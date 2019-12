Leiter des Pilotprojekts „Richtig orientiert im Kreis Offenbach“ zieht Bilanz

Terminvergabe, lange Wartezeiten und von Stelle zu Stelle hetzen – sind die Gründe für Probleme von Jugendlichen vielschichtig, kann ihnen dieses Prozedere das letzte bisschen Mut rauben.

Dietzenbach – Um dem entgegen zu wirken, gibt es das Pilotprojekt „Richtig orientiert im Kreis Offenbach“, kurz „RoOF“ genannt, in Dietzenbach. Dort sind Ansprechpartner der Pro-Arbeit, der Agentur für Arbeit sowie des Fachbereichs Jugend und Familie des Kreises gebündelt. Nach einem Jahr ziehen die Kooperationspartner ein erstes Fazit.

Rund 500 Jugendliche aus Dietzenbach haben bisher den Weg ins RoOF (Albert-Einstein-Straße 32) gefunden – vom Erstkontakt bis hin zur eigentlichen Beratung. Die Hälfte von ihnen benötigte rechtskreisübergreifende Hilfe – also zum Beispiel Berufsberatung und familiäre Unterstützung. „Wir werden nun die genauen Zahlen noch auswerten lassen“, berichtet Koordinatorin Iris Appeldorn.

Insgesamt zeigen sich Appeldorn, Birgit Günther, operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit, und Kreisbeigeordneter Carsten Müller zufrieden. „Es spricht sich unter den Jugendlichen rum, wer und wo das RoOF ist“, resümieren die drei Leiter. Nicht zuletzt ein weit gespanntes Netzwerk hilft dabei, den Kontakt zu den Hilfesuchenden aufzubauen.

So bietet das Jugendberatungsbüro etwa Infoveranstaltungen für Schulen in ihren Räumen an. „Es wird niemand vor der Klasse bloß gestellt, wenn er nach Möglichkeiten sucht“, erläutert Appeldorn die Idee dahinter. So erhalten jedoch alle Schüler die Infos über das Angebot – unabhängig davon, ob sie Hilfe benötigen oder nicht.

Die Erfahrungen, die diejenigen machen, die zu RoOF kommen, seien gute Werbung für das Projekt. „Einige kommen mit Freunden zur Beratung – und diese bleiben dann selbst, weil sie merken, dass sie hier Hilfe bekommen“, sagt Iris Appeldorn.

Das Besondere an dem Pilotprojekt: Bei RoOF arbeiten drei Stellen zusammen unter einem Dach. „Die Jugendlichen müssen nicht von Behörde zu Behörde laufen“, erläutern die Kooperationspartner. Wer Kontakt zum Beratungsbüro aufnimmt, findet dort Informationen der Jugendhilfe des Kreises – etwa bei familiären Problemen –, der Agentur für Arbeit – im speziellen Unterstützung bei der Berufswahl – und der Pro-Arbeit – etwa bei Schwierigkeiten bei der Ausbildungssuche.

Der Beratungssuchende muss nur noch einmal seine Daten angeben, kann aber auch einzelne Rechtskreise ausschließen. „Die entsprechenden Kollegen erhalten dann die Informationen nicht“, erläutert Koordinatorin Appeldorn. Denn: Auch wenn jeder Mitarbeiter in allen Rechtskreisen beraten kann, behält jeder sein Fachgebiet bei. Die Mitarbeiter unterstützen auch dabei, Termine bei Netzwerkpartnern oder anderen Beratungsangeboten zu erhalten. „Uns ist es wichtig, dass die Jugendlichen auf jeden Fall eine Antwort erhalten, wenn sie zu uns kommen“, betont Birgit Günther.

RoOF

„Richtig orientiert im Kreis Offenbach“, Beratungsangebot für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahren (Albert-Einstein-Straße 32), montags bis donnerstags von 9 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr, auch ohne Terminvereinbarung. Weitere Infos auf:

" roof-kreis-offenbach.de

VON YVONNE FITZENBERGER