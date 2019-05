Dietzenbacher Sportvereine ringen mit sich: Sollen sie fusionieren?

Die Dietzenbacher Sportvereine überlegen, ob die fusionieren sollen. Es wäre ein großer Schritt.

Dietzenbach – Es wäre ein großer Schritt in die Zukunft und trotzdem ein langer Weg, bestehend aus unzähligen kleinen Abschnitten: Seit mehr als einem Jahr beschäftigen sich vier Dietzenbacher Sportvereine mit dem Gedanken an eine Fusion (wir berichteten).

SC, SG, TG, FC und IGSF: Sie alle sitzen an einem Tisch

Der SC Steinberg, die Sportgemeinschaft (SG), die Turngemeinde (TG) und der FC Dietzenbach haben mit Vertretern ihrer Führungsgremien zwei Arbeitsgruppen gegründet, um die Zukunftsfähigkeit ihrer Vereine auf den Prüfstand zu stellen. Begleitet wurden sie dabei von Vertretern der Interessengemeinschaft Sport und Freizeitvereine (IGSF). Herausgekommen ist die Idee einer neuen Gemeinsamkeit. In einem Dietzenbacher Sport-Großverein könnten alle Angebote zusammenkommen und in Zeiten schwieriger Gegebenheiten dem Vereinsleben eine neue Basis und neue Impulse geben. Ein Vorhaben, das durchaus großen Zuspruch erfährt. In den aktuellen Jahresmitgliederversammlungen haben sich die Vereinsangehörigen zum großen Teil für den Weg hin zu einer solchen Fusion ausgesprochen und die Vorstände beauftragt, weiter daran zu arbeiten. „Diese positive Resonanz freut uns sehr und motiviert uns“, teilt Urs Schäfer, Vorsitzender der IGSF, mit.

So habe man in der bisherigen Arbeit festgestellt, dass durchaus viele Gemeinsamkeiten vorhanden seien. „Allem voran verbindet uns der Gedanke daran, den Sport im Verein zu erhalten und ihn attraktiver zu machen“, sagt Schäfer. Man könne gemeinsam neue Sportfelder entwickeln sowie den Anlagen und Gebäuden eine bessere Auslastung geben. Dazu kämen Synergien in der Alltagsarbeit. „Mehr Hände schaffen mehr“, betont Schäfer.

Vereine sollen sicher in die Zukunft geführt werden

Entsprechend stellen sich die Vorstände also der Verantwortung, ihre Institutionen sicher in die kommende Zeit zu führen. „Wir sind es der Gründergeneration schuldig, dass wir die Vereine auch im Sinne ihrer Werte zukunftsgerecht entwickeln und nicht irgendwann einfach aufgeben, weil die Arbeit so schwierig geworden ist“, betont Gisela Kieß, Vorsitzende der SG. Unterstützung erhält sie von Michael Wieck, leitender Kopf des FC: „Ein einfaches ‘Weiter so‘ kann es nicht geben, das ist jedem klar, der sich mit der Organisation von Vereinssport beschäftigt.“ Der Vorsitzende der TG, Roland Henneberg, ergänzt: „Mitgliederschwund, Sportstättenfinanzierung, fehlende ehrenamtliche Helfer, dazu eine immer anspruchsvollere Bürokratie und die Anforderungen durch den Datenschutz erschweren die Leitung eines Vereins zusehends.“

Sportverbände stellen erste organisatorische Fragen

In zwei Arbeitsgruppen, zu Beginn unterstützt durch eine Rechtsberatung, haben die Sportvorstände nun erste organisatorischen Fragen geklärt. So soll die Fusion in Form einer sogenannten Verschmelzung durch Annahme oder Neugründung stattfinden. „Wir haben uns bisher die Mitgliederstrukturen, die Beitragsordnungen und die Verwendung der Sportstätten in einer Ist-Analyse angesehen und viele verbindende Elemente gefunden“, berichtet Bernd Fenchel, Vorsitzender des SC Steinberg. Falls der endgültige Mitgliederwille entsprechend geäußert werde, sei ein Verein mit rund 3500 Mitgliedern und etwa 17 Sparten möglich. Wobei die Organisation der Vereinsführung dann noch festzulegen sei. „Auch da gibt es abseits der Vorstände Möglichkeiten wie beispielsweise ein Verwaltungsrat oder Ähnliches“, sagt Fenchel. Über einen Namen oder zukünftig Tätige sei noch nicht gesprochen worden. „Zuerst müssen wir eine tragfähige Struktur haben, mit der alle einverstanden sind“, stellt Urs Schäfer fest.

Indes umfasst der Weg hin zu konkreten Ergebnissen noch ein gutes Stück. Eine exakte Zeitschiene ist bisher nicht festgelegt. Schön hätten alle Beteiligten gefunden, wenn es bis 2020, dem Jahr der 800-Jahr-Feier geklappt hätte. „Aber das ist keineswegs gesetzt, wir haben von Anfang an beschlossen, in aller Ruhe einen Schritt nach dem anderen zu gehen“, sind sich alle im Verschmelzungs-Team einig.

