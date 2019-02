„Klein-Moskau“ als neue Heimat

Dietzenbach – Dieter Wiegand hat nicht nur Generationen von Dietzenbachern groß werden sehen, er hat auch hautnah miterlebt, wie die Stadt selbst gewachsen ist. VON RONNY PAUL

Als der heutige Pfarrer im Ruhestand seinen Dienst am 1. Oktober 1970 in der Christuskirche antrat, war Dietzenbach gerade zur Stadt geworden. 11.000 Einwohner zählte die Kommune damals. Heute, 49 Jahre später, sind es mehr als 34. 000. Wiegand war 33 Jahre lang Pfarrer in der Christus-Gemeinde, am 31. August 2003 ging er in den Ruhestand – oder wie er es nennt „in Rufweite“. Denn er wohnt nach wie vor in der Altstadt und ist in der Gemeinde präsent. Diese kommt am Sonntag zu seinen Ehren in der Christuskirche zusammen und feiert sein Ordinationsjubiläum. Immerhin hat Wiegand, was seine fein säuberlich archivierten Karteikarten belegen, allein in Dietzenbach während seiner Amtszeit und anschließend im „Unruhestand“ rund 570 Trauungen, etwa 1000 Taufen und circa 1300 Beerdigungen begleitet.

Vor 50 Jahren – am 9. Februar 1969 – wurde er in der Offenbacher Markus-Gemeinde ordiniert. Nach Dietzenbach ist er gekommen, weil ihm der damalige Probst mit auf eine Tour durch Gemeinden nahm, in denen Stellen frei waren – unter anderem nach Neu-Isenburg und Langen. „Dietzenbach hat mir am meisten zugesagt“, erinnert sich der 78-Jährige. Als das ein Bekannter erfuhr, fragte dieser erstaunt: „Wo willst du hin? Nach Klein-Moskau?“, erzählt Wiegand, lacht und fügt an: Mörfelden und Dietzenbach seien damals kleine Enklaven mit kommunistischen Parteien gewesen. „Das waren aber alles harmlose Menschen“, habe er im Laufe der Jahre festgestellt, „und keine Kirchenhasser“.

Wiegand wurde 1940 in Frankfurt geboren. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Haus der Familie ausgebombt, sie siedelte nach Königstein im Taunus um. Wiegand war da drei Jahre alt. In Königstein baute er sein Abitur und merkte schon in Unter- und Oberprima, dass Theologie genau sein Ding ist. Der Religionsunterricht fand in Arbeitsgemeinschaften statt. Eine hatte es Wiegand besonders angetan: „Christus oder Prometheus“. „Da reifte in mir der Gedanke, Pfarrer zu werden.“

Auch war er gut in alten Sprachen, neben dem großen Latinum an der Schule lernte er während seines Sozialen Jahres bei der Herrnhuter Brüdergemeinde in Königsfeld im Schwarzwald Griechisch. In den 60er-Jahren absolvierte Wiegand sein Theologiestudium in Mainz, Marburg und Wien. 1965 bestand er sein 1. Theologisches Examen, das 2. machte er 1967 in Mainz-Finthen. Ein Spezialpraktikum absolvierte Wiegand in der Jugendstrafanstalt in Wiesbaden. Dort habe er von den Jugendlichen gelernt, wie er ein Auto auch ohne Schlüssel starten könne, sagt er und lacht.

Seine offene Art und die Freude unter Menschen zu sein, hat ihm in der Kreisstadt den Beinamen „Volkspfarrer“ eingebracht. Für die Dietzenbacher Tafel, die er mitgegründet hat, fährt er noch zweimal im Monat mit einem Partner zu Märkten und sammelt Lebensmittel ein. Ebenso ist er auch in der Flüchtlingshilfe aktiv, hat während des großen Flüchtlingsstroms 2015 die Neu-Dietzenbacher zu den Unterkünften gebracht, war mit ihnen einkaufen und hat Behördengänge erledigt. Auch aktuell ist er dort noch engagiert, etwa an der Kreissunterkunft an der Paul-Brass-Straße: „Wenn ich Zeit habe, nehme ich montags Flüchtlinge mit in Empfang.“ Er hilft auch mit, Geflüchtete in Sportvereinen unterzubringen. Überhaupt ist der Sport seine große Leidenschaft.

Seit seinem zehnten Lebensjahr spielt er Tischtennis, war mit 18 sogar Hessenmeister. Bis heute brennt in ihm das Feuer, er steht nach wie vor in einem altergemischten Team des SC Steinberg an der Platte und gewinnt nach eigenen Aussagen immer noch rund 75 Prozent der Partien, auch gegen wesentlich jüngere Kontrahenten. „Ich habe nur zwei Dinge im Leben richtig gelernt: Theologie und Tischtennis. Und das mache ich bis zu meinem Lebensende.“ Im Waldschwimmbad ist der 78-Jährige mehr als ein Stammgast. Seit Eröffnung radelt er jeden Morgen – außer wenn er Gottesdienste halten muss – zum Schwimmen an die Offenthaler Straße – natürlich mit Umweg über den Wingertsberg: „Weil da die Luft so gut ist.“ Dem Handball ist er ebenso verfallen, besucht bis heute jedes HSG-Heimspiel. Und war früher, als die SG zu Bundesligazeiten in der Offenbacher Stadthalle spielte, sogar Hallensprecher – und SG-Pressewart. Sein Motto, angelehnt an den katholischen Geistlichen Abraham a Sancta Clara: „Das Beste nach dem Wort Gottes ist Bewegung an der frischen Luft.“

Immer an seiner Seite, seine Frau Ruth, die selbst der Gemeinde allzu bekannt sein dürfte. Die studierte Kirchenmusikerin, mit der Wiegand drei Kinder hat, ist hauptamtliche Kantorin, hat sechs Chöre und einen Instrumentalkreis geleitet und regelmäßig bei Gottesdiensten an der Orgel gesessen.

Auch mit der neuen Christus-Gemeinde-Pfarrerin Claudia Pisa hat Wiegand, wie schon mit seinem Nachfolger Manfred Senft, eine Absprache, dass er auf Wunsch auch Beerdigungen, Taufen oder Trauungen vornehmen darf. Schließlich kennt er in „Klein-Moskau“ viele von klein auf. In seinem ersten Jahr 1971 hat er für die damalige Zeit einen „einsamen Rekord“ in der Evangelischen Kirche aufgestellt und 125 Jugendliche in einem Jahr konfirmiert.

Urlaubvertretungen macht er ebenso nach wie vor, etwa in „seiner Gemeinde“, in der Steinberger Martin-Luther-Gemeinde oder in der Burgkirchengemeinde in Dreieichenhain. Und so freut sich Wiegand am Sonntag, 10 Uhr, beim Feiergottesdienst in der Christuskirche mit anschließendem Empfang im Gemeindesaal (Pfarrgasse 3) „auf viele, die mitfeiern“.