Wechsel an der FDP-Fraktionsspitze

Von: Anna Scholze

Teilen

Neue FDP-Spitze: Dirk Hill (links) ist Parteivorsitzender geworden und ins Stadtparlament eingetreten. Rolf von Kiesling hat mit dem Weggang von Sven Hartmann den Fraktionsvorsitz übernommen. © ans

Wechsel an der Spitze der FDP-Fraktion im Dietzenbacher Stadtparlament: Stadtverordneter Rolf von Kiesling übernimmt Vorsitz von Sven Hartmann, der Dietzenbach verlassen hat

Dietzenbach – Bei der FDP hat sich einiges geändert. Seit kurzem leiten der Parteivorsitzende Dirk Hill und der Fraktionsvorsitzende Rolf von Kiesling die Geschicke der Dietzenbacher Freidemokraten. Dabei hat von Kiesling, der bereits seit 2018 in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) sitzt, das Amt von Sven Hartmann übernommen. Hartmann selbst verlässt nicht nur die Fraktion, sondern auch den Ortsverband. Aus beruflichen Gründen ist er an den Bodensee gezogen. Seinen Platz im Stadtparlament nimmt Hill schon seit Anfang des Jahres ein. Den Vorsitz des Dietzenbacher Ortsverbandes hatte Hill bereits im Dezember vergangenen Jahres von Lothar Meixner übernommen (wir berichteten).

Der Unternehmensberater lebt seit dem Jahr 2017 in der Kreisstadt. Engagiert ist er im Lions Club sowie im Gewerbeverein. Seinen politischen Einsatz begründet Hill mit den Worten: „Ich möchte für Dietzenbach etwas bewegen.“ Schließlich werde auf die Stadt völlig zu Unrecht herabgeschaut. Dabei müsse es nur gelingen, das Potenzial sichtbar zu machen.

Von Kiesling hingegen wandelt auf den Spuren seines Vaters. Horst-Eberhard von Kiesling war zwei Mal Landtagskandidat für die FDP. Dabei betont der Geschäftsführer von „Kiesling Maschinentechnik“ jedoch mit einem Augenzwinkern: „Eigentlich mache ich nicht, was meine Eltern machen.“ Für die Politik machte er jedoch ganz offensichtlich eine Ausnahme und rückte vor fünf Jahren für Silvia Franz in die SVV nach. Seine Freizeit widmet von Kiesling allerdings nicht alleine der FDP. Schon seit 50 Jahren spielt er Tennis beim SC Steinberg und ist stellvertretender Vorsitzender bei der 1. Dietzenbacher Tanzgarde.

Gemeinsam mit Hill sowie den übrigen Vorstandsmitgliedern will von Kiesling nun mehr Dietzenbacher für die FDP begeistern. Derzeit zählt der Ortsverband 25 Mitglieder. Dabei liegt das Augenmerk insbesondere auf der Gewinnung von weiblicher Unterstützung. Neben Annette Eckstädt, die seit Dezember 2022 das Amt der Schatzmeisterin ausübt, sind momentan lediglich drei weitere Frauen bei den Liberalen aktiv, wie Hill berichtet. Wobei es, wie von Kiesling ergänzt, immer wieder Versuche gegeben habe, mehr Frauen in die Parteiarbeit einzubinden. Dass das bisher wenig gefruchtet hat, liegt aus Sicht von Hill etwa daran, dass die FDP im Gegensatz zu den Grünen nicht im Trend liege. Was es schwer mache, gerade jüngere Menschen zur Mitgliedschaft zu motivieren. Darüber hinaus seien die Dietzenbacher Freidemokraten lange Zeit von älteren und männlichen Mitgliedern geprägt gewesen und hätten zu wenig Basisarbeit geleistet. Dass sich die Dinge nun jedoch ändern, zeigt sich nach Hills Dafürhalten etwa durch die Aufstellung des 40-jährigen Kirill Steinert zum Landtagskandidaten.

Ändern muss sich, wie der FDPler eingesteht, ebenso etwas bei der aktuellen Oppositionsarbeit. Das hätten die konservativen Fraktionen erkannt und wollten nun einen Gang höher schalten. Ein erster Schritt sei dabei die Zusammenarbeit in Sachen Haushalt gewesen. „Das wollen wir beibehalten“, betont Hill.

Dennoch wolle man nicht nur kritisieren, sondern ebenso konstruktiv mit der Koalition aus SPD, Grüne und Linke zusammenarbeiten. Schließlich dürfe man mit Blick auf die Kommunalwahlen im Jahr 2025 keine verbrannte Erde hinterlassen. Und man wolle sich für die nächste Legislaturperiode die Möglichkeit offen halten, mit anderen Fraktionen zusammenzuarbeiten. (Anna Scholze)