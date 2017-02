„Schuldenlast wird jedes Jahr größer“

Dietzenbach - Rund 4,8 Millionen Neuschulden sieht der Haushalt für 2017 vor. Den haben die Stadtverordneten verabschiedet. Von Ronny Paul

Der kreisstädtische Haushalt für 2017 steht, der Haushaltssatzung mit -plan haben die Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich zugestimmt (CDU, SPD, WIR-BfD, FDP und der fraktionslose Artus Rosenbusch). Allerdings war das Stadtparlament krankheitsbedingt dünner als sonst besetzt. Von den 45 Abgeordneten waren 39 anwesend, auch Bürgermeister und Kämmerer Jürgen Rogg (parteilos) fehlte, dafür nahm Erster Stadtrat Dieter Lang (SPD) seinen Posten ein. Die Eckdaten des Haushalts mit einer Neuverschuldung von weiteren 4,77 Millionen Euro: Erträgen von rund 70 Millionen Euro stehen Aufwendungen von rund 74,7 Millionen Euro gegenüber. 13,5 Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer und 8,1 Millionen Euro aus der Grundsteuer. Keine Steuererhöhungen. Allein sieben Prozent mehr Kreis- und Schulumlage erhöhen die Ausgaben der Kreisstadt auf rund 24,7 Millionen Euro.

Zahlen, die die Volksvertreter nicht glücklich stimmen. Bei den auf sieben Minuten begrenzten Reden für jede Fraktion wurde das deutlich: „Es wird immer schwieriger aufgrund der Finanzen, etwas zu bewegen“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Reiner Engelhardt. „Heute sitzen wir hier und verwalten den Rettungsschirm und sparen – das ist nicht für jeden Politik, die er sich gewünscht hat.“ Für den Sozialdemokraten ist klar: „Wir brauchen wieder Geld, um gestalten zu können.“ Engelhardt lobte die Wirtschaftsförderung für die Erfolge im vergangenen Jahr, mahnte aber auch: „Da muss dann auch die entsprechende Gewerbesteuer fließen.“ Den Stadtverordneten sei bewusst, dass „wir von unserem Schuldenberg herunterkommen“ müssen, betonte Grünen-Fraktionsvorsitzende Andrea Wacker-Hempel. Doch sie verwies wie Engelhardt auf die gebundenen Hände: „Die weiterhin sehr engen finanziellen Spielräume, die aus dem Konsolidierungsvertrag und dem damit notwendigen Haushaltssicherungskonzept resultieren, geben die Richtung vor.“

Ronald Buchmüller (WIR-BfD) mahnte: „Obwohl durch einen leichten Anstieg der Zuweisungen sowie dem gegenüber nur moderaten Anstieg der Personal- und Sachkosten eine weitere Verbesserung der Haushaltslage erreicht wird, werden wir in naher Zukunft vor unangenehmen Fragen und Entscheidungen stehen, um die Handlungsfähigkeit der Stadt weiter gewährleisten zu können.“ Über einen schutzschirmkonformen Haushalt ohne Steuererhöhungen freute sich CDU-Fraktionsvorsitzender Manuel Salomon – nicht jedoch über die rund 4,8 Millionen Miese: „Damit weist der Haushalt, inklusive drohenden Verlusts aus der Beendigung der Entwicklungsmaßnahme, eine Rekordverschuldung von über 190 Millionen Euro aus.“ Dies entspreche einer Pro-Kopf-Verschuldung von zirka 5 500 Euro. Die Schuldenaufnahme habe sich gefühlt von der Einnahmesituation emanzipiert, und die Schuldenlast werde jedes Jahr größer, kritisierte Salomon: „Diese Entwicklung begründet sich jedoch zu einem nicht unerheblichen Teil mit der strukturellen Aufgabenüberlastung der Kommune, die mit einer Unterfinanzierung einhergeht.“

Bund der Steuerzahler prangert öffentliche Verschwendung an

Das Stichwort Konnexitätsprinzip griff AfD-Fraktionsvorsitzender Heinrich Eckert auf: „Wir als Dietzenbacher kommen auf keinen grünen Zweig mehr.“ Er sei davon überzeugt, dass Dietzenbach das Konnexitätsprinzip brauche. Damit spielte Eckert auf die Kitagebührenerhöhung und die damit einhergehende Förderrichtlinie an, die, wie berichtet, auf Kreisebene für Unmut sorgt. Eckerts Fazit: „Wenn wir dem Haushalt zustimmten, würden die anderen denken, die Welt wäre in Ordnung.“ Der große Lackmus-Test stehe im nächsten und den darauf folgenden Jahren erst bevor, prophezeite FDP-Fraktionsvorsitzender Sven Hartmann: „Dann werden wir erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen, um die Vorgaben des Landes einzuhalten, insbesondere dann, wenn die sehr positive gesamtwirtschaftliche Lage, die uns zugute kommt, ins Kippen gerät.“ Denn die als „ultima ratio“ vorgesehene weitere Erhöhung der Grundsteuer B sei für die Freien Demokraten keine Lösung. Sie laufe dem gemeinsamen Ziel, Dietzenbach als Wohnstandort möglichst attraktiv zu gestalten, „diametral zuwider“.

Kritik am Ablauf der Haushaltsberatungen äußerten die Fraktionsvorsitzenden Barbara Cárdenas (Linke) und Jens Hinrichsen (DL/FW-UDS). Hinrichsen sagte, er habe sich einen anderen Verlauf der Sitzungen gewünscht: Viele neue Stadtverordnete könnten Haushaltsplanung nicht per Handauflegen erlernen. „Aber das ist vermutlich auch so gewollt.“ Ursprünglich seien nicht einmal die Termine zum Durchblättern des Etat-Entwurfs geplant gewesen. Cárdenas sprach von „lustlosem Vorlegen des Haushalts“ und Verwirrung: „Die Doppik, also die doppelte Buchführung in Konten, bekommt so doch noch einmal eine ganz andere Bedeutung: doppelt nicht nur im Sinne von Soll und Haben, sondern doppelt im Sinne von durchschaubar für einige wenige und nicht durchschaubar für den Rest.“

