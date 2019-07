22-Jähriger soll in Parkhaus eine Obdachlose vergewaltigt haben

Das Schöffengericht in Offenbach hatte für einen Vergewaltigungsprozess mehrere Zeugen geladen, doch keiner tauchte auf. Der Angeklagte erscheint in Handschellen. Seine Aussagen wirken abstrus.

Dietzenbach – Der Sex mit der 35 Jahre älteren Frau sei einvernehmlich gewesen, er hätte aber nicht gewollt. Der Mann sitzt seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft. Ein Urteil fiel noch nicht.

Staatsanwalt Alexander Betz wirf dem 22-Jährigen vor, am 7. Februar dieses Jahres in Dietzenbach eine Frau in einer Tiefgarage „gegen ihren erklärten Willen zu sexuellen Handlungen“ gezwungen zu haben. Der Angeklagte soll der Obdachlosen ursprünglich angeboten haben, sie könne mit ihm in der Wohnung von Bekannten übernachten. Letztlich sei er über sie hergefallen.

Obdachlose hat bei Tat zwischen 2,7 und 3,3 Promille im Blut

Es war wohl ein bisschen wahrscheinlich, dass die mutmaßlich Geschädigte nicht im Zeugenstand erscheinen wird. Vieles spricht für eine Alkoholkrankheit der 55-Jährigen. Nach dem toxikologischen Gutachten hatte die Obdachlose zur vermeintlichen Tatzeit zwischen 2,7 und 3,3 Promille im Blut. Beim Angeklagten liegt die Spannweite von 1,06 bis 1,6 Promille.

Richter Manfred Beck fragt Rechtsanwalt Abdulkerim Batman, wie es der Angeklagte halten wolle, schweigen oder reden. Der Verteidiger erklärt, er wolle sich „geständig einlassen“.

Vielleicht gab es im Vorfeld Übersetzungsprobleme mit seinem afghanischen Mandanten. Was der 22-Jährige jedenfalls im Anschluss erläutert, hört sich keineswegs nach einem Geständnis an, schon gar nicht im Sinne der Anklage.

Angeklagter hat bis zur Verhaftung in Seligenstadt gewohnt

Bis zu seiner Verhaftung habe er in Seligenstadt gewohnt, erzählt der Angeklagte. Weil er am nächsten Tag in Dietzenbach schon um acht Uhr zum Termin auf dem Amt erscheinen musste, hätten ihm Freunde angeboten, bei ihnen zu übernachten. In Dietzenbach sei er aus der S-Bahn gestiegen. In der Unterführung habe ihn eine Frau angesprochen und gefragt, ob er ihr für die Nacht eine Bleibe geben könne, sie sei obdachlos. Der Angeklagte erklärt, der Frau gesagt zu haben, er übernachte selbst bei Freunden, zu denen er sie nicht mitnehmen könne.

Dann sei man zusammen zum Rewe-Supermarkt gegangen, wo er kurz vor Ladenschluss vier Dosen Whisky-Cola mit zehn Prozent Alkohol und gekochte Eier für die Frau erstanden habe. Erst saß man auf einer Bank, dann habe man sich anderswo untergestellt. Neben den vier Dosen Whisky-Cola berichtet der Angeklagte vom gemeinsamen Konsum einer halben Flasche Wodka und zwei Dosen Bier. Das habe die Frau aus ihrem Fundus beigesteuert. Den letzten Bus zur Wohnung der Kumpels hätte er mittlerweile verpasst gehabt. Um vor Regen und Kälte Schutz zu finden, sei man schließlich in der Tiefgarage gelandet, „dort sind wir uns näher gekommen. Wir waren beide besoffen und bekifft“.

Wachmann hört Geschehen in Dietzenbach und verständigt Polizei

Richter Beck liest aus der damaligen Polizeiaussage der Frau vor. Der Mann habe sie gegen ihren erklärten Willen unter ihrem Hemd begrapscht, dann mit Gewalt ihre Hose runter gezogen und sie penetriert. Er soll ihr währenddessen den Mund zu- und die Arme festgehalten haben.

Laut Protokoll hatte ein privater Wachmann das Geschehen gehört und die Polizei verständigt. Bei der anschließenden medizinischen Untersuchung fand sich Sperma des Angeklagten in der Vagina der Frau.

Auf Richter Becks Nachfrage, wie er das Geschehen bewerte, wirken die Aussagen des Angeklagten mitnichten wie aus einem Guss. Nein, der Sex sei einvernehmlich gewesen, aber er hätte mit der 55-Jährigen keinen Geschlechtsverkehr haben wollen, „sie ist schließlich im Alter meiner Mutter“. Er habe sie weder festgehalten, noch am Schreien gehindert. Trotzdem wolle er sich entschuldigen, „vielleicht gab es im Suff ja ein Gerangel“.

Demnächst soll der Prozess weiter laufen, dann mit Zeugen.

VON STEFAN MANGOLD

