Ultimatum endet heute: Bewohner bald ohne Warmwasser und Wärme?

Von: Niels Britsch

Sind bald knapp 4000 Bewohner ohne warmes Wasser und Heizung? Wenn die Hausverwaltung ihre Schulden nicht bezahlt, droht die Energieversorgung Dietzenbach, die Fernwärme abzustellen. © Paul

Der Streit um die offene Fernwärme-Rechnung für die fünf Hochhäuser im östlichen Spessartviertel schwelt weiter. Die Wohnungsgesellschaft Dietzenbach hat nun die Immobilienverwaltung FFM dazu aufgefordert, ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Dietzenbach – Die Wohnungsgesellschaft Dietzenbach – immerhin Eigentümerin von 89 Wohnungen im Spessartviertel – hat die Immobilienverwaltung FFM aufgefordert, ausstehende Rechnungen „unverzüglich zu bezahlen“. Hintergrund ist ein Streit um nicht bezahlte Nebenkosten: Wie berichtet, hatte die Energieversorgung Dietzenbach (EVD) angekündigt, die Fernwärmeleitung in fünf Hochhäusern des Quartiers zu sperren, sollten die Schulden – nach EVD-Angaben etwa 500 000 Euro – nicht bis zum 6. September beglichen werden.

„Es ist uns unverständlich, wie es zu diesen hohen Außenständen kommen konnte“, heißt es in dem Schreiben der Wohnungsgesellschaft. „Wir als Eigentümer wollen wissen, was mit den Geldern unserer Hausgeldzahlungen passiert ist und wofür diese Gelder verausgabt worden sind. Wir fordern Aufklärung.“

In dem Brief verlangen Walter Fontaine und Sabine Mehlis (Geschäftsführung der Wohnungsgesellschaft) die Einberufung einer Erbbauberechtigten-Versammlung für die Eigentümer, in der die Hausverwaltung „eine aktuelle Liquiditäts- und Finanzplanung“ vorlegen müsse. Außerdem solle die Immobilienverwaltung FFM GmbH dem Konzept einer Ratenzahlung zustimmen, „damit sichergestellt ist, dass derartige zukünftige Außenstände nicht mehr vorkommen können“.

Dietzenbach: Bürgermeister Dieter Lang kritisiert Justiz

Noch vor wenigen Monaten hatte Walter Fontaine die Bitte unserer Redaktion um eine Stellungnahme zur Hausverwaltung abgelehnt. Seine Begründung: Die Hausverwaltung zeige sich kooperativ und er wolle kein Öl ins Feuer gießen. Mit der Veröffentlichung des Briefes folgt nun also die Kehrtwende. Für eine aktuelle Stellungnahme ist er nicht erreichbar, stattdessen äußert sich Bürgermeister Dieter Lang (SPD): „Ich erwarte von einer Hausverwaltung, dass sie Rechenschaft ablegt gegenüber den Eigentümern.“ Auf die Frage, warum die Wohnungsgesellschaft erst nach der EVD-Androhung reagiert, obwohl es jahrelang juristische Auseinandersetzungen über frühere Hausverwaltungen gab, und laut Energieversorgung Dietzenbach auch früher schon Zahlungsversäumnisse vorkamen, sagt er: „Bisher gab es eine gewisse Zahlungsbereitschaft, doch in den letzten Monaten haben sich die Schulden angehäuft.“

Doch was rät der Rathauschef den knapp 4000 Bewohner der Hochhäuser, sollte ihnen die Fernwärme abgestellt werden? Auf diese Frage möchte Lang nicht eingehen, stattdessen beharrt er auf Einberufung einer Eigentümerversammlung. Gleichzeitig ist er sich bewusst, dass frühere Versammlungen zu jahrelangen Rechtsstreitigkeiten führten. „Das Problem ist die Justiz“, so der Rathauschef. Ein Vorwurf, der sich nicht gänzlich von der Hand weisen lässt, hatten doch regelmäßig private Eigentümer gegen die Wahlen der Hausverwaltungen geklagt und vom Amtsgericht auch Recht bekommen. Doch ehe die Urteile rechtskräftig wurden, wählte die nächste Eigentümerversammlung bereits eine neue Verwaltung (wir berichteten).

Unsere Redaktion hat Dieter Lang außerdem gefragt, ob die Wohnungsgesellschaft die Nebenkosten denn nicht direkt mit der EVD abrechnen könne? Das werde aktuell geprüft, verrät der Bürgermeister. Auch weitere juristische Schritte ziehe man in Erwägung, sagt er, jedoch ohne diese zu konkretisieren.

Beteiligte ringen um Lösung

Guido Schick, Geschäftsführer der Stadtwerke Dietzenbach, und Bettina Buchert von der Energieversorgung Offenbach teilen sich die Geschäftsführung der EVD. Sie beteuern, dass ihnen die Androhung der Fernwärme-Sperrung nicht leichtgefallen sei. „Aber wir haben keinen anderen rechtlichen Weg gefunden“, sagen sie. „Wir sind für dieses Unternehmen verantwortlich und müssen dafür sorgen, dass das Geschäft läuft.“ Die EVD trage auch eine Verantwortung für alle anderen Dietzenbacher Fernwärme-Kunden, im Sinne der Gleichbehandlung sei man nun „in der Not, gar nicht anders handeln zu können“. Schon in der Vergangenheit habe man die Zahlung von Schulden anmahnen oder gar einklagen müssen.

Die EVD hat der Hausverwaltung nun ein Ultimatum gestellt: Sollten bis heute 200 000 Euro sowie sämtliche laufenden Rechnungen bezahlt werden, und die Hausverwaltung einer weiteren Ratenzahlung zustimmen, könne die drohende Fernwärme-Sperre abgewendet werden. „Wir verlangen ja gar nicht, dass sämtliche Schulden auf einmal gezahlt werden.“

Spessartviertel in Dietzenbach: Juristischer Streit droht

Marcel Haufschild, Geschäftsführer der Immobilienverwaltung FFM, hat hingegen angekündigt, dass Mieter und Eigentümer gegen die EVD und die Fernwärme-Sperre Klage erheben würden: „Unser Anwalt ist eingeschaltet.“ Er weist die Vorwürfe zurück, spricht von „überteuerten Rechnungen“. Die EVD habe die Fernwärme-Gebühren „massiv erhöht“, dadurch seien die Schulden überhaupt erst entstanden. Es sei schlicht kein Geld da, um die Außenstände zu begleichen. „Auf dem Konto sind noch 2000 Euro“, beteuert er. Gleichzeitig betont er, dass die Hausverwaltung nach Lösungen suche, so habe man eine monatliche Ratenzahlung von 80 000 Euro vorgeschlagen, auch die Aufnahme eines Darlehens zur Schuldentilgung ziehe man in Erwägung. „Dem müsste aber erst der Verwaltungsbeirat zustimmen.“ Eine außerordentliche Eigentümerversammlung sei für Herbst vorgesehen, dort solle eine Sonderumlage beschlossen werden, um die Rückstände zu decken.

Dass die Mieter oder Eigentümer künftig ihre Nebenkosten direkt mit der EVD abrechnen, ist laut Schick und Buchert grundsätzlich möglich, müsste aber von der Eigentümergemeinschaft beschlossen werden, die der Vertragspartner der EVD ist. (Niels Britsch)