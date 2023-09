Ehrenbrief des Landes Hessen für Andrea Wacker-Hempel

Von: Lisa Schmedemann

Die Dietzenbacher Stadtverordnetenvorsteherin Andrea Wacker-Hempel hat den Ehrenbrief des Landes Hessen erhalten. Damit wurde sie für ihr Engagemement in der Kreisstadt ausgezeichnet.

Dietzenbach – Angefangen hat es mit Butterbrot und Suppe im Werkraum der Regenbogenschule. Heute repräsentiert sie als Stadtverordnetenvorsteherin ihre Heimatstadt, in der sie sich seit 35 Jahren für die Gemeinschaft einsetzt: Andrea Wacker-Hempel hat für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten den Ehrenbrief des Landes Hessen erhalten. „Das war eine neue und schöne Erfahrung für mich“, sagt die 66-Jährige, die im März bereits ihre 25-jährige Mitgliedschaft bei den Grünen feierte. „Berührend“ beschreibt die Stadtälteste die Auszeichnung.

Nachdem die gebürtige Stuttgarterin 1980 nach Dietzenbach gezogen war, lag es für sie schnell auf der Hand, sich im Elternbeirat des katholischen Kindergartens Sankt Martin zu beteiligen. „Man wird da so reingezogen“, beschreibt sie den Start ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten, deren Pensum zusammen mit ihren zwei Kindern gewachsen ist. In der Regenbogenschule erreichte die damalige Beirätin den ersten Meilenstein, auf den sie gerne zurückblickt: ein warmes Mittagessen für die Kinder. „Dass wir warme Suppe anbieten konnten, war damals revolutionär“, sagt Wacker-Hempel. Weil die Nachmittagsbetreuung noch nicht so ausgebaut war wie heute, sei man damals auf den Werkraum der Regenbogenschule ausgewichen. „Uns war es einfach wichtig, für die Kinder etwas zu bewegen“, sagt sie. Daneben seien Tätigkeiten in den Elternbeiräten gute Möglichkeiten, in der Stadt anzukommen.

Damals wie heute, sagt Wacker-Hempel, gelte: „In Dietzenbach geht man nie verloren.“ Schon in den 90er Jahren war das Thema des Platzmangels an den Schulen aktuell. Fließend war schließlich auch der Übergang von den Beiräten in die kommunale Stadtpolitik – 1997 wurde Wacker-Hempel Mitglied der Stadtverordnetenversammlung (SVV). Als zunächst Parteilose wurde sie rund ein Jahr später Mitglied der Grünen, dorthin geführt wurde sie von den schulischen Themen. In dieser Zeit wurde die Dietzenbacherin auch zur Schöffin am Amtsgericht Offenbach gewählt und bekleidet dieses Ehrenamt bis heute. Im Kreistag Offenbach war sie Mitglied in verschiedenen Ausschüssen, etwa im Schulausschuss, dem Haupt- und Finanzausschuss oder dem Rechnungsprüfungsausschuss.

Als langjähriges Mitglied der SVV blickt Wacker-Hempel auf so manches Projekt aus der jüngeren Stadtgeschichte zurück. „Stolz bin ich vor allem darauf, dass wir es geschafft haben, unser Waldschwimmbad zu erhalten“, sagt sie. Obwohl der Haushalt schon immer in einem desolaten Zustand gewesen sei, fand die SVV für die Sanierung des Schwimmbads eine Lösung. Auch der Abschluss der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen sei ein dicker Brocken gewesen, den die Dietzenbacher gemeinsam bewältigt haben. Den Anschluss ans S-Bahn-Netz und den Hessentag 2001 zählt sie zu den wichtigen Ereignissen in der Kreisstadt, die sie kommunalpolitisch begleiten durfte.

Inzwischen sind die Grünen nicht nur die politische Heimat der ehemaligen Fraktionsvorsitzenden, sondern auch die berufliche: Als Geschäftsführerin des Vereins „Grüne und Alternative in den Kommunalvertretungen Hessen“ bietet sie nicht nur Nachwuchspolitikern unter anderem die Möglichkeit, sich rhetorisch weiterzuentwickeln. Das gelte insbesondere für weibliche Kräfte – und auch zum Thema „Frauen in Vereinsvorständen“ hat die Trägerin des Ehrenbriefs mit anderen engagierten Frauen bereits ein Projekt initiiert und betreut. „Vereine sind das Öl im Getriebe einer Stadt“, findet die Stadtverordnetenvorsteherin. Ohne Ehrenamt sei eine Kommune aufgeschmissen.

„Ich kann mich selbst gut erinnern, dass man erst einmal lernen muss, vor vielen Menschen zu sprechen, gerade als Frau“, sagt die 66- Jährige. Während ihrer kommunalpolitischen Laufbahn sei sie auch oft in der Opposition gewesen, habe sich behaupten müssen. „Wenn man selbstbewusst auftritt, kriegt man das aber hin.“ Sich selbst bezeichnet sie als gerecht und kritisch. „Ich lasse mir die Butter nicht vom Brot nehmen – und kann auch mal Nein sagen“, fasst sie zusammen. Für Wacker-Hempel sei es eine Herzensangelegenheit, die Kommunalpolitik nach außen zu vertreten und zu erklären. Ihr sei es wichtig, Verständnis in der Gesellschaft zu schaffen. Dennoch findet sie, dass es ab und zu auch gut sei, „zwinkernd den Finger in die Wunde zu legen“. So erinnert sie sich gerne an die „Gickelsitzungen“ des Sängerkranzes zur Fastnacht. „Da hat man Dietzenbach wirklich kennengelernt“, sagt sie und lacht. Dass dort die Politik ihr „Fett weggekriegt hat“, sei wichtig für den Zusammenhalt in der Stadt. „Die Demokratie kann und muss das aushalten“, sagt sie. (Lisa Schmedemann)