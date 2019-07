Er trifft mit seiner Musik den Nerv der Zeit

Über 92 Millionen Mal ist das Musikvideo zu "Baller los" schon angeklickt worden. Mit dem finsteren Sound seiner Songs trifft der Produzent „Tkay“ einen Nerv der Zeit.

Dietzenbach – Eine Schwarz-Weiß-Luftaufnahme über Hochhausschluchten. Verlangsamte Bilder führen den Zuschauer in die Welt des Rappers Mero. Als die Musik einsetzt, weichen der Zeitlupe hektische Kamerafahrten, sie verfolgen den Protagonisten in schnellem Schnitt. Bisher haben das Musikvideo zu „Baller los“ schon über 92 Millionen Menschen aufgerufen.

Die neue Welle der Hip-Hop-Musik ist mittlerweile fester Bestandteil der jugendlichen Popkultur geworden. Gerade im Rhein-Main-Gebiet entstehen daher in letzter Zeit viele aufstrebende Künstlerkarrieren. Da ein Rapsong jedoch nicht nur aus Sprechgesang, sondern auch aus dem begleitendem Instrumentalkonstrukt besteht, ergeben sich neue Chancen für die Produzenten dieser sogenannten Beats. Einer dieser erfolgreichen Beat-Komponisten, der Dietzenbacher und ehemalige HMS-Schüler Timur, seinen Nachnamen möchte er nicht nennen, alias Tkay erlangte innerhalb kürzester Zeit internationale Bekanntheit.

Für Tkay standen Beats schon immer im Vordergrund – Mehr als 85.000 Abonnenten auf Youtube

Auf die Frage, wie sein musikalischer Werdegang begann, erzählt er: „Für mich standen Beats schon immer im Vordergrund, wenn ich Musik gehört habe. Nachdem ich mitbekommen hatte, dass zwei meiner Freunde Musik produzierten, wollte ich mich auch mal daran versuchen.“ Das machte ihm direkt viel Spaß und er konnte gar nicht mehr aufhören, bekräftigt der Kreisstädter. Er hätte nicht damit gerechnet, mit seiner Musik so großen Erfolg zu haben. An Rapmusik habe ihn sowohl immer die große Diversität der verschiedenen Untergenres als auch die Einzigartigkeit jedes Beats für sich genommen fasziniert. Nach einiger Zeit habe er Ende 2017 seinen ersten Beat für 30 Dollar verkauft. Anfang 2018 folgten weitere, fast tägliche Verkäufe, die ihm zu mehr Selbstbewusstsein verhalfen.

Sein Youtube-Kanal, auf welchem er die eigenen Machwerke hochlädt, wurde schnell immer beliebter. „Am Anfang war ich wohl etwas euphorisch. Ich musste erst begreifen, wie schnell alles, was ich geschafft habe, auch wieder vorbei sein kann.“ Heute sei er an der Erfahrung gereift und arbeite konzentriert und mit Leidenschaft an seiner Musik. Seine größten Erfolge sind bislang „Toradol“, der Song des italienischen Rappers Gemitaiz, welcher ihm eine goldene Schallplatte einbrachte, und Meros „Baller los“, bei dessen Produktion er ebenfalls mitwirkte. Tkays Kanal selbst zählt mehr als 85 000 Abonnenten.

Kleine Produzenten haben die Chance von großen Interpreten ausgewählt zu werden – Type-Beats sind der Grund

Maßgeblich zu seinem Erfolg beigetragen habe auch die Etablierung sogenannter „Type-Beats“, bei denen vom Urheber angegeben wird, zu welchem Künstler der Sound passen könnte. Rapper können daher frei im Internet nach dem Typ Beat suchen, der sie anspricht. Viele bekannte Interpreten setzen heute auf die unabhängigen Internetproduzenten, statt auf die Mitarbeiter großer Plattenfirmen. „Das schafft mehr Vielfalt und Raum für Kreativität und vor allem haben so auch kleinere Produzenten die Chance, dass ihre Musik von großen Künstlern ausgewählt wird“, erläutert der Dietzenbacher. Trotz dieser Entwicklung ist es immer noch eine große Herausforderung, eine Komposition zusammenzustellen, die bei größeren Rappern auf einen Nerv trifft und sie überzeugt, den eigens erstellten Beat als Basis für einen ihrer Songs zu verwenden.

Zur Inspiration höre er persönlich meistens Soundtracks, insbesondere die Musik aus Horrorfilmen, da er düstere und spannungsgeladene Tonfolgen und Klänge schätze. So langsam habe er allerdings das meiste, was für ihn in diesem Genre interessant sei, ausprobiert, weswegen er nun einen Schritt in eine neue Richtung wagen will. Tkay verrät: „Was ich auf jeden Fall versuchen möchte, ist mich in anderen Musikrichtungen auszuprobieren, vielleicht ein bisschen weg vom düsteren Klang meiner bisherigen Beats.“ Außerdem wolle er für seine Arbeit zukünftig öfter heraus aus seinem heimischen Arbeitsplatz kommen, um in größeren Studios direkt mit anderen Musikern kreativ werden zu können.

Von Alexander Ratzka