Spessartviertel: Warmwasser läuft wieder - Bürgermeister zeigt Hausverwaltung an

Von: Niels Britsch

Das Ringen um nicht bezahlte Rechnungen und die Wärmezufuhr ist vorerst zu Ende: Gestern Abend teilte die EVD mit, das die Fernwärme-Sperrung beendet werde. © Paul

Die Energieversorgung Dietzenbach (EVD) hat die Fernwärme-Sperre für fünf Hochhäuser wieder aufgehoben. Nach drei Tagen ohne warmes Wasser können die Menschen im Spessartviertel nun wieder ihren Alltag leben.

Dietzenbach – Nach knapp drei Tagen ohne warmes Wasser können die mehr als 3500 Menschen in fünf Hochhäusern aufatmen: Heute Abend beendete die Energieversorgung Dietzenbach (EVD) die Fernwärme-Sperre die sie zuvor wegen ausstehender Zahlungen verhängt hatte. Wie berichtet, hatte die EVD am Mittwoch in den fünf Hochhäusern die Fernwärme wegen nicht bezahlter Rechnungen abgestellt. Auf rund 450.000 Euro sollen sich laut Stadt und EVD die Außenstände angehäuft haben. Marcel Haufschild, Geschäftsführer der Immobilienverwaltung FFM, bestreitet die Schulden nicht, schiebt die Verantwortung jedoch auf angeblich zahlungssäumige Eigentümer.

Nach Angaben des EVD-Mitgeschäftsführers Guido Schick hatte sich die Hausverwaltung gestern bereit erklärt, die Forderungen der EVD zu erfüllen. Demnach habe die FFM GmbH eine sofortige Zahlung von rund 50.000 Euro angewiesen und eine verbindliche Ratenzahlung über die noch ausstehende Summe akzeptiert. Außerdem verpflichte sich die Hausverwaltung schriftlich, ihre laufenden Rechnungen zu zahlen, ergänzte EVD-Mitgeschäftsführerin Bettina Buchert.

Dietzenbach: Bürgermeister stellt Strafanzeige

Zuvor hatte Dietzenbachs Bürgermeister Dieter Lang als Vertreter der Stadt und der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Strafanzeige gegen die Immobilienverwaltung FFM GmbH gestellt. „Aufgrund der Vorkommnisse der letzten 48 Stunden durch die Sperrung und dem Verhalten seither besteht für mich der Verdacht, dass hier möglicherweise auch strafrechtliche Sachverhalte zu prüfen sind“, begründet der Rathauschef in einer Pressemitteilung der Stadt das Vorgehen. „Der Geschäftsführer macht öffentlich Angaben zu Forderungen und angeblichen Zahlungsflüssen, die so nicht zutreffen“, wird Bürgermeister Dieter Lang zitiert. Welchen konkreten strafrechtlichen Vorwurf er der Hausverwaltung macht, geht aus der Pressemitteilung allerdings nicht hervor. Auf Nachfrage der Redaktion sagt Lang, es gebe „mehrere Tatbestände, die da im Raum stehen“. Mit Hinweis auf das nun ins Rollen gebrachte Ermittlungsverfahren wollte der Rathauschef weitere Details zur Strafanzeige jedoch nicht preisgeben.

Wie berichtet, hatten die Wahlen der Hausverwaltungen – bei denen Haufschild schon früher in anderen Positionen tätig war – seit Jahren für Unstimmigkeiten gesorgt. Regelmäßig gingen einzelne Wohnungseigentümer gerichtlich gegen die Wahl vor, das Amtsgericht Offenbach gab den Klägern jedes Mal Recht und erklärte die Wahl für ungültig. Gegen die einzelnen Urteile legten die jeweiligen Hausverwaltungen dann Rechtsmittel ein. Allerdings: Bevor die Urteile bestätigt werden konnten, war dann schon wieder eine neue Hausverwaltung gewählt worden. Der Vorwurf der Kläger: Nicht nachvollziehbare und zu hohe Abrechnungen bei Nebenkosten und Hausgeld, außerdem Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen der Hausverwaltung. Sogar die Staatsanwaltschaft hatten die Kläger wegen des Verdachts der Untreue eingeschaltet, allerdings erkannte die Anklagebehörde keinen hinreichenden Tatverdacht und stellte das Verfahren ein.

Dietzenbach: Tumulte bei Sitzung des Ausländerbeirat

Am Donnerstagabend war es in der Sitzung des Ausländerbeirats zu tumultartigen Szenen gekommen: Rund 100 Menschen sollen an der nicht-öffentlichen Sitzung teilgenommen haben. Dazu eingeladen hatte sie am Morgen Bürgermeister Dieter Lang. Der Ton sei rau gewesen, die Gemüter erhitzt, die Diskussion unkoordiniert, heißt es von Teilnehmern. „Antworten gab es wieder keine“, bemängelt Anwohner Murat Yanmaz. Warmes Wasser gehöre für ihn zur Grundversorgung, vor allem für Kinder und Senioren.

Wenn die Stadt schon länger von den Rückständen gewusst habe, hätte sich Yanmaz gewünscht, dass die Eigentümer früher mit ins Boot geholt worden wären, „aber nicht während der Urlaubszeit, wenn wenige zu Hause sind“. Für Yanmaz geben sich die beiden Parteien aus Hausverwaltung und EVD nicht viel. Emotional aufgeladen hat er die Sitzung früher verlassen, berichtet er weiter. „Ich befürchte, dass es noch eskaliert.“ Eine solche Eskalation ist nun mit der Einigung zunächst vom Tisch. (Lisa Schmedemann & Niels Britsch)