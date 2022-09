Dietzenbacher Musiktage bringen hochwertige Unterhaltung in die Kreisstadt

Teilen

Konzert für die ganze Familie: Sängerinnen und Sänger der „Kleinen Oper Bad Homburg“ präsentieren im Artrium im Park Mozarts Zauberflöte. © p

Endlich wieder Musiktage in Dietzenbach: Nach zweijähriger Durststrecke gibt’s wieder die gewohnt hochwertige Unterhaltung beim Mini-Festival in der Kreisstadt.

Dietzenbach - Unter dem Motto „Musik bewegt“ steigen am kommenden Wochenende, 23., 24. und 25. September, die Dietzenbacher Musiktage. Bereits zum fünften Mal präsentieren außergewöhnliche Künstler ihre Musik an besonderen Orten in der Kreisstadt. Musikmanager Marcel Jung musste mit seinem Team um Sarah Werner und Miriam Ott das kleine Jubiläum aufgrund der Pandemie zweimal verschieben. „Nachdem das kleine, aber feine Festival leider zwei Jahre coronabedingt pausieren musste, möchten wir die Menschen nun wieder mit Musik bewegen“, sagt Jung.

Im Mittelpunkt stehen zwei Konzerte in der Christuskirche (Darmstädter Straße). Das diesjährige DMT-Festival-Ensemble – Rachelle Hunt an der Violine, Katie Tertell am Violoncello und Nami Ejiri am Klavier – eröffnet den musikalischen Dreiklang am Freitag, 23. September, um 20 Uhr mit Musik von Debussy, Ravel, Viñes sowie Cassadó.

Am Samstag, 24. September, gibt es in der Christuskirche um 17 Uhr die Gelegenheit, an einer konzertanten Lesung teilzunehmen. Der Schauspieler David Rott und die Pianistin Nami Ejiri nehmen das Publikum mit Texten und Musik von Robert Schumann, Clara Schumann und Johannes Brahms in die Welt der Romantik mit und porträtieren das Beziehungsgeflecht dieser drei außergewöhnlichen Persönlichkeiten der Musikgeschichte.

Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag, 25. September, um 11 Uhr das Familienkonzert im Artrium am Park (Waldstraße 94) mit dem Stück „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Frech und farbenfroh wird das beliebte Werk inszeniert von der „Kleinen Oper Bad Homburg“ und mit echten Opernsängerinnen und -sängern sowie einem Konzertpianisten.

Möglich machen das Festival vor allem auch die Sponsoren. „Ich danke allen, die es ermöglicht haben, dass die Dietzenbacher Musiktage dieses Jahr endlich wieder stattfinden können und die mich nun bereits das fünfte Jahr unterstützen“, betont Jung. Zu den großen Unterstützern zählen Norbert und Heidemarie Kern, die Anwaltskanzlei Dr. Fuchs, Neubauer und Greiner, Dörte Wörner mit der Controlware-Stiftung sowie die Sparkasse Langen Seligenstadt. Die Schirmherrschaft übernimmt Bürgermeister Dieter Lang.

Jung weist darauf hin, dass Gewinner von Karten aus dem Dietzenbacher Adventskalender und bereits gekaufte Tickets vor der Corona-Unterbrechung nun für diese Veranstaltung eingesetzt werden können. Einlass ist bei allen Veranstaltungen 30 Minuten vor Konzertbeginn. (ron)