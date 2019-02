Dietzenbacher organisiert zweitgrößtes Japan-Festival in Deutschland

Dietzenbach – Ob hinter kleinen Ladentheken in der Altstadt oder in großen Hallen im Gewerbegebiet: Die Dietzenbacher Unternehmenswelt hat einiges zu bieten. In loser Reihenfolge werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Diesmal haben wir die Agentur „Tenjikai“ besucht. Von Tamara Schempp

Was haben ein Dirndl und ein Kimono gemeinsam? Beide sind traditionelle Kleidungsstücke für die Frau. Und beide verraten den Beziehungsstatus der Trägerin. „Langärmliche Kimonos werden von Mädchen und unverheirateten Frauen getragen“, verrät Norman Seidel bei einem Rundgang durch das Hinterzimmer seiner Agentur „Tenjikai“ in Steinberg.

Der Unternehmer hat sich auf den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch mit Japan spezialisiert. „Tenjikai“ berät Unternehmen aus dem Inselstaat, die auf dem europäischen Markt Fuß fassen wollen, ebenso wie deutsche Firmen im Umgang mit japanischen Kunden. Als zweites Standbein hat der gebürtige Dietzenbacher ein kleines Label gegründet, das er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Liane Pilz führt. In ihrem Online-Shop „Yakitori“, benannt nach den traditionellen Hähnchenspießen, finden Fernost-Fans T-Shirts, Taschen und Accessoires.

Auf der Internetseite Yakitori.de kann aus 60 Motiven ausgewählt werden. Neben klassischen Motiven wie Kois, Drachen und Ninjas können sich Cosplayer und Co. durch bunte Schriftzüge auf ihrer Kleidung zu erkennen geben. Yakitoris Herzstück: Vintage-Mode „made in Japan“. Auf Flohmärkten in Tokio stöbern Seidel und Pilz nach Möbeln, Taschen, traditionellen Geta-Schuhen und Kimonos. Eine Hessen-Linie mit UschiHeusels Ratte Ludwig spannt den thematischen Bogen zurück ins heimische Dietzenbach. „Man muss ja auch seinem Lokalpatriotismus gerecht werden“, findet der aufgeweckte Shopbesitzer.

Seine zweite Heimat an der Ostküste Asiens hat der 52-Jährige 1991 gefunden. Nach einem Aufruf des Radiosenders FFH nahm er an einem Kurzaufenthalt bei einer Gastfamilie in Matsuyama teil. „Danach bin ich quer durchs Land geschossen, das war sehr ereignisreich“, schwärmt er noch heute. Seine Liebe zu Land und Leute hat der damals 24-Jährige mit nach Deutschland genommen. In der Firma seines Vaters, einem Raumausstatter, ließ er japanische Einflüsse in die Innenarchitektur fließen. 2003 stieg er aus dem Familienunternehmen aus. „Ich hatte keine Lust mehr, das war mir zu langweilig“, begründet er diese Entscheidung.

Heute stemmt der selbst ernannte Visionär gleich mehrere Jobs. Mit T-Shirts aus ihrem Label stattet „Yakitori“ die Teams auf Comic-Messen in ganz Deutschland aus. Im Untergeschoss des Hauses hat Seidels Kendo-Verein „Noruken-Dojo“ sein Domizil. „Kendo mache ich schon seit meiner Schulzeit“, erzählt er.

50 Prozent seiner Arbeit nimmt die Organisation des zweitgrößten Japan-Festivals in Deutschland in Anspruch, dem Main Matsuri in Frankfurt. Vom 17. bis 19. August tummeln sich auf dem Walter-von-Cronberg-Platz zahlreiche Tänzer, Musiker und Schwertkünstler aus Fernost zwischen Essensständen und Kunsthandwerk. Seidel erwartet 40 000 Besucher. „Das hat echt eingeschlagen“, sagt er fast schon ein bisschen erstaunt. „Das liegt wohl an der Nähe zum Flughafen“, ist eine seiner Erklärungen für den Erfolg.

Bei der Organisation, den Sponsorenverträgen und der Budgetplanung hilft ihm sein breites Netzwerk. Seit den 90er-Jahren besucht der zweifache Vater ein- bis zweimal im Jahr die Hauptstadt Tokio. „Da bin ich alles gewohnt, da lagert meine Rüstung“, sagt er über seine zweite Heimat. Nach Japan auswandern wollte er jedoch nie. Der Lärm, der Smog, die vielen Menschen in der Weltmetropole. Die Familie bevorzugt ihr ruhiges Leben in Dietzenbach. „Ich könnte mir höchstens ein Jahr als Reisbauer vorstellen“, sagt Seidel und lacht.

Auch die Völkerverständigung ist eine Herausforderung. „Die japanische Mentalität ist schwierig“, findet er. „Man muss zwischen den Zeilen lesen können.“ In Japan heiße „Hai“ längst nicht zustimmend „Ja“ sondern erst einmal nur, dass der Gegenüber das Gesagte verstanden hat. Auf dem Inselstaat gelte die Kunst der indirekten Kommunikation. Eins sei jedoch sicher: „Wenn man einmal ihr Vertrauen gewonnen hat, ist es unerschütterlich.“

Für die Zukunft plant Seidel einen deutsch-japanischen Wirtschaftsdialog in Kooperation mit den Offenbacher und Frankfurter Industrie- und Handelskammern sowie mit Rhein-Main-Marketing. So wissen bald auch deutsche Geschäftsleute, was der Schnitt eines Kimonos zu bedeuten hat.