Wochenmarkt-Beschicker sind teils unzufrieden mit neuen Forderungen

Dietzenbach - Seit Anfang 2017 betreibt die Marktgilde den Wochenmarkt in der Altstadt. Die vom neuen Betreiber erhöhte Standgebühr ging einigen Beschickern gegen den Strich. Ein Rundgang über den Markt zeigt: Für den Marktleiter haben sich die Wogen geglättet. Bei manchem Händler brodelt es aber noch immer. Von Tamara Schempp

Endlich hat die Hitzewelle ein Ende. Nicht nur der ein oder andere Dietzenbacher, auch die Händler auf dem freitäglichen Markt atmen auf – hat sie der heiße Sommer doch einige Kunden gekostet. „Ich brauche wieder mehr Umsatz. Die Leute haben in letzter Zeit mehr Wasser als Wein getrunken“, beklagt der Weinhändler, der seinen Namen nicht nennen will. Denn er ist sauer. Der Grund: Ein Streit mit der Deutschen Marktgilde, die den Wochenmarkt vor eineinhalb Jahren von der Stadt übernommen hat. Der neue Betreiber erhöhte daraufhin die Standgebühr zum April dieses Jahres. Details zum Streit möchte der Händler nicht nennen. Mit seiner Meinung hält er sich dennoch nicht zurück: „Ich bin nicht zufrieden. Die Marktgilde ist knallhart.“ Wie es nun für den Weinhändler nach der Durststrecke weitergeht? „Durchhalten und abwarten, bis die Stadt wieder den Markt übernimmt.“

Einen Stand daneben steht Gerd Kaiser vor dem Grill und reicht gerade einen Plastikbecher voller Bier weiter. Der Verkäufer von Bratwurst und Kaltgetränken schlüsselt auf, um wie viel Prozent sich die Gebühr für seinen Stand erhöht hat. Vor April dieses Jahres habe er 15 Euro pro Markttag für rund 18 Quadratmeter Standfläche gezahlt. Heute seien es 18,70 Euro. „Das ist zu verkraften“, sagt Kaiser.

Trotzdem herrschte in der Vergangenheit Unmut. Die Beschicker hatten sich zusammengetan, um sich geschlossen bei der Marktgilde zu beschweren, berichtet er. Dabei ging es neben der Gebührenerhöhung etwa um die Forderung nach einer öffentlichen Toilette für die Besucher. Diese sei jedoch abgeschmettert worden, so Kaiser.

Auch habe die Gilde versucht, Geld für den Strom zu kassieren. „Das darf natürlich nur der Stromanbieter“, sagt Kaiser. Der Zusammenschluss der derzeit acht Händler hat Wirkung gezeigt. Mittlerweile hat sich die Stadt bereit erklärt, die Stromkosten zu übernehmen. „Die Marktgilde hat einen Rückzieher gemacht“, sagt Wurstverkäufer Gerd Kaiser. „Wenn die nicht nachgegeben hätten, wären die Händler weggeblieben. Dann wäre der Markt Geschichte.“

Auf der anderen Seite des Stadtbrunnens steht Wilhelm Schrod mit seinem Obst- und Gemüsewagen. Was die Zusammenarbeit mit der Marktgilde angeht, findet er deutliche Worte: „Ich komme mit jedem aus. Aber das ist ‘ne Gilde, die uns abzockt.“ Auch verstehe er nicht, weshalb die Stände so weit auseinander stehen. „Das ist unlogisch. Die Leute wollen nicht so weit schleppen.“

Seit der Eröffnung vor 30 Jahren steht Wilhelm Schrod fast jeden Freitag auf dem Markt. Der Kontakt zu den Kunden habe eine therapeutische Wirkung auf ihn, verrät er. Einen Wermutstropfen gibt es: „Es kommen weniger Leute“, bedauert der Verkäufer. „Die meisten sind älter. Die Jungen fahren mit dem Auto ins Rewe-Center.“

Vor dem Käsestand „Sabrinas Käseria“ schaut gerade der Marktleiter nach dem Rechten. Um den Platz rund um den Stadtbrunnen wieder zu beleben, hat Günther Eberlein viel vor. Eine „Blumenfrau und einen Italiener“ habe er angefragt. Der Marktleiter treibt darüber hinaus die anfallenden Gebühren ein und kümmert sich um Abrechnungen. Seitdem der Rentner diesen Posten als Nebenbeschäftigung übernommen hat, habe sich das Verhältnis zwischen Beschicker und Marktgilde gebessert, sagt er. „Ich habe geklärt, dass alle Händler dasselbe bezahlen“, versichert er. Auf die Fahne schreibt sich Eberlein außerdem, dass die Händler statt wie zuvor nur bis 18 Uhr nun eineinhalb Stunden länger auf dem Platz stehen dürfen.

Der Offenbacher Wochenmarkt in Bildern Zur Fotostrecke

Die Vermittlung beider Parteien sei nicht leicht gewesen. „Ich wollte hinschmeißen“, gibt der Marktleiter zu. „Aber dann habe ich die richtigen Erdbeeren gepflückt, bis sie mir aus der Hand gefressen haben.“ Wie ihm das gelungen ist? Er habe sich dafür eingesetzt, dass den Beschickern nur die Kosten für ihren Wagen erhoben werden, nicht zusätzlich für ihr Vordach. „Jetzt haben wir gute Verhältnisse, alle sind zufrieden.“ Eberlein wünsche sich von der Stadt, dass mehr für den Wochenmarkt geworben wird – etwa auf Schildern. So könnten die Besucherzahlen wieder steigen.

Die Marktgilde bleibt noch bis zum Jahr 2021 am Ruder. Dann entscheiden die Zuständigen im Rathaus, wie es am Stadtbrunnen weitergeht.