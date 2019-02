Dietzenbacher haben Angst vor steigenden Mieten

Dietzenbach – Die Bewohner des Hauses am Stadtpark fürchten um ihre Zukunft in der Immobilie. Die Mietpreisbindung endet mit Ablauf dieses Jahres. Die Städtische Seniorenbetreuung wird weitergeführt. Von Ronny Paul

Die Bewohner im Haus am Stadtpark (Ringelnatzstraße 47) blicken bange in die Zukunft. Denn die Mietpreisbindung, die seit 1999 besteht, läuft Ende des Jahres aus. In den 31 Zwei- bis Dreizimmerwohnungen, die auch mit Landesfördermitteln gebaut wurden, wohnen Senioren. Die Städtische Seniorenberatungsstelle hat dort auch ihren Sitz. Ende 2019 fällt nicht nur die Mietpreisbindung, sondern auch die Bindung ans Alter (Ü60), bestätigt Erster Stadtrat Dieter Lang auf Nachfrage. Viele Senioren wohnen seit Jahren dort, vier Parteien sogar seit 2000. Eine Seniorin macht sich Sorgen: Sie fürchtet, dass die Mieten stark ansteigen, weil die Eigentümer die Wohnungen dann auf dem freien Markt anbieten könnten. „Menschen, die eine normale Rente haben, können keine uferlose Miete zahlen“, betont sie und fragt: „Kann man nach 20 Jahren einfach sagen: Wir holen Familien mit Kindern ins Haus?“ Ältere Menschen haben nun mal andere Ansprüche ans Leben, betont die Dame. Sie appelliert an die 31 Eigentümer, das Haus für Senioren weiterzuführen.

Erster Stadtrat Lang war diesen Monat im Haus und hat das Gespräch mit den Bewohnern gesucht. Er habe den Bewohner geraten, sich mit den jeweiligen Eigentümern in Verbindung zu setzen, wie es in Zukunft um die Mieten bestellt sei. Die Stadt habe darauf keinen Einfluss. Er hat den Bewohnern allerdings versichert, dass das Betreute Wohnen und die Städtische Seniorenberatungsstelle im Haus auch über das Jahr 2019 hinaus bestehen bleiben. „Unser Ziel war, Ängste zu nehmen“, betont Lang. Die Bewohner seien erleichtert gewesen, zu hören, dass die Beratung weiterläuft.

Doch seit gestern ist die Seniorenberatungsstelle vorübergehend nicht besetzt. Die langjährige Beraterin Heidi Lautenschlager hat sich in den Ruhestand begeben. Vonseiten der Stadt heißt es: „Die Stelle wird neu besetzt, die Ausschreibungen laufen aktuell. Die wichtige, anspruchsvolle und qualitativ hochwertige Beratungsleistung wird es also auch zukünftig wieder geben.“ Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen wenden sich bis zur Neubesetzung für Beratung und Unterstützung an den Pflegestützpunkt des Kreises Offenbach. Anja Breitenbach, Telefonnummer 06074/81805321, und Andreas Diehl, Telefonnummer 06074/81805322, sind im Kreishaus (Werner-Hilpert-Straße 1) die Ansprechpartner. Der Gesprächskreis für pflegende und betreuende Angehörige findet am Mittwoch, 13. Februar, vorerst letztmalig statt. Sobald die Seniorenberatung wieder besetzt ist, werde dieser auch fortgesetzt.

Was die Bewohner der Ringelnatzstraße allerdings auch umtreibt, ist der Zustand der Immobilie. Der Fahrstuhl ist immer mal wieder außer Betrieb (wir berichteten), die Mülleinhausung sei seit Jahren marode, Wände seien seit Jahren nicht gestrichen, in den Kellerräumen noch nie etwas gemacht worden und auch im Gemeinschaftsraum passiere nichts, berichtet die Anwohnerin. Was sie nicht verstehe: „Wenn ich Eigentum habe, versuche ich es zu erhalten und nicht runterkommen zu lassen.“

Auf die Zustände angesprochen sagt Hausverwalter Albrecht Krämer, der sich seit Anbeginn um die Immobilie kümmert: Er wolle sich dazu nicht äußern, das sei Sache der Eigentümer. Er sei dazu nicht befugt.