Dietzenbacher hält sich Dschungelcampbewohner

Dietzenbach - Säugertiere zählen nicht gerade zu Orazio Martinos Lieblingen. Bekannt wie ein bunter Hund ist er mit seinem Privatzoo dennoch. Für unsere Serie hat er uns 90 Minuten lang einen Blick hinter seine Gehege werfen lassen. Von Christian Wachter

Die Fotowand in Orazio Martinos Wohnzimmer ist eine Collage deutscher Fernsehunterhaltung: Schnappschüsse mit Frank Elstner, Günther Jauch, Jürgen von der Lippe, Oliver Geissen, Mario Barth oder eingeschränkt prominenten Dschungelcampteilnehmern hängen da. Häufig haben sie sich mit Martinos Lieblingen ablichten lassen. Keinen auf zwei Beinen allerdings, sondern mit Krokodilen, Echsen oder Schlangen – die Bewohner seines Privatzoos sind in vielen Shows gern gesehene Gäste.

Durch die Luft tönt das Krächzen eines Papageis. Giacomo, der Martino seit fünfzehn Jahren begleitet und am liebsten auf seiner Schulter sitzt, macht auf sich aufmerksam. Heute muss er aber erstmal im Gehege bleiben, so ein Pressebesuch kann ihn eifersüchtig machen, erläutert Martino. Stefan Raab hat er mal gebissen. Und dann droht da auch noch eine andere Gefahr. Passen Giacomo oder seine Papageienkollegen nicht auf, fliegen sie gegen die Glasscheibe und stürzen ein Stockwerk tiefer in das Reich von Mississippi-Alligator Primo.

Der ist mit seinen 2,20 Metern mittlerweile der größte im Privatzoo, seit Martino die Eltern ans Reptilium in Landau verschenkt hat. „Die Anfragen der großen Fernsehshows haben stark nachgelassen, da musste ich reduzieren“, erläutert Martino, der sich auch „L’Alligatore“ nennt. Auch, um etwas gegen die Stromkosten zu tun. Deshalb hat er den Wintergarten stillgelegt, der lange Domizil für manch schuppigen Bewohner war. Hatte er früher rund 200 Tiere, sind es heute noch gut 80. Die Fernsehsender, vermutet Martino, müssten eben inzwischen auch sparen, und dann gebe es auch strengere Auflagen beim Naturschutz.

Zumindest den Tigerpythons dürfte das nur recht sein. Martino öffnet eines der Gehege im Untergeschoss und legt sich eine der Schlangen aus eigener Nachzucht um den Hals. Die 18 Kilogramm schwere Jasmin hat auch schon mit Dschungelcamp-Bewohnern posiert. „Früher war dieser Bereich hier auch noch ein Wasserbecken, jetzt haben die Schlangen mehr Platz.“ Dass einer der Würger gerade auf Toilette war, entgeht Martino nicht, als er die Nase ins Gehege hält. „Es ist wichtig, dass alles immer sauber ist.“

Zuerst wird aber der Brutkasten nebenan kontrolliert. Einmal, erinnert er sich, war er nicht zuhause, und in dieser Zeit schlüpften gleich 180 Tigerphytons. „Die kleinen sind bissig“, warnt er. Die Altersmilde kommt aber schnell. „Eigentlich sind alle meine Tiere lieb“, sagt Martino. Auch der Steppenwaran Steppi. 25 Jahre ist er alt und wirkt selig, als Martino ihn aus dem Gehege nimmt und ihm abgeschuppte Haut abstreift. Jeder seiner Mitbewohner hat einen Namen. „Bis auf die Kakerlaken, obwohl, da haben auch zwei Stück einen“, sagt er verschmitzt. „Ich bin eben Entertainer, das macht mir Spaß.“

+ © Wachter Seit die Fernsehaufträge weniger werden, kommen auch mehr Kinder in den Genuss seiner Unterhaltungskünste, außerdem Firmenfeiern, Jubiläen und Messen. In seinem Haus bietet er Führungen für Kindergeburtstage, Gruppen- oder Einzelevents an: Maximal 15 Personen zahlen dafür 179 Euro.

Seinen Tieren hat er beigebracht, was es heißt, wenn Besuch kommt: Er öffnet die Tür zu einem Becken mit zahlreichen Kaimanen und spricht mit hoher Stimme. Bei Geburtstagen macht er das genauso, und die Echsen wissen dann, dass es jetzt was zu fressen gibt. Die Fische finden wortwörtlich reißenden Absatz. Die ganzen Behausungen für seine geschuppten und gepanzerten Freunde hat er selbst gebaut. „Hier, das sind Fenster aus dem Baumarkt“, sagt er stolz.

„Feierabend hab ich eigentlich nie“, antwortet er auf die Frage, wie er seine Veranstaltungen, die Tierpflege und die Bürokratie unter einen Hut bringt. Und oben wartet auch schon Leguandame Georgina. Martino besprüht sie mit 45 Grad warmem Wasser, und das vorher so stoische grüne Reptil wird plötzlich ganz lebhaft. 30 Jahre hat sie auf dem schuppigen Buckel. Reptilien, weiß Martino, werden eben oft recht alt. „Wer solche Tiere halten will, muss sich darauf einstellen.“ Diese Erkenntnis ist aber längst nicht zu jedem durchgedrungen. Einmal legte jemand einen Kaiman in einer Box vor seine Haustür, und auch Behörden oder Transportgesellschaften kontaktieren ihn, wenn mal wieder ein paar Wasseragamen im Heusenstammer Wald oder eine Spinne in einer Bananenkiste gefunden werden.

Eben diesen Agamen knurrt inzwischen der Magen, genau wie dem Chamäleon und dem Bindewaran in den Gehegen gegenüber. Martino bringt ihnen Kakerlaken, anderes Kleingetier und Mäuse. Er hat eine Liste, auf der steht, was heute noch alles zu tun ist. Als nächstes muss er den Vögeln die Krallen schneiden und den Schnabel feilen. Das mögen sie gar nicht, weiß er aus Erfahrung. Spaß macht’s ihm trotzdem.

Wer Orazio Martino buchen möchte, wählt 06074 45650 oder schreibt eine E-Mail an info@alligatore.de.