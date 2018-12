130 Sachen mit 14 Jahren

Der Heinrich-Mann-Schüler Julian Trenkel trat in der Klasse der X30-Junioren bei der Deutschen Meisterschaft in Wittgenborn an.

Dietzenbach - Wenn Julian Trenkel von seinen Wochenenden erzählt, dürfte er so manchen neidischen Blick von seinen Mitschülern ernten. Seit vielen Jahren dreht der Neuntklässler Runden im Kart, auch bei großen Turnieren. Von Christian Wachter

+ © p Es ist ein Hobby, das durchaus aufwendige Begleitumstände mit sich bringt. Kann man etwa beim Fußball einfach die Schuhe abklopfen und das Trikot waschen, gilt es beim Kartfahren nach jedem Rennen, das Gefährt wieder auf Vordermann zu bringen, Putzen inklusive, versteht sich. Gut, dass der 14-jährige Julian Trenkel tatkräftige Unterstützung von seinem Vater bekommt. Gerade mal in der neunten Klasse, kann aber auch Julian schon einiges an Erfahrung vorweisen: 2018 startete er bereits in seine sechste Saison. Und nachdem er sich 2017 die Deutsche Vizemeisterschaft sichern konnte, wurden die Kart-Karten nun neu gemischt. Der Wechsel in die Klasse der X30-Junioren stand auf dem Plan. Die Zweitaktmotoren mit rund 30 PS lassen Spitzengeschwindigkeiten bis 130 Stundenkilometern zu. Julian ging 2018 wieder unter Bewerbung des MSC Mühlheim an den Start. Sieben Veranstaltungen im WAKC (Westdeutscher ADAC Kart Cup) und vier im deutschlandweit ausgetragenen ADAC Kart-Cup waren zu bewältigen.

Mit Platz sechs in der Gesamtwertung des WAKC konnte sich Julian für den Bundesendlauf qualifizieren. Am Jahresende trafen dort die besten Kartfahrer der vier ADAC-Regionalserien aufeinander, um den Deutschen Meister zu ermitteln. Auf dem 1038 Meter langen Vogelsbergring im hessischen Wittgenborn hatte der Heinrich-Mann-Schüler bereits als Siebenjähriger mit einem Kissen im Rücken seine ersten Runden gedreht.

Wurde freitags noch trainiert und das Kart auf die Strecke eingestimmt, ging es am Samstag ins Zeittraining. Julian belegte den zehnten Platz, war aber so ganz zufrieden nicht damit: „Als meine Reifen richtig Grip aufbauten, bremste mich eine drei Runden lange Gelbphase ein“. Nach zwei Qualifikationsrennen, sogenannten Heats, erfuhr sich Julian den neunten Platz für die Startaufstellung des ersten Finalturniers am Folgetag. War er nach einer Zeitstrafe zwischenzeitlich 15., reichte es nach einigen Überholmanövern für Platz zehn im zweiten Lauf: „Mein Ziel war es, unter die Top Ten zu kommen, das habe ich geschafft.“

Ausbildungsmesse an der Weibelfeldschule in Dreieich: Bilder Zur Fotostrecke

Julians Vater, Marcel Trenkel, ist Jugendleiter des MSC Mühlheim und bei den Rennen dabei. Der gelernte Techniker kümmert sich auch um das Kart. „Mein Sohn fährt, ich schraube.“ Gemeinsam sind sie zu manchem Vater-Sohn-Wochenende aufgebrochen, haben auf Luftmatratzen im Anhänger geschlafen, zum Abendessen gegrillt. Früher, sagt Marcel Trenkel, habe er ja schon noch ein wenig Angst gehabt, wenn sein Sohn durch die Kurven bretterte. Für Julian, der Max Verstappen und Sebastian Vettel zu seinen Vorbildern zählt, geht es im Winter eher in den Kraftraum. „Man muss sportlich fit sein und viel Motivation für dieses Hobby haben“, betont er.