50 Mitarbeiter der Pittler T+S GmbH in Dietzenbach folgen dem Aufruf der IG Metall Offenbach und nehmen am Warnstreik teil. Sie fordern, dass ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen wird.

Dietzenbach – Die Belegschaft des Maschinenbauunternehmens Pittler T+S GmbH legt mit ihrem zweiten Warnstreik nach und befeuert den Arbeitskampf (wir berichteten). Rund 50 Mitarbeiter folgten dem Aufruf der IG Metall Offenbach und marschierten mit Fahnen und Tröten bewaffnet vom Werksgelände an der Johannes-Gutenberg-Straße bis ans Rathaus am Europaplatz. „Flexibilität ist keine Einbahnstraße“, sagt der Gewerkschaftssekretär Luis Sergio bei seiner Ansprache an die Belegschaft. „Als es darum ging, die Arbeitsplätze zu erhalten, hat die Geschäftsleitung von euch Flexibilität gefordert und ihr habt zugestimmt.“

Dietzenbach: Pittler-Mitarbeiter veranstalten Demo

Gerade bei der Arbeitszeit sind die Mitarbeiter dem Unternehmen entgegengekommen: „Ihr arbeitet 40 Wochenstunden, bekommt aber nur 35 Stunden bezahlt, ihr habt am Wochenende gearbeitet und Schichtarbeit geleistet, mehr Flexibilität geht nicht“, berichtet Sergio. „Jeder von euch hat dem Unternehmen Tausende Stunden seiner Freizeit geschenkt, doch jetzt, wo das Unternehmen besser dasteht und es euch endlich etwas zurückgeben kann, schaltet die Geschäftsleitung auf stur.“

Seit 2002 gilt bei Pittler ein Anerkennungstarifvertrag auf Basis der Metall- und Elektroindustrie Hessen. Bisher sind neue Tarifabschlüsse, die die Gewerkschaft IG Metall mit dem Arbeitgeberverband ausgehandelt hat, immer nach kurzer Verhandlung übernommen worden.

Doch der neue Tarifabschluss „T-Zug“ stößt bei der Geschäftsleitung auf Ablehnung. „Bisher verweist man auf das Schwesterunternehmen Diskus, das sich ebenfalls auf dem Werksgelände befindet“, sagt Sergio. „Dort werde kein Tariflohn gezahlt und die Löhne liegen sogar 20 Prozent darunter.“ Doch dieses Argument will der Gewerkschaftssekretär nicht gelten lassen: „Wir fordern unseren Platz im T-Zug.“

Pittler in Dietzenbach: Einigung im Tarifstreit nicht in Sicht

Der neue Tarifabschluss bietet einem Mitarbeiter grundsätzlich eine höhere Freiheit: So kann er zwischen einer Gehaltserhöhung oder mehr bezahlter Freizeit wählen. „Je nach Gehaltsstufe sind das zwischen 1000 und 2000 Euro mehr Gehalt im Jahr“, sagt Sergio. Gerade Beschäftigte mit kleinen Kindern, pflegebedürftigen Angehörigen und Schichtarbeiter haben zudem die Möglichkeit, statt dieser Geldzahlung acht freie bezahlte Tage zusätzlich zu nehmen. „Der Mitarbeiter stimmt sich im Einzelfall mit dem Unternehmen natürlich ab“, sagt Sergio. Dieses Plus an Selbstbestimmung der Beschäftigten bei der Arbeitszeit ist laut IG Metall ein Meilenstein tariflichen Fortschritts.

Doch von einer Einigung ist man noch meilenweit entfernt. Die letzten Verhandlungen sind ohne Ergebnis abgebrochen worden und ein neuer Termin steht bislang nicht fest. Die Zeichen bei Pittler stehen also derzeit auf Sturm. „Wir kämpfen für den T-Zug und wir sind zu einem dritten Warnstreik bereit“, sagt Sergio. „Wenn das nicht wirkt, dann bitten wir die Mitarbeiter an die Urne und dann droht ein unbefristeter Streik.“

Von Burghard Wittekopf