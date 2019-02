Alleinerziehende Mutter steht bald auf der Straße

Dietzenbach – Nach Kündigung wegen Eigenbedarfs: Eine alleinerziehende Mutter mit zwei jugendlichen Mädchen schildert ihre verzweifelte Suche nach einer bezahlbaren Bleibe. Von Ronny Paul

Die Mieten im Rhein-Main-Gebiet steigen konstant, Wohnungen sind rar. Das bringt viele Menschen zur Verzweiflung. Die Dietzenbacherin Maria S. (Name von der Redaktion geändert) weiß sich aktuell kaum mehr weiter zu helfen. In ihrer Not hat sie sich an unsere Redaktion gewandt und ihre Geschichte geschildert.

S. ist alleinerziehende Mutter und lebt mit ihren beiden Töchtern, 13 und 16 Jahre alt, an der Dreieichstraße. Vom Vater der beiden Mädchen hat sie sich vor sechs Jahren getrennt, weil der Alkoholiker ist. Geld von ihrem Ex-Mann für die Kinder bekommt S. seit Mitte vergangenen Jahres nicht mehr, weil dieser arbeitsunfähig geworden ist. S. Familie lebt in der Slowakei.

Die Wohnung des Trios wurde vom Vermieter wegen Eigenbedarfs im Oktober gekündigt, seitdem ist die Familie auf der Suche. Auch die Mädchen halten Augen und Ohren offen. Allerdings gestalte sich die Suche mehr als schwierig. „Ich kann nichts für 1000 Euro mieten, wie sollen wir dann leben?“, fragt S., die aktuell für die Wohnung rund 800 Euro Warmmiete monatlich überweist. Scheitert es nicht von vorneherein am Preis, hagelt es Absagen. Ruhige Mieter, keine Kinder, Singles, Paare, Mindesteinkommen – bei vielen Mietangeboten wird die Familie kategorisch ausgeschlossen. Bei anderen bekomme sie „jedes Mal Absagen“.

Die 39-Jährige, die 1999 als Au-pair nach Deutschland kam, ist in Vollzeit Betreuerin für demenzerkrankte Menschen in Frankfurt, steht jeden Morgen um 5.15 Uhr auf und kommt nicht vor 23 Uhr ins Bett. „Job, Haushalt, Hausaufgaben, Muttersein, Wohnungssuche – da ist man abends wirklich erschöpft“, sagt sie, „aber ich muss funktionieren“. Dreimal ist sie bereits auf der Arbeit umgefallen und ohnmächtig geworden. S. leidet an starker Migräne mit Aura und Lähmungen. „Ähnlich wie bei einem Schlaganfall“, erläutert sie und führt das auf Stress zurück. Weniger arbeiten kommt für die gelernte Einzelhandelskauffrau allerdings auch nicht in Frage: „Ich schufte lieber, als Hilfe anzunehmen“, betont sie.

Trotzdem ist es auch für die Mädchen nicht leicht. „Es tut weh, wenn man Kindern nichts ermöglichen kann – ich gebe alles, was ich habe, aber es fällt oft das Wort Nein.“ Taschengeld kann sie den Kindern nicht regelmäßig geben. Damit die Töchter nicht vor dem Fernseher hocken, sind diese in Sportvereinen und in der Kirche engagiert. Daher sei es ihr wichtig, in Dietzenbach wohnen zu bleiben, um die Kinder in ihrem gewohnten Umfeld zu belassen. Aber sie schaue auch nach Wohnungen im Umkreis.

Inserate im Internet und in Zeitungen, Gesuche auf Facebook und eine Anmeldung bei einer Wohnungsbaugesellschaft in Frankfurt waren bislang erfolglos. Auch bei der städtischen Wohnungsvermittlung ist S. schon vorstellig geworden. „Leider verfügen wir aktuell über keine passende Freimeldung, für die wir die dreiköpfige Familie vorschlagen könnten“, heißt es vonseiten der Stadt. Das Schreiben kommt zu dem Schluss, dass die Familie von der Obdachlosigkeit bedroht sei, sollte der ausgesprochenen Kündigung stattgegeben werden. Immerhin habe man ihr gesagt, berichtet S., sie stehe auf der Liste ganz oben.

Erster Stadtrat Dieter Lang sagt auf Anfrage: Das Problem der Familie sei kein Einzelfall. Die Stadt biete Beratung für Bürger ohne festen Wohnsitz an. Sollte die Familie bis Ende März keine Wohnung gefunden haben, stünde die Notunterkunftswohnung im Spessartviertel temporär zur Verfügung. Bis Ende März sei allerdings noch ein bisschen Zeit, sagt Lang optimistisch.

Die Wohnung mitsamt sanitärer Anlagen müssten sich die drei Frauen allerdings mit anderen teilen. Kein erstrebenswerter Ausblick für S., die sagt: „Ich schäme mich, Hilfe anzufragen – ich möchte es selbst schaffen.“ Vom Amt sei keine finanzielle Unterstützung zu erwarten, solange sie keine Sozialhilfe bekomme. Für Urlaub hat die Familie auch kein Geld, Einkäufe beim Discounter sind die Regel. Gerne würde S. auch wieder in Dietzenbach arbeiten, um mehr Zeit für die Kinder zu haben. „Ich versuche, immer zu lachen, aber innerlich blute ich“, sagt S.