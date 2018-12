Akrobatisches Schneegestöber des Zirkus Chicana

Dietzenbach - Nach zweijähriger Abstinenz kehrt das Varieté „Menschen anders“ des Zirkus Chicana ins heimische Capitol zurück. Mehr als 50 Artisten verschlagen dabei mit gewagter Luftakrobatik und anderen Kunststücken den Gästen den Atem. Von Lisa Schmedemann

Die Tage zwischen dem Weihnachtsfest und dem Jahresende nutzen viele, um sich ein wenig vom Feiertagstrubel zu erholen. Vielleicht zwickt dem ein oder anderen nach Weihnachtsgans und Semmelknödeln der Hosenbund und auf der Liste der Vorsätze für das neue Jahr steht Sport ganz oben. Ob Sportmuffel oder Hobbyathlet – bei der nachweihnachtlichen Aufführung des Varietés „Menschen anders“ stockt vermutlich jedem der Atem, wenn die Akrobaten des Zirkus Chicana gekonnt über den Köpfen der Zuschauer durch die Luft wirbeln.

Unter dem Motto „Glitzersterne – ein Wintertraum“ nahmen die 54 Artisten ihre Gäste mit auf eine Reise in ihre Anderswelt und scheinen die Gesetze der Physik außer Kraft zu setzen. „Nach zwei Jahren sind wir wieder in der Heimat“, begrüßt Hans Scholze und führt das Publikum durch das mehrstündige Programm. Ein akrobatisches Schneegestöber mit Eisfeen, Schneemännern und goldenen Sternen eröffnet den Abend und gibt einen Ausblick auf das, was folgt: Unter der Kuppel des Capitols verschmelzen die Luftakrobaten mit ihren Tüchern, ob alleine, zu zweit oder gar zu viert. Der fokussierte Blick und die geschmeidigen Bewegungen lassen den enormen Kraftaufwand nur vermuten. Wenn in mehreren Metern Höhe das Körpergewicht mit nur einer Hand an einer Stange gebremst wird, reibt sich mancher Besucher vor Erstaunen die Augen. „Blaue Flecken haben unsere Artisten danach auf jeden Fall“, meint Scholze zum sprachlosen Publikum. Ob eingewickelt in ein Tuch, starr an einer Stange oder vom Trapez kopfüber hängend – die Artisten tänzeln durch die Luft wie Schneeflocken im Wind. Andere führen gewagte Hebefiguren auf der Bühne vor, als leugneten sie die Existenz der Schwerkraft. Der Jongleur steht zwar mit beiden Beinen auf dem Boden, doch verdreht er auf seine Weise die Sinne seiner Zuschauer; die Bälle und Ringe scheinen sich in der Luft zu vermehren. Eigenes Leben haucht der Neuzugang unter den Artisten, Hafi, einem Hulahoop-Reifen ein und lässt diesen selbst auf ihrer Nasenspitze tanzen. Die Akrobatin Maike Lied erzählt: „Das Programm entsteht nach unserer Vorstellung im September.“ Doch manche Nummern wurden innerhalb von nur einem Monat einstudiert.

Bilder: Varieté "Glitzersterne - ein Wintertraum" in Dietzenbach Zur Fotostrecke

Auch einem Angriff auf die Lachmuskeln entkommen die Gäste nicht. Vier Weihnachtswichtel warten mit kurzen Slapstickeinalgen auf und gehen zwischen den Tischreihen mit den Gästen auf Tuchfühlung.

Im Publikum sitzt Sabine Schad und genießt die Vorführung. Sie besuchte bereits vergangenes Jahr die Aufführung des Varietés in der Neu-Isenburger Hugenottenhalle. „Es ist ganz grandios, was das Ensemble hier auf die Beine stellt“, findet sie. Die Kombination aus Licht, Musik und Choreografie sei im Capitol einfach einmalig, schwärmt sie weiter.

Besondere Aufmerksamkeit gebührt einer Nummer, an der mehr als 20 Artisten beteiligt sind. Es ist beeindruckend, wie sie dabei Türme bauen und Akrobatinnen aus dieser Höhe in die Arme der Kollegen fallen lassen, die sie kurz darauf wieder durch die Luft werfen. Hier und da ist ein überraschtes „Huch?“ aus den Sitzreihen zu vernehmen. „Warum in den Tigerpalast gehen, wenn Sie auch zu uns in den Bieberpalast kommen können?“, fragt Scholze in die Runde.