Vertreter europäischer Länder besuchen das Haus der Integration

Wenige Minuten bevor die Gäste eintreffen, herrscht im großen Besprechungssaal im Haus der Integration rege Betriebsamkeit. Teller mit Selbstgebackenem werden auf die Kaffeetafel gestellt, Stühle umhergerückt, Unterlagen sortiert.

Dietzenbach – Einen guten Eindruck will man machen, der Besuch hat schließlich eine weite Reise auf sich genommen, um sich ein Bild zu machen von der Flüchtlingsarbeit im Kreis Offenbach.

Sieben europäische Länder haben sich für das Projekt „Welcome and Integration Process for Refugees in Europe“, kurz WIR, zusammengetan: Schweden, Lettland, Italien, Spanien, Österreich und Deutschland. Zwei Jahre läuft das WIR-Projekt. Zwei Jahre, in denen Vertreter der Teilnehmerländer – Behörden, Universitäten und NGOs, Nicht-Regierungsorganisationen – zu neun Veranstaltungen zusammenkommen, um sich mit dem Thema Migration zu befassen. Für Deutschland dabei sind der Kreis Kassel und der Kreis Offenbach. Letzterer ist Gastgeber des vorletzten Treffens der Gruppe.

Die Idee hinter WIR: Die unterschiedlichen Herangehensweisen der europäischen Nachbarn in Sachen Flüchtlingsarbeit kennenlernen. So sollen alle voneinander profitieren. Am Ende wird dann ein Handbuch erstellt, das praktische Lösungen aufzeigt“, sagt Swen Patrick Rohrer, der das Projekt seitens des Kreises Offenbach koordiniert. Drei Tage lang haben die 20 internationalen Gäste bei Vorträgen, Diskussionen und Gesprächen erfahren, wie die Integration Geflüchteter im Kreis Offenbach funktioniert, was gut läuft, wo die Herausforderungen liegen. Auf dem Programm steht dabei auch der Besuch im Dietzenbacher Haus der Integration. „Als Best-Practice-Beispiel“, sagt Erster Stadtrat und Sozialdezernent Dieter Lang, der die Delegation gemeinsam mit den Freiwilligen der Flüchtlingshilfe Dietzenbach empfängt und durch die Unterkunft führt. Waschraum, Mutter-Kind-Raum, Lernraum. „Wir haben genau überlegt, welche Bedürfnisse die Flüchtlinge haben“, erinnert sich Dieter Lang an die Planungsphase. Stolz, das berichten der Sozialdezernent und Gerd Wendtland, Vorsitzender der Flüchtlingshilfe, sei man vor allem auch darauf, dass es gelungen sei, sämtliche wichtigen Angebote unter einem Dach zu vereinen. Die Besucher bekommen neben dem Büro der Flüchtlingshilfe unter anderem auch diejenigen von Awo, ProArbeit und Stabsstelle Integration zu sehen, die ebenfalls im Haus der Integration untergebracht sind.

Dass haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit in Deutschland und speziell in der Justus-von-Liebig-Straße 19 Hand in Hand arbeiten, kennen nicht alle Gäste aus ihren Heimatländern. „Der größte Unterschied ist, dass alles, was hier bei euch über freiwillige Helfer läuft, bei uns von offizieller Seite geregelt wird“, sagt der Schwede Pascal Tshibanda. Fia Hafiz aus Finnland ist begeistert vom Engagement der ehrenamtlichen Helfer in Deutschland: „Es ist so eine wichtige Arbeit, die ihr macht.“ Sie würde sich wünschen, dass es in Finnland auch so läuft.

„Ich denke, unsere Gäste konnten etwas mitnehmen“, sagt Gerd Wendtland. In den Gesprächen habe sich gezeigt, dass Deutschland tatsächlich stolz sein könne auf die vielen Freiwilligen, die hierzulande ein wichtiges Standbein der Integration sind. Dass die Flüchtlingshilfe Dietzenbach auch international mit gutem Beispiel vorangehen kann, freut die Ehrenamtler. Wie wertvoll die Arbeit aber auch für die freiwilligen Helfer selbst ist, berichtet Margit Tobginski den internationalen Besuchern. Von Anfang an engagiert sie sich in der Flüchtlingshilfe. „Ich habe so viel mitgenommen dadurch, dass ich Menschen unterschiedlicher Herkunft kennenlernen durfte.“ Längst seien die Flüchtlinge keine Fremden mehr, sondern Nachbarn und Freunde.

VON LENA JOCHUM