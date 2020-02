Diskussion über grüne Dächer und mehr: Stadtverordnete stimmen über Baugebiete ab

Den Eindruck einer Stadtmauer müsse man vermeiden – mit diesen Worten begründete Johanna Wenninger-Muhr von den Grünen in der Stadtverordnetenversammlung, weshalb man in ihrer Fraktion mit einer Magistratsvorlage nicht einverstanden war.

Dietzenbach – In dieser Vorlage geht es um einen Bebauungsplan mit dem Titel „Wohnen an der Offenbacher Straße“. Auf dem rund 2500 Quadratmeter großen Areal unweit des Rathauses, heißt es, soll ein allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden (wir berichteten). Dass dabei vier Vollgeschosse vorgesehen sind, war nicht im Sinne der Grünen. Wenn die Baulücke schon geschlossen werden solle, dann in einer „Art und Weise, die optisch einen durchlässigen, großzügigen, architektonisch schönen Eindruck“ erwecke. Daher solle das neue Gebäude maximal drei Vollgeschosse erhalten, ein als Wohnraum genutztes Dachgeschoss müsse auf jeden Fall als „Sattelgeschoss“ zurückgesetzt gebaut werden.

Anders sah das Stephan Gieseler (CDU). Es sei zumutbar, auf Grundlage von dem zu bauen, was schon vorhanden ist. Außerdem müsse man aufpassen, mit zu vielen Auflagen nicht für zu wenig monetären Spielraum zu sorgen, gerade wenn man „einkommenssteuerstarke“ Gruppen in die Kreisstadt locken wolle. Der Antrag der Grünen wurde abgelehnt, den einzelnen Punkten in der Vorlage des Magistrats stimmten die Stadtverordneten mehrheitlich zu. Damit beschlossen sind etwa die Billigung und die Offenlage des Bebauungsplanentwurfs.

Zur Abstimmung stand auch das Baugebiet an der Nordweststraße. Entschieden hatten die Stadtverordneten sich im vergangenen Jahr bereits dafür, dass dort freistehende Einfamilienhäuser entstehen sollen. Aus einem überarbeiteten Entwurf gestrichen haben wollte die CDU nun einige Punkte: dass Gartenhütten nur bis zu einer Größe von 15 Quadratmetern zulässig sind, Dachflächen grün sein müssen und Einfriedungen mit einem Mindestabstand von zehn Zentimetern zum Boden zu errichten sind. Auch den Passus, dass Sockelmauern oder Stellkanten nicht zulässig sind, wollten die Christdemokraten entfernt sehen. Vor zwei Jahren, argumentierte Stephan Gieseler, habe es eine Nivellierung der hessischen Bauordnung gegeben – „mit einem signifikanten Grünanstrich“. Eine Notwendigkeit für Einschränkungen darüber hinaus bestehe nicht. Eine Dachbegrünung solle man den Menschen nicht vorschreiben. „Und sie ist auch nicht verboten.“

Wenninger-Muhr von den Grünen wandte ein, dass grüne Dächer die Luft filterten, Regenwasser speichern würden und eine Wiese für Insekten seien. Das Reglement bei der Einfriedung sei wegen der Nähe zum Naturschutzgebiet sinnvoll. „Wir dürfen die Lebewesen dort nicht einschränken. Wir wollen nicht, dass diese Ziffern gestrichen werden.“ So kam es dann aber doch, mit teils relativ knappen Mehrheiten wurden die Änderungsvorschläge der CDU beschlossen.

Weniger Erfolg war einem Änderungsantrag der Sozialdemokraten beschieden. Diese wollten, dass Dächer mit einem Neigungswinkel von 0 bis 15 Grad nur begrünt zulässig sind – Dachflächen mit Solaranlagen ausgenommen. Ebenfalls erlaubt hätten Dächer mit einem Winkel von 25 Grad, dann südlich ausgerichtet und auch ohne Begrünung, sein sollen. Für Gebäude mit mehr als 150 Quadratmetern Wohnfläche hätte es nach Vorstellung der SPD zwei getrennte Wohnungen mit separaten Zugängen geben müssen. Gebäude würden im Laufe der Zeit unterschiedlich genutzt, heißt es in der Begründung. So könne es sein, dass vier Menschen einziehen, sich die Bewohneranzahl aber irgendwann auf eine Person verringert. „Die Gebäude sollen so flexibel sein, dass der Eigentümer die Bewohnerstruktur an die Bedürfnisse anpassen kann.“ Ein geneigtes Ziegeldach, argumentierte Harald Nalbach (WIR-BfD), halte 50 Jahre, bei begrünten Dächern wisse man das nicht. Grünen-Chefin Andrea Wacker-Hempel betonte, begrünte Dächer seien derzeit „richtungsweisend“. Außerdem habe Bürgermeister Jürgen Rogg erwähnt, dass mehr Versiegelung auch einen höheren Ausgleich mit Ökopunkten bedeute.

Mit den Änderungen der CDU wurde der Antrag des Magistrats mit großer Mehrheit abgenommen. Damit ist der überarbeitete Entwurf gebilligt und die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und öffentlicher Träger vorgetragenen Stellungnahmen sind zur Kenntnis genommen. Der Magistrat wird beauftragt, den Offenlagebeschluss ortsüblich bekannt zu machen.

