Tage der offenen Ateliers: Dietzenbacher Künstler zeigen ihre Werke

Von: Lisa Schmedemann

Zeigen ihre Werke auf der Wiese und im Garten: Thomas Stich (oben links) und die Mitglieder des Künstlerkreises Wilfried Nürnberger, Friederike Mühleck sowie Elisabeth Schuler, Dorita Jung und Wolfgang Mündl. © liz

Dietzenbacher Künstler zeigen ihre Werke bei den „Tagen der offenen Ateliers“. Mit der Veranstaltungsreihe endet der Kultursommer Südhessen (KUSS).

Dietzenbach – Letzte Sonnenstrahlen und lange Schatten kündigen allmählich den Beginn des Herbstes an und läuten gleichzeitig das Ende des „Kultursommers Südhessen“ (KUSS) ein. Mit den „Tagen der offenen Ateliers“ findet die Veranstaltungsreihe ein künstlerisches Ende. Für die Kreisstadt halten sechs Dietzenbacher Künstler die Fahne hoch: Vom Künstlerkreis haben sich Friederike Mühleck, Winfried Nürnberger, Wolfgang Mündl, Dorita Jung und Elisabeth Schuler zusammengetan, um gemeinsam auf eine Obstwiese (an der Straße Richtung Friedwald) anstatt in einzelne Ateliers einzuladen. Daneben öffnet der Betonkünstler Thomas Stich seine Räumlichkeiten und den Garten auf den Wingertsberg (Hochstraße 21). Beide Anlaufstellen bestechen aber nicht nur durch fertige Werke zum Betrachten, sondern lassen Besucher anhand verschiedener Mitmachaktionen selbst zum Künstler werden.

Einige Vorbereitungen für das kommende Wochenende haben die Mitglieder des Künstlerkreises schon getroffen: Die Obstbäume auf der Wiese haben einen Anstrich mit Formen und Farben erhalten. Somit ist das gemeinsame Freiluft-Atelier, das sich frei zugänglich auf dem Weg zum Friedwald befindet, gut zu erkennen. Die Idee, die Kunst in die Natur zu bringen, ist dem Pächter der Wiese, Wolfgang Mündl, „beim Ackern gekommen“. Er sagt: „Ich finde, das passt gut zum Konzept der offenen Ateliers.“ Den Vorschlag haben die übrigen Mitglieder des Künstlerkreises gerne angenommen – und greifen die Natur in ihren Angeboten auf. So lädt Mündl auf der Wiese dazu ein, die Kettensäge in die Hand zu nehmen und damit eine Skulptur zu formen. Kinder gucken dabei besser nur zu – und probieren sich an eigenen Kunstwerken mit Frottage-Technik bei Elisabeth Schuler. Dabei wird die Oberflächenstruktur von Laubblättern und Ähnlichem durch das Abreiben mit einem Bleistift auf ein darübergelegtes Papier übertragen. „Auf diese Weise kann man schön mit der Natur spielen“, findet die Künstlerin, die auch im hohen Gras auf der Wiese das Potenzial gesehen hat, es zu flechten und dadurch wieder neue Ansichten zu kreieren. Neue Perspektiven bietet auch Friederike Mühleck an beiden Tagen um jeweils 16 Uhr an: Sie nimmt Interessierte mit auf einen „Fotowalk“ durch die Natur. Daneben präsentieren Wilfried Nürnberger und Dorita Jung Aquarell- und Acryltechniken. „Wir wollen Erlebnisse und Experimente anbieten, aber natürlich auch unsere eigene Kunst zeigen“, fügt Schuler hinzu. Für das leibliche Wohl sorgt der Künstlerkreis ebenfalls. „Jetzt steht und fällt es mit dem Wetter“, meint Jung.

Sich selbst an der Technik des Künstlers versuchen können auch die Besucher des „Betoncafés“ von Thomas Stich. Zum einen können die Gäste selbst mit einem Werkstoff auf Tuchfühlung gehen, der sich wie Butter aus dem Kühlschrank verhält. „In diesem Zustand kann man ihn gut formen, zum Beispiel mithilfe eines Teelöffels“, beschreibt Stich. Zum anderen zeigt der Künstler in seiner Werkstatt im Garten, wie eine Skulptur aus Knetbeton entsteht. Damit dieser seine Form behält, darf er nicht zu dünn- oder dickflüssig sein. „Deswegen zeige ich auch, wie man ihn richtig anmischt“, sagt Stich.

Während er die Skulptur formt, darf der Künstler mit Fragen gelöchert werden. „Nur bitte nicht zu Bauthemen, da kann ich nicht weiterhelfen“, meint er und lächelt verschmitzt. Dass mit dem Modellieren mit Beton der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, beweisen die zahlreichen Skulpturen in Stichs Garten.

Die Künstler freuen sich, ihre Heimatstadt im Zuge des Kultursommers repräsentieren zu dürfen. „Die Menschen sind noch ein bisschen aus der Übung, was Ausstellungen betrifft“, findet Dorita Jung. Die Hemmschwelle, die bei manchen noch vorhanden ist, soll durch die buchstäblich „offenen“ Ateliers auf Wiese und im Garten überwunden werden. Beide Anlaufstellen sind am Samstag, 16. September, und Sonntag, 17. September, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. (Lisa Schmedemann)