Lange Warteliste für Krippenplätze

Eine Zahl hat die Parlamentarier gleich zu Beginn des Ausschusses für Soziales, Kultur und Integration aufhorchen lassen. 131 Kinder, verkündete Peter Amrein, stehen derzeit auf der Warteliste für einen U3-Krippenplatz.

Dietzenbach – Dass die Nachfrage größer als das Angebot ist, sei dabei den Kapazitäten und nicht dem Personal geschuldet. Mit sechs offenen Stellen bei insgesamt 200 Mitarbeitern in den Kindertagsstätten stehe man nämlich relativ gut da, auch, weil es gelungen sei, Azubis zu integrieren. Dennoch seien auch in der Zukunft große Anstrengungen nötig, um Personal zu gewinnen. So nehme man am Bundesprogramm Fachkräfteoffensive teil und sei kurz davor, eine halbe Stelle für eine pädagogische Fachberatung auszuschreiben. „Die Kunst allerdings wird sein, das Profil so zu reduzieren, dass die halbe Stelle reicht“, sagte Amrein. Eine richtige Kapazitätserweiterung, betonte auch Erster Stadtrat Dieter Lang, gebe es dann, wenn der Neubau der Kita II an der Brunnenstraße abgeschlossen ist.

Aller Voraussicht nach werde man neben Rödermark und Neu-Isenburg als eine von drei Kommunen aus dem Kreis Offenbach am Modellprojekt Tagespflege teilnehmen, berichtete Amrein. Mit diesem sollen Tagesmütter einbezogen werden können, die keine Möglichkeit haben, Kinder zuhause zu betreuen. Dafür könne man dann etwa eigens Wohnungen anmieten. Für mehr als zwei Tagesmütter ist dies aber nicht möglich. Ein Vorteil des Programms sei, dass man klassische Schwachpunkte der Tagesmutterpflege kompensieren könne. So könne man über Springer oder Personal aus den Kitas für Ersatz bei Urlauben oder im Krankheitsfall sorgen.

Zwar größer aber laut Amrein weit weniger bedenklich ist die Zahl von 145 Kindern auf der Warteliste für den U3-Kitabereich. Wie er erläuterte, fließen darin nämlich die Anmeldungen fürs kommende Jahr genau so ein wie Anmeldungen für Kinder, die noch nicht in einer Dietzenbacher Krippe waren.

Während nach der Abstimmung über die Gesundheitskoffer im Juli (wir berichteten) Gespräche laufen, hatte ein Gast ihren ganz eigenen Koffer dabei. Eingeladen hatte man Kathrin Lyrhammer, die die Kita VI an der Weiherstraße leitet. Bei der Gesundheitserziehung ergebe es Sinn, in den Kitas zu beginnen, betonte diese. „Aber nicht durch theoretischen Input, man sollte feste Strukturen etablieren, dass das Thema Gesundheit beim Aufwachsen völlig normal ist.“ Dies heißt, dass man bei dem auch mit dem Alltag in anderen Kitas vergleichbaren Konzept sowohl auf Bewegung und Ernährung aber auch auf die psychische Gesundheit setzt. „Es sollte immer auch um die Seelenhygiene gehen.“ Der Tag beginnt also mit Frühsport. „Einen besseren Namen haben wir dafür leider noch nicht gefunden“, bedauert die Kita-Leiterin. Die Herangehensweise unterstrich sie mit diversen Utensilien aus ihrem Gesundheitskoffer, vom Springseil bis hin zum Teebeutel.

Motorische Fähigkeiten bei den Kindern haben nachgelassen

Beim Spiel mit Ball und Seil zeige sich etwa, dass die motorischen Fähigkeiten bei den Kindern nachgelassen haben. Beim Frühstück setzte man auch darauf, mit den Kindern einkaufen zu gehen. „Wir wollen ein Gespür dafür vermitteln, welche Lebensmittel man meiden sollte. Wenig überraschend also -- Limonade oder andere süße Getränke gibt es nicht, dafür Tee und Wasser. Ein Hochbeet liefert außerdem Gemüse aus eigenem Anbau für so manche Suppe. „Und nach jedem Essen werden die Zähne geputzt, so wollen wir Selbstverständlichkeiten antrainieren und diese auch in die Familien tragen.“ Schaubilder zeigen außerdem gerade den Eltern, wann ein Kind krank ist und einfach nicht in die Kita gehört.

Lyrhammer nutzte die Gelegenheit für einen Appell an die Stadtverordneten: „Bitte legen Sie Wert auf die Außengelände“, sagte sie. Oft gebe es etwa kaum Möglichkeiten, um zu klettern, dem Unwetter seien außerdem alleine in der Kita IV drei Bäume zum Opfer gefallen.

VON CHRISTIAN WACHTER