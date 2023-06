Dietzenbacher Jugendbeirat zieht Bilanz

Engagiert für die Dietzenbacher Jugend: Vorne von links: Koordinatorin Lisa Öz, Fatma Mahdi, Yasmin Allali, Sakina Ashraf. Oben von links: Jakub Dzwonkowski und Iliya Memar. © bräuner

Interessierte können sich zur Wahl aufstellen lassen. Bis nächsten Dienstag, den 20. Juni, kann man sich noch anmelden.

Dietzenbach – Wer den Jugendbeirat in Dietzenbach treffen möchte, muss flexibel sein. Denn die Mitglieder sind viel beschäftigt. Gerade eine Stunde haben die Jugendlichen Zeit, dann geht es schon zum nächsten offiziellen Termin im Rathaus. Dort ist ihre Meinung zum Bildungssystem gefragt. Seit nun zwei Jahren gibt es den Dietzenbacher Jugendbeirat – Zeit, eine Bilanz zu ziehen.

Dass Engagement sich lohnt und sogar Spaß machen kann, hat sich offenbar schon während der Arbeit des bisherigen Jugendbeirats herumgesprochen. Immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene seien im Laufe der Zeit dazugekommen, sagt Projektkoordinatorin Lisa Öz. Mittlerweile sei so die inoffizielle Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Projekten und Aktionen des Gremiums auf etwa 19 angewachsen. Auch bei dieser großen Gruppe – langweilig wird den engagierten jungen Menschen nicht, berichtet Beiratsmitglied Fatma Mahdi. So haben sie zum Beispiel ein Fußballturnier am kommenden Sonntag mitorganisiert. „Mal sehen, wie das wird“, gibt sich die 18-jährige Dietzenbacherin bescheiden.

Neben diesen und anderen Freizeitaktivitäten, wie gemeinsamen Ausflügen, greift der Jugendbeirat auch ernste gesellschaftliche Themen in seiner Arbeit auf. Von den Mitgliedern organisierte Projekte zur Aufklärung über „Hatespeech“, also die Verwendung von abwertender und menschenverachtender Sprache, und zur mentalen Gesundheit laufen gerade. Letztes Jahr haben sie ein Projekt zum Thema „Empathie“ abgeschlossen, sagt Mahdi. „Es gibt aber auch wiederkehrende Aktionen wie das gemeinsame Müllsammeln an Orten in Dietzenbach, wo besonders viel davon herumliegt“, sagt Lisa Öz.

Mit der Beteiligung in der Stadt und den eigenen Gestaltungsmöglichkeiten zeigen sich die Mitglieder des Jugendbeirats grundsätzlich zufrieden. Das liege zum einen an ihrem eigenen Etat, der einen großen Gestaltungsspielraum ermögliche, sagt die Koordinatorin. Zum anderen fühle man sich auch von seiten der Politik ernstgenommen. „Wir werden zu allen die Jugend betreffenden Entscheidungen gefragt“, sagt Mitglied Jakub Dzwonkowski. Auch sonst sei ihnen noch kein Wunsch ausgeschlagen worden.

Bis zu 20 offizielle Mitglieder können im Jugendbeirat mitwirken. Darüber hinaus sind der Beteiligung aber auch keine Grenzen gesetzt, wer mitgestalten möchte, könne jederzeit mitmachen, informiert Öz.

Anmeldung Dietzenbacherinnen und Dietzenbacher zwischen zwölf und 20 Jahren, die sich für den Jugendbeirat zur Wahl stellen wollen, melden sich bis Dienstag, 20. Juni, bei Lisa Öz per Mail an lisa.oez@dietzenbach.de oder per Telefon unter 0151 61307235.

Das nächste große Ziel ist ein fester Jugendtreff in Dietzenbach. Denn im Moment trifft man sich in den Räumen des Rathauses, sagt Dzwonkowski. Bisher sei das Vorhaben allerdings an der Suche nach einem geeigneten Ort gescheitert. „Die meisten, bei denen wir angefragt haben, hatten Bedenken, dass es zu laut werden könnte“, sagt der 18-jährige. Für die kommende Periode des Beirats sei er aber zuversichtlich, dass es mit einem Jugendtreff klappen wird.

Ein Projekt, das die jungen Dietzenbacher angehen möchten, ist ein Austausch mit den Seniorinnen und Senioren in der Stadt. Auch das hat bisher noch nicht geklappt. Allerdings nur, weil eine Kommunikation noch nicht richtig zustande gekommen sei, ist sich Dzwonkowski sicher. Die jungen Menschen hoffen, dass es in den nächsten zwei Jahren klappt. (Philipp Bräuner)