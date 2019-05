Seit 30 Jahren dreht sich beim Autoteam alles ums Schrauben 

Ob hinter kleinen Ladentheken in der Altstadt oder in großen Hallen im Gewerbegebiet: Die Dietzenbacher Unternehmenswelt hat einiges zu bieten. In loser Reihenfolge werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Diesmal haben wir das Autoteam Dietzenbach besucht.

Dietzenbach – „Meinen ersten Ami habe ich in der Lehre gesehen, das weiß ich noch ganz genau“, erinnert sich Hans Luft. Ein Chevrolet Pick Up 57 sei es gewesen, der die Leidenschaft zu alten Karosserien in dem damaligen Schlosser-Lehrling entfacht hat. Anfangs war es nur ein Hobby, das Luft ungefähr zeitgleich mit der Gründung seiner Firma „Autoteam Dietzenbach“ begonnen hat. Gegründet hat er die Werkstatt für Fahrzeuge jeglicher Marken im Mai 1989 auf der gegenüberliegenden Seite der Justus-von-Liebig-Straße. „Nach etwa zwei Jahren sind wir in die Hausnummer 33 gezogen und sind hier bis heute“, berichtet der 60-Jährige. Das damals zweiköpfige Team ist mittlerweile auf vier Mechaniker angewachsen, darunter Lufts Neffe Tobias. „Wir ergänzen uns gut, weil sich in der Branche ja einiges getan hat“, meint der 29-Jährige. Sein Gebiet ist die in modernen Autos verbaute Elektronik, die ihm der Onkel nur zu gerne überlässt.

Seine Ausbildung hat der jüngere Luft bei einem großen Automobilhersteller absolviert, doch entschied sich vor fünf Jahren bewusst dazu, in der Familienwerkstatt anzufangen. „In meinem Ausbildungsbetrieb wäre ich nur irgendein Mechatroniker gewesen, doch hier stehe ich mit den Kunden eng in Kontakt“, begründet er. Das sei eine ganz andere Vertrauensbasis. „Da wissen die Leute wenigstens, wer an ihrem Auto herumschraubt“, fügt er hinzu.

Während neuere Fahrzeuge etwa einen Tag auf dem Gelände der Werkstatt verbringen, stehen Oldtimer zur Restauration mehrere Wochen oder Monate dort. „Hier verlässt nichts den Hof, womit mein Onkel nicht zu hundert Prozent zufrieden ist“, sagt Luft. Die Werkstatt ist über die Grenzen des Kreises für ihre Restaurationsarbeiten bekannt. Dabei war das anfangs gar nicht der Plan. „Meinen ersten Oldtimer habe ich nach Feierabend in der Werkstatt auf Vordermann gebracht, aber eben nur als Hobby“, erinnert sich der 60-Jährige. Erst vor etwa 15 Jahren verschmolz diese Leidenschaft mit der Arbeit, sodass sie als Leistung für Kunden angeboten werden konnte. „Oft rufen Menschen an und fragen, ob wir auch normale Autos reparieren“, erzählt Luft lachend. Dabei machten Oldtimer lediglich 30 Prozent des Geschäftes aus.

Das Thema Vertrauen spielt bei Kunden eine große Rolle. Nicht selten passiert es, dass so Freundschaften entstehen. Für jene Stammkunden, Freunde und Interessierte hat der Gründer zu einer ausgefallenen Fete anlässlich des 30. Geburtstags eingeladen: Aufwendig restaurierte und modifizierte Karossen säumen die Alfred-Nobel-Straße und versetzen den Betrachter in eine Zeit, in der Pomade und Petticoats das Bild bestimmt haben. Vom angrenzenden Hof schallt launiger Rockabilly der Band One Hand Loose herüber, die mit Tolle und Sonnenbrille amerikanischen Flair der 50er-Jahre ins Dietzenbacher Gewerbegebiet bringen.

„Als die Einladung von Hans kam, war klar, dass ich vorbeikomme“, sagt der Sprendlinger Eduard Hottmann. Die Strecke in seinem Schmuckstück, einem weißen Opel Diplomat, zurückzulegen, stellte kein Problem dar. „Drei Jahre lang habe ich ihn restauriert, seit zwei Jahren ist er fahrtüchtig“, so Hottmann. Die investierten Arbeitsstunden habe er aufgehört zu zählen.

Peter und Petra Umlauf haben ihr Ford Coupe aus dem Jahr 1938 auf einem Hänger aus Stuttgart in die Kreisstadt befördert. „Ich habe Hans über das Auto kennengelernt, das war ein riesiger Zufall“, erinnert er sich. Damals habe er ein Inserat im Internet entdeckt, doch Luft habe ihm den Ford vor der Nase weggeschnappt. So begann eine Freundschaft, irgendwie gelenkt vom Schicksal. „Deswegen sind wir natürlich hier, wenn er feiert“, sagt Petra Umlauf.

VON LISA SCHMEDEMANN