verzögerung zu Mehrkosten und keiner Fertigstellung 2018 geführt hätte.“ Die zusätzlich benötigten Mittel werden nun aus dem Um- und Ausbau der Justus-von-Liebig-Straße genommen.

Trotz der Zustimmung für die Mehrausgaben, gab es vonseiten der Stadtverordneten Kritik für das Vorgehen: „Skandalös, dass dies nun das Dreifache von dem ist, was wir beschlossen haben“, sagte DL/FW-UDS-Fraktionsvorsitzender Jens Hinrichsen im Haupt- und Finanzausschuss. SPD-Fraktionschef Rainer Engelhardt kommentierte: „Das ist suboptimal gelaufen und gefällt uns allen nicht. Wir wollen aber alle, was wir den Vereinen versprochen haben.“ Erster Stadtrat Dieter Lang erwiderte, er könne die Echauffierung verstehen und nachvollziehen: „Da ist ein Fehler gemacht worden.“ Axel Gehrig, Fachbereichsleiter Finanzen, nahm die Schuld auch mit auf seine Kappe: „Es ist nicht unser Anspruch, so eine Verzögerung zu erzielen.“ Er versprach: „Wir werden daraus lernen.“ Würz gab zu: „Was wir nicht hinbekommen haben, ist, die Unterlagen rechtzeitig an die Verwaltung weiterzureichen.“

Verschwendung von Steuern: Diese abstrusen Fälle gibt es Zur Fotostrecke

Ein Antrag des fraktionslosen Artus Rosenbusch, der Magistrat möge größtmögliche Anstrengungen zur baldmöglichen umfangreichen Einführung des E-Governments analog zum Gesetzentwurf der Landesregierung Hessen unternehmen, fand vom Prinzip her grundsätzliche Zustimmung der Stadtverordneten, wurde aber mehrheitlich abgelehnt. Das sei ein Antrag, dem wir lange schon nachkommen, sagte die Fachbereichsleiterin Zentrale Steuerung, Stadtplanung und -entwicklung, Gabriele Rützel. Man bemühe sich im Rahmen der personellen und finanziellen Mittel. „Im Moment erfüllen wir alle gesetzlichen Vorgaben“, merkte Rützel an. CDU-Stadtverordneter Stephan Gieseler warnte zudem vor zu vielen Anstrengungen, da aktuell vieles auf Bundesebene besprochen werde. „Dietzenbach wird bis 2022 vieles übergestülpt bekommen.“

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa