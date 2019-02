Dietzenbacher Dealer hat vor Gericht Glück

Dietzenbach – Mit dem zweiten Prozesstag hat der mutmaßliche Dietzenbacher Dealer vor dem Schöffengericht in Offenbach Glück. Im einen Fall wäre ihm Drogenhandel nur schwer beweisbar, im anderen schoss die Polizei mit einer spontanen Hausdurchsuchung wohl übers Ziel hinaus. Von Stefan Mangold

Der Angeklagte kommt gegen eine Geldauflage ohne Vorstrafe mit einer Einstellung des Verfahrens davon. Zum Prozessauftakt hatte ein Zeuge gefehlt, weshalb Richter Manfred Beck gegen den Mann ein Ordnungsgeld von 400 Euro verhängt hatte. Zum zweiten Termin erschien er pünktlich, jedoch umsonst. So blieb es ihm erspart, seinen Kumpel belasten zu müssen. Denn darauf wäre es wohl hinausgelaufen.

Beim ersten Prozesstag erzählte ein Nachbar aus dem Haus in Dietzenbach im Zeugenstand noch von der nächtlichen Ruhestörung, weshalb er die Polizei gerufen hatte (wir berichteten). Die Beamten hatten dann Haschisch aus der Wohnung gerochen. Als auf ihr Klingeln niemand reagierte, brachen sie die Tür auf. Derweil hatte der Nachbar einen Stock höher beobachtet, wie zwei der vier Besucher etwas den Balkon hinunterwarfen, was sich als Haschisch entpuppte – insgesamt 150 Gramm. Fingerabdrücke fanden sich darauf nicht. Der Nachbar konnte in der Dunkelheit kein Gesicht zweifelsfrei erkennen. Die Taktik der Verdächtigen: einer beschuldigt den anderen. In einem abgetrennten Prozess wurde bereits ein anderer nach dem Grundsatz freigesprochen, „im Zweifel für den Angeklagten“.

Bleibt noch die zweite Geschichte, als die Polizei im Januar 2017 in einer Kneipe eine Personenkontrolle anordnete und der Angeklagte keine Papiere dabei hatte. Gegen Ende des ersten Prozesstermins hatte Verteidiger Thorsten Tuma schon signalisiert, wie er weiter vorgehen wolle, „denn es gab keine Gefahr im Verzug“. Die Rede ist vom Besuch der Polizei zwecks Ausweiskontrolle in der Wohnung des Angeklagten. Mit von der Partie war ein Drogenhund, der auf Cannabisprodukte anschlug. Schon mal im Haus, durchsuchten die Ermittler auch den Keller, fanden Kokain und eine Feinwaage. Im Anschluss saß der 27-Jährige zweieinhalb Monate in Untersuchungshaft.

Die Art der Beweisermittlung kommt auch Staatsanwältin Isabelle Schad nicht ganz astrein vor. Zu Beginn des zweiten Verhandlungstages erklärt Richter Manfred Beck in Richtung Verteidiger, „die Staatsanwältin sagte mir, sie könne sich eine Verfahrenseinstellung nach § 153 StPO vorstellen“. Das heißt: Die Staatsanwaltschaft kann mit Zustimmung des Gerichts von Verfolgung absehen, „wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre und kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht.“

Einstellung bedeutet jedoch nicht gleich Freispruch. Bei der Verhaftung hatte die Polizei beim Angeklagten 675 Euro mit der für Drogendealer typischen Stückelung mit kleinen Scheinen gefunden und eingezogen. Der Betrag wird mit der Auflage zur Verfahrenseinstellung verrechnet. Dem stimmt Staatsanwältin Schad zähneknirschend zu, „da kommt er billig weg“. Rechtsanwalt Tuma relativiert. Sein Mandant müsse schließlich die Prozesskosten zahlen, außerdem verzichte er auf Haftentschädigung.

Richter Manfred Beck gibt dem Angeklagten zum Abschluss mit auf den Weg, „noch mal mit einem blauen Auge“ davon gekommen zu sein. In Hinblick auf dessen feste Arbeitsstelle hofft Beck, „dass sie sich gefangen haben und wir uns nicht mehr sehen“. Der Dietzenbacher nickt.

