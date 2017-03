Verdi: Tarifeinigung im öffentlichen Dienst zeichnet sich ab

Dietzenbach - In den Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst in Hessen zeichnet sich eine Einigung ab. Es müssten nur noch letzte Fragen geklärt werden, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am Freitag.

Schon am frühen Morgen war damit gerechnet worden, dass es zu einem Ergebnis kommen könnte. Die Gespräche in Dietzenbach bei Offenbach waren in der Nacht nach etwa 16 Stunden erst einmal unterbrochen worden. Die Tarifpartner fanden sich am Vormittag wieder zusammen. Die Gewerkschaften forderten sechs Prozent mehr Geld für die rund 45.000 Landesbeschäftigten. Außerdem sollte das Ergebnis auf die Beamten übertragen werden. Die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) und die Gewerkschaften haben sich bereits auf insgesamt 4,35 Prozent mehr Geld innerhalb von zwei Jahren für die Landesangestellten im öffentlichen Dienst geeinigt. Hessen ist aber 2004 aus der TdL ausgetreten und verhandelt seitdem in Eigenregie.(dpa)

