Menschenrechtsverletzungen in Kamerun - Verein gibt Kindern neue Hoffnung

Im Kamerun werden Kinder gezwungen, als Kindersoldaten Essen und Kleidung zu verdienen. Der Verein „Freunde Kameruns“ aus Dietzenbach hilft. Sie unterstützen Jugendeinrichtung in dem zentralafrikanischen Land.

Dietzenbach - Langsam fährt Horst Peter Jäger mit seinem Finger über die Landkarte. Im Nordwesten von Kamerun hält er inne: „Hier liegt Bamenda. Vor ein paar Tagen wurden hier einige Kinder und auch Babys getötet“, sagt der 73-jährige Vereinsvorsitzende mit gedrückter Stimme, „es ist einfach furchtbar. Die Videos, die ich aus Kamerun bekomme, kann ich mir gar nicht ansehen. Andere Kinder werden zu Soldaten, weil sie im Dienst an der Waffe Essen und Kleidung sowie ein Dach über den Kopf bekommen. “.

Seit 2016 herrscht in Teilen Kameruns Chaos. Hintergrund sind Proteste der englischsprachigen Minderheit in den Provinzen Southwest und Northwest, die gegenüber der französischsprachigen Mehrheit des 25-Millionen-Einwohner-Landes systematisch diskriminiert wird. Gefordert wurde von Teilen der Minderheit auch eine staatliche Unabhängigkeit. Die Proteste wurden daraufhin von Regierungstruppen gewaltsam niedergeschlagen. Die Separatisten aus dem Westen des Landes bewaffneten sich und kämpfen seitdem gegen das Militär. Nun steckt das Land in einer Gewaltspirale, aus dem es nicht so schnell wieder herauszukommen scheint. Unterstützung aus dem Ausland bekommt das Land nicht, lediglich im Norden werden Militärhilfen, auch von der Bundeswehr, geleistet um die Regierungstruppen für den Kampf gegen die islamistische Miliz Boko Haram zu unterstützen. Amnesty International kritisiert diese Hilfen, da die ausgebildeten Truppen auch für den Kampf gegen die Minderheit in Kameruns Westen eingesetzt würden.

Umso wichtiger sei nun die Arbeit des Vereins „Freunde Kameruns“, wie Jäger sagt. Der Verein versuche, mit dem Projekt „Safrahost“ vor Ort vielen Kindern und Jugendlichen eine Perspektive zu geben, „damit sie nicht auch zu Kindersoldaten werden“. Dabei werde vor Ort eine Einrichtung von Franziskaner-Schwestern unterstützt, die aktuell 170 Kinder aufgenommen haben. Neben einer Schul- und Berufserfahrung erhalten die Kinder auch eine medizinische und psychologische Betreuung. Professionelle Psychologen kümmern sich um die Kinder, die teils unter schweren Traumata leiden. „Wir können uns das hier in Deutschland gar nicht richtig vorstellen, was sie dort schon durchmachen mussten“, berichtet der 73-jährige Vereinsvorsitzende.

+ Pullover werden in der eigenen Strickerei gefertigt. Dort ist Fingerspitzengefühl gefragt. © Fotos: P

Vor allem die Berufsausbildung soll den Jugendlichen helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ausgebildet werden sie dort als Mechaniker für Motorräder, lernen Schweißen oder Arbeiten am Computer, damit sie nicht aus Perspektivlosigkeit den Weg zur Waffe finden. Mit dem Projekt soll ihnen in Kumbo eine Zukunft gegeben werden, die auch mal dem ganzen Land zunutze komme, so Jäger. „Ich kann damit zwar nicht die ganze Welt verändern, aber wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, dann kann man einiges erreichen“, gibt sich der 73-Jährige entschlossen.

Jäger, der bereits Anfang der 70er mit seiner Frau Ruth das erste Mal in Kamerun als Entwicklungshelfer tätig war, war zuletzt im Oktober 2016 dort. Seitdem ist die Lage für eine Reise nach Zentralafrika zu gefährlich.

Doch die Unterstützung in der Region möchte er deshalb nicht abreißen lassen. Bereits 8 000 Euro konnte der Verein für Safrahost an die befreundete Organisation in Kamerun, genannt „CAMFRUD“, überweisen. „Ich kann sicher sein, dass jeder Cent bei Schwester Hedwig ankommt, mit der Organisation arbeiten wir schon viele Jahre zusammen“, sagt Jäger. Ein zusätzlicher Vorteil von den „Freunden Kameruns“ ist laut Jäger die „Größe“ des Vereins. „Wir haben fast keine Verwaltungskosten. Alle Aufgaben werden von uns ehrenamtlich erledigt, jeder gespendete Euro kommt auch vor Ort an und versickert nicht in der Verwaltung, das kann ich versichern.“

Für das laufende Jahr fehlen den „Freunden Kameruns“ noch gut Zehn- bis Zwölftausend Euro, um das Projekt Safrahost angemessen zu unterstützen. Dabei sei jeder Cent sehr willkommen. Beliebt sei bei Freunden und Bekannten auch der Verzicht auf Geburtstagsgeschenke. Stattdessen sammeln diese lieber Geld für den Verein. Aber auch kleine Einmalspenden sind von Wert, um das Ziel des Vereins zu erreichen.

Wer die „Freunde Kameruns e.V.“ und das Projekt Safrahost unterstützen möchte, der kann dies unter der IBAN DE24 5059 2200 0005 4161 59, dem Verwendungszweck „Spende“, mit Namen und Anschrift (für die Spendenbescheinigung) tun.