Facebook-Nutzer sammeln Spenden für Zeltbewohner Seppl

Dietzenbach - Einige Dietzenbacher haben sich zusammengetan, um dem Wohnsitzlosen Seppl einen Wohnwagen zu kaufen. Die Aktion zeigt: Helfen lässt es sich auch ohne Bürokratie. Von Christian Wachter

Beim dem was so tagtäglich auf Facebook hinterlassen wird, fragt man sich sicherlich manchmal zurecht, ob der Begriff Soziales Netzwerk eigentlich adäquat ist. Bei einer Aktion allerdings, die nun dank Engagierten in der Facebook-Gruppe „Du bist aus Dietzenbach, wenn du...“ auf den Weg gebracht werden soll, könnte der Begriff treffender kaum sein. Die Idee: Seppl, der gegenüber der Waldorfschule an der B459 in einem Zelt am Waldrand wohnt, soll einen Wohnwagen bekommen. Denn auch ein Freigeist friert natürlich im Winter. Ein Domizil auf zwei Rädern wurde dann auch gefunden, für gerade einmal 60 Euro. Das war allerdings auch schnell nicht mehr verfügbar. Am Ende fiel die Wahl auf einen Wohnwagen für 500 Euro. Schon in der Gruppe sicherten viele ihre Spendenbereitschaft zu.

Auch eine Sammelstelle war schnell gefunden: der Blumenladen Art Floral Design von Christine Eschmann an der Frankfurter Straße. Eschmann war nicht nur einverstanden, sondern sicherte außerdem selbst eine Spende von 50 Euro zu, nach Rücksprache mit der Kollegschaft außerdem noch einmal 50 Euro aus der Trinkgeldkasse. Dabei sollte es nicht bleiben, inzwischen sind über 400 Euro in dem Geschäft zusammengekommen. Und weil ein unbekannter Spender ohnehin schon zugesichert hat, einen Betrag bis zu 250 Euro dazuzulegen, sollte es am Ende nicht reichen, steht dem Kauf eigentlich nichts mehr im Wege.

Eschmann kennt Seppl eigentlich gar nicht persönlich. „Aber man kann doch auch einfach mal schnell und unbürokratisch helfen“, sagt sie. Horst Wittmann, der gerade eine Spende abgegeben hat, ist der gleichen Ansicht. Auch er hat schon auf Facebook zu Holz- und Teppichspenden aufgerufen. „Die Hilfsbereitschaft ist toll, es hat sich auch schon ein Lkw-Fahrer bereit erklärt, den Wagen abzuholen und bei Seppl abzustellen.“

Werbung, sagt Floristin Eichmann, will sie mit der Aktion nicht machen. Fast schon zurückhaltend ist sie mit der Information, dass ein Euro von jedem Kunden, der am heutigen Valentinstag bei ihr einkauft, ebenfalls gespendet wird. „Wenn am Ende mehr zusammenkommt, reichts es eben noch für ein Fresspaket und eine Gasflasche.“