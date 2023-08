Notoperation nach blutiger Schlägerei

Von: Niels Britsch

Die Polizei wird wegen einer Schlägerei in Dietzenbach alarmiert. Vor Ort treffen die Beamten auf einen schwerverletzten 31-Jährigen. © dpa

Die Polizei wird wegen einer Schlägerei in Dietzenbach alarmiert. Vor Ort treffen die Beamten auf einen schwerverletzten 31-Jährigen.

Dietzenbach – Nach einer blutigen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten am Wochenende ist ein Mann ins Krankenhaus eingeliefert wurden, wo er notoperiert werden musste. Wie die Polizei gestern berichtete, gingen am Samstagabend gegen 22 Uhr mehrere Notrufe über eine heftige Schlägerei im Bereich eines Cafés in der Laufacher Straße ein. Mehrere Personen sollen der Darstellung zufolge an der gewalttätigen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein.

Vor Ort fanden die Beamten einen 31 Jahre alten Mann mit einer Stichwunde im Bein. Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht, wo er nach Angaben aus dem Polizeipräsidium Südosthessen notoperiert werden musste. Die Polizei ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen unter z 06074 837-0 um Hinweise zu den Hintergründen der blutigen Schlägerei und zu möglichen Beteiligten. nb