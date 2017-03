Auswanderer-Ehepaar bewirtet Urlauber in Kapstadt

Dietzenbach - Marmeladenbrötchen sind in Kapstadt nicht unbedingt selbstverständlich. Im Gästehaus „Himmelblau“ stehen sie dennoch täglich auf dem Frühstückstisch. Geschmiert werden die Stullen von den Auswanderern Katrin und Claus-Steffen Braun aus Dietzenbach. Von Burghard Wittekopf

Endstation Südafrika: Die beiden 56-jährigen Kreisstädter Katrin und Claus-Steffen Braun haben sich in Kapstadt eine neue Existenz aufgebaut. Ein Leben im Ausland hat das Paar schon immer fasziniert. Zuletzt hatten beide in Kiew und in Dubai gelebt. Claus-Steffen Braun hat sein A-Level an der Charterhouse School in Surrey (England) gemacht und anschließend das Diplom in Visueller Kommunikation an der Hochschule für Gestaltung Offenbach (HfG) erworben. 2009 entsandte ihn sein Arbeitgeber, eine Werbeagentur, in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Ehefrau Katrin, gelernte Außenhandelskauffrau, und die Katzen kamen mit. 2011 zog das Paar dann nach Dubai. „Dubai war toll für kurze Zeit“, resümieren beide, „ein bisschen wie Hollywood: außen Disney, innen fragwürdig.“

+ © Wittekopf/p Die Rückkehr nach Deutschland empfanden beide nach vier Jahren als ernüchternd. Sehnsüchtig lauschten sie den Erzählungen von Claus-Steffen Brauns Cousin, der den afrikanischen Kontinent mit dem Rad durchquert hatte. „In Kapstadt hat es hat ihm so gut gefallen, dass er dort sesshaft geworden ist. Wir haben ihn dann besucht und uns nach dreimonatiger Planung vor Ort im April 2013 ebenfalls für die Auswanderung entschieden“, erzählen sie. „Die erste Zeit war hart“, erinnern sie sich, „hier in Kapstadt sind wir ja die Ausländer, keiner hat auf uns gewartet, nichts bekommt man geschenkt.“ Außerdem merken sie, dass die Mühlen deutlich langsamer mahlen als zu Hause: „Wir warten noch heute auf das Permanent Residence Visum.“

Inzwischen fühlen sich die beiden in Südafrika aber sehr wohl, haben sich gut eingelebt. Kapstadt mache Fortschritte, meinen sie: „Trotz der Korruption und der aktuellen Wasserprobleme ist es eine sehr positive Metropole.“ Heimweh verspüren beide kaum. Das liegt auch an ihrer neuen Aufgabe. Anfangs hatte Claus-Steffen Braun noch in seinem Beruf gearbeitet, ein Jahr später eröffnete das Ehepaar ein „Bed & Breakfast“. Damit haben sie sich einen kleinen Traum erfüllt, „an einem der schönsten Plätze der Welt“, wie sie sagen.

Drei Zimmer in ihrem Haus haben sie für Gäste hergerichtet. Morgens gibt es „die besten Brötchen in Kapstadt“ und selbst gekochte Marmelade. Es herrscht eine sehr private Atmosphäre, berichtet das Paar. Jedes Zimmer ist individuell eingerichtet mit Möbelstücken, die alle ihre eigene Geschichte haben. Die Wände zieren Zeichnungen von Kapstadt, die allesamt aus der Feder von Claus-Steffen Braun stammen. „Ich denke man merkt, dass wir das Land kennen und lieben“, sind sich die Auswanderer sicher. Wir sind mit unserem Auto bis zu den Victoria-Fällen gefahren, haben in jedem Nationalpark gecampt, jede Lemon Meringue getestet“, zählen sie auf.

Das „Himmelblau“ läuft inzwischen sehr erfolgreich: „Wir sind selten allein“, berichten sie stolz. Zudem verzeichnet ihr Gästehaus sehr gute Bewertungen auf den Internetportalen booking.com und tripadvisor.de.

Ob sie dennoch etwas aus der Heimat vermissen? „Ja, das Frühstück im Galao, oder einfach mal mit dem Cabriolet zum Spaghetti-Eis-Essen an den Main fahren, das Museumsuferfest, die Familie, Vatertag am Angelteich, Maiglöckchen im Wald, das Porsche-Museum, die Frankfurter Schirn, Schupfnudeln, Eiskratzen, Grüne Soße und vieles mehr.“ Dafür aber haben sie in Kapstadt „den Strand, die Berge, das Meer und die Tiere.“ In Zukunft wollen Katrin und Claus-Steffen Braun ihre Gäste weiterhin glücklich machen, neugierig bleiben und zusammen alt werden. „Daran arbeiten wir jeden Tag.“

Weitere Informationen zum südafrikanischen Gästehaus der Brauns auf himmelblau.co.za oder unter 06074/2152897.